Hubněte s námi: Iva, Beáta a Markéta už shodily první kilogramy

Zatím mají dámy za sebou dvě až tři návštěvy Institutu kompliment a všechny se snaží dodržovat odborná doporučení na sto procent, a proto velmi rychle nastartovaly redukci váhy.

Odbornice z brněnského centra nadále sbírají informace o jejich stravování, znalostech a návycích tak, aby mohly redukční program přizpůsobit "na tělo" a každé určit tu nejlepší strategii hubnutí.

Úspěšný začátek hubnutí

Všechny doposud shodily kolem dvou kilogramů. "Když budou k hubnutí přistupovat s takovou motivací jako doposud, dočká se každá svého cíle. Ve výhodě je Beáta, protože má díky předchozímu sportování dobrou fyzickou zdatnost a dostatečný podíl svalové hmoty, což v cvičebním programu umožňuje rychleji zvyšovat intenzitu tělesné zátěže a dosahovat vyšší spotřeby energie," říká odbornice Gabriela Knosová.

Problémové partie Beáty (25 let) jsou břicho, boky, hýždě a stehna, lidově její postavu řadíme do "typu hruška".

U Markéty (35) a Ivy (49) se odbornice budou snažit současně s redukcí váhy a tuku navýšit i podíl svalové hmoty. "Procento svalů je u nich v současné době podprůměrné. Jeho navýšení podpoří rychlost metabolismu, protože svaly spotřebují mnohem více energie než tukové buňky, což je při redukční dietě žádoucí," vysvětluje Knosová.

Také Markéta je "typ hruška", Iva má naopak problémy spíše s partiemi pas a břicho, je tedy spíše "jablko", u kterého je nadváha ze zdravotního hlediska nebezpečnější.

Podle Gabriely Knosové bývá redukce váhy více viditelná u "typu jablko" než u "hrušek". Aby "hrušky" zhubly v problematických partiích, je potřeba zvolit správné cviky a cvičební program zaměřit zejména na stehna, boky a hýždě.

Hubneme bez hladu

O tom, že dámy vykročily do hubnutí tou správnou nohou, svědčí i jejich první dojmy.

"Cítím se překvapivě dobře, nejsem ani unavená, ani hladová. Rozhodně mám více energie, což přisuzuji účinku vhodného jídelníčku," říká Iva. Markéta si pochvaluje odborné vedení v Institutu kompliment. "Cítím se výborně a lehčí, i když jsou to zatím jen dvě a půl kila," říká Markéta. Také Beáta je spokojená: "Pod dohledem odbornic člověk nic neošidí, to je pro mne momentálně asi to nejdůležitější."

A jak zvládají přechod na redukční jídelníček? "První dny sice nebyly jednoduché, do týdne si však tělo bez problémů zvyklo na menší příjem energie. Vzhledem k tomu, že je jídlo pravidelné po třech až čtyřech hodinách, šílený hlad se určitě nedostavuje. Navíc si člověk může ve výběru doporučených potravin najít, co mu nejvíce chutná, a sestavit si vyhovující jídelníček," říká Beáta.

Zkouška na dovolené

Markéta změnu stravování zvládá velmi dobře. "Začínám si zvykat na plánování, co si další den připravím za jídlo, a jak ho vhodně rozvrhnout tak, abych jedla pětkrát denně. Už za necelý týden jsem cítila pokroky. Obávala jsem se stravování v polední pauze, ale našla jsem si v Brně jednu velmi příjemnou restauraci, kde jsem se s paní majitelkou domluvila na dietní přípravě masa s čerstvou zeleninou," říká.

Na čtyři dny však odlétá k moři na dovolenou, jak se jí podaří jídelníček dodržovat? "Doposud jsem se řídila heslem: Na dovolené je všechno povolené! Bude to pro mne veliká zkouška," přiznává Markéta.

Iva má nevýhodu v tom, že musí stravování přizpůsobovat nočním službám, protože pracuje jako zdravotní sestra. Zvládá to ale velmi dobře, navíc má pestrou stravu a baví ji vymýšlet nové recepty. Trochu jí však chybí přílohy a ovoce, jejichž příjem je v prvních týdnech redukce minimalizovaný.

"Dlouholeté zkušenosti nám potvrzují, že je to nejefektivnější způsob, jak nastartovat redukci váhy. Příjem ovoce a příloh v jídelníčku musí být kontrolován i přesto, že je obojí důležitou složkou stravy," vysvětluje Gabriela Knosová.

Cvičení na lůžku

Všechny tři dámy dvakrát týdně cvičí ve speciálních mechanoterapeutických lůžkách. "Cvičení se ze začátku zdálo celkem nenáročné, ale při zvyšování počtu opakování mi dává zabrat. Začala jsem cítit svaly, o kterých jsem ani netušila, že je mám. Není to moje jediná pohybová aktivita, tak je to občas náročnější, ale první výsledky už se začínají dostavovat," říká Beáta.

Markéta přikyvuje: "Netušila jsem, že se při tomto specifickém cvičení opravdu zapotím, ale mám z toho dobrý pocit."

A jak na hubnutí dam reagují blízcí? Markétu podporuje celá rodina a okolí, Iva o svém hubnutí řekla zatím jen své dceři. Beátu kamarádi trochu škádlí: "Hodně lidí ví, že se snažím zhubnout, a tak občas zkouší moji pevnou vůli a donesou mi zákusek, jestli si s nimi nedám. Ale vím, že to je jen legrace. Oni ví, že si stejně nedám."

Čtenářkám pomáhají hubnout odbornice z Institutu kompliment.