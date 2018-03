Nejen malé černé. Givenchy dal světu ikonický styl Audrey Hepburnové

Hubert de Givenchy a herečka Audrey Hepburnová tvořili úchvatný pár milovníků módy. On navrhoval luxusní róby a ona je s chutí nosila. Díky své štíhlé postavě a citu pro detail jim pokaždé dodala ten správný náboj, který si zasloužily. Pro herečku velmi rád chystal kostýmy do filmu, stejně jako kousky, které oblékala v soukromí.

„Jeho oblečení je jediné, ve kterém jsem to opravdu já. Je mnohem víc než jen návrhář, je to tvůrce osobnosti,“ prohlásila o něm slavná herečka.

Poprvé se potkali, když se chystaly kostýmy pro film Sabrina. Mladá herečka přišla do jeho pařížského studia a ptala se, zda by se této role ujal. Givenchy se omluvil s tím, že má moc práce s přípravou aktuální kolekce. Audrey přesto ukázal část látek, ze kterých kolekci připravoval, a bylo to přesně to, co si ona představovala. Začala tak nejen profesní spolupráce, ale především velmi vřelé přátelství, které skončilo až smrtí herečky v roce 1993. „Bylo to něco jako manželství,“ svěřil se uznávaný návrhář.

Přestože oblékal další hvězdy jako například Elizabeth Taylorovou, Sophii Lorenovou, Grace Kellyovou nebo Jackie Kennedyovou, k žádné neměl tak silné vazby. „Všichni ji milovali. Nebyla to pouze legenda, ale také neobyčejná lidská bytost,“ řekl před několika lety deníku Telegraph.

Byl to on, kdo oblékl Audrey Hepburnovou do černého overalu, dlouhých bavlněných šatů, trenčkotu či elegantního kostýmku. A přestože s malými černými přišla poprvé Coco Chanel, proslavil je až Givenchyho model z filmu Snídaně u Tiffanyho. Byl to také on, kdo stál za perfektním šatníkem americké první dámy Jacqueline Kennedyové, včetně klobouků či lodiček na nízkém podpatku.

„Givenchyho kabát by byl nejlepším způsobem, jak vypadat perfektně kdykoliv během dne,“ napsal o něm v 60. letech magazín Vogue.

V dobách, kdy v módě hrály prim korzety, přišel se střihy, které pro ženy byly mnohem snesitelnější. Kalhoty, sukně, halenky, svetry. Jednoduché, přesto elegantní a především velmi dobře kombinovatelné kousky. Sázel na kouzlo ženské siluety, stejně jako na kvalitní materiály a řemeslné zpracování.