Hubne se i při tanci či boxu

Kdo si ve fitness-centru nevybere z několika typů aerobiku, a přesto by chtěl pod střechou fitka začít se zlepšováním kondice, nemusí zůstat u klasického spinningu, tedy jízdě na cyklistických trenažérech. Vyzkoušet může třeba některý z bojových sportů. Nebojte se, nebudete se ohánět tyčí nebo střílet na instruktora ze vzduchovky.

Už několik let objevují i české ženy kouzlo disciplín založených na boxu. Boxovací technika na pytle, svižné nohy, síla, výbušnost – to všechno budete na kondičních trénincích boxu pod dohledem zkušeného instruktora trénovat. Na box můžete chodit samy, ale také třeba s partnerem.

Budete-li boxovat déle, máte možnost zapojit do tréninku ještě další prvky z jiných bojových sportů. Při hodině se nebojte dát najevo své emoce a sílu křikem – tak, jak to dělají zkušení frekventantni boxerských kurzů. Pokročilí potom mohou zkusit další oblíbený kurz, kickbox. Kromě úderů rukou budete procvičovat i kopy nohou. Kromě techniky sportu si natrénujete vytrvalost, dynamiku a posílíte celé tělo.

Komu se tak úplně nechce opustit aerobik, může zvolit sport, který se trošku tajemně jmenuje ADK. Za touhle zkratkou, jíž zkušení mazáci hodinu označují, se skrývají slova aerobic dynamic kickbox – tedy aerobní dynamický kickbox. Jak název napovídá, během hodiny budete trénovat vytrvalost, dynamiku a sílu. To všechno zkombinujete s prvky bojových sportů.

Podobnou disciplínu můžete vyzkoušet i ve vodě. Při akva kickboxu provádíte kopy v bazénu, sílu a vytrvalost podpoříte bojem s odporem vody.

Hodiny pro začátečníky

Strach z tělocvičny ovšem nemusí mít ani ti, kdo se s aerobikem a sporty z něj odvozenými teprve seznamují. Podle Petry Jandové, koordinátorky studiových lekcí a kurzů fitness-centra Holmes Place v Praze, sice aerobikových začátečníků stále ubývá, i přesto si ve většině fitek můžete zvolit i kurz pro začátečníky. Je jím například hodina s názvem European Step, který vychází z konceptu „enjoy the movement“ (užívej si pohyb). „Cvičí se zcela jednoduchá choreografie, kterou při hodině opakujete stále dokola,“ vysvětluje Jandová.

Nepříliš komplikované jsou také takzvané kruhové tréninky. V tělocvičně se posouváte od stanoviště ke stanovišti. Na jednom cvičíte s vlastní váhou těla a posilujete, na dalším pracujete s tyčí... Stanoviště se střídají většinou po minutě intenzivního cvičení. „Konkrétní náplň kruhového tréninku závisí na jednotlivých instruktorech. Záleží, zda se rozhodnou vést hodinu spíše směrem k hubnutí, nebo nabírání fyzické kondice a posilování,“ dodává Petra Jandová.

Pusťte si hudbu

Úplnou premiéru bude mít v září českém fitness-centru tanec s názvem zumba. Do Evropy přichází z Ameriky, kde si za několik let získal obrovskou popularitu. O co jde? Zumba kombinuje latinskoamerickou a mezinárodní hudbu, již pojí s fitness prvky. Během tance se střídají pomalé a rychlé pasáže, při kterých tanečníkovo tělo spaluje tuk. Při pomalých částech si dotyčný užívá radost z pohybu a „společenské události“. Krokové variace se při zumbě dají libovolně kombinovat, záleží opět na instruktorovi (vyškolení jsou v Evropě jen instruktoři z Itálie, Španělska, Ruska a České republiky), z jakých koutů světa čerpá inspiraci.



Jde vám spíš o protažení, sladění těla a mysli? Potom zkuste ve fitness-centru cvičební program s názvem Port de Bras. Jde o spojení prvků klasického tance, protahovacích technik sedacích svalů a strečinku. Pohyby při tomto cvičení protahují zkrácené svaly, uvolňují páteř a kloubní spojení. Návštěvníci kurzů by se měli zbavit pohybových stereotypů a zkvalitnit držení těla. Při Port de Bras hraje klidná hudba typu chill out. Pro účast na kurzech nemusíte umět tančit.