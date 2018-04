Hubněte ve svém tempu

Tréninkový plán na 2 měsíce Pokud rádi plavete, choďte do bazénu tři až čtyřikrát týdně. Plavte v teplé vodě. Studená totiž nutí tělo shromažďovat tuk na zahřátí. V posilovně se zaměřte na vytrvalostní cviky pro velké svalové skupiny – hrudník, záda, nohy. Není důležité cvičit malé svalové partie, jako jsou lýtka nebo bicepsy. Ty při hubnutí nehrají takovou roli. "A určitě nezanedbejte strečink – protahování svalů," říká Zbyněk Petr. RADA OD TRENÉRA "Když se do hubnutí moc zakousnete, jde to špatně. Vyplavují se vám do těla hormony, které brání odbourávání tuků – tělo se brání. Musíte být v pohodě a pak to půjde líp. Třeba zkuste jógu, ta nemá na hubnutí moc velký vliv, ale budete díky ní vyrovnaní a bude se vám lépe hubnout."