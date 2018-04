Hubené děti a špatná angličtina aneb jak jsem volila budoucí modelky

Některé dívky v soutěži stály na vysokých podpatcích vůbec poprvé, což byl zřejmě i případ čtrnáctileté Slovenky Leony, která nakonec vyhrála. Nohy už holky měly po desítkách hodin tréninku choreografie oblepené náplastmi a při sebemenší příležitosti se zouvaly, aby jim ulevily.

Není tedy divu, že se nepohodlí leckdy projevilo právě při chůzi po molu. Plný sál Jízdárny Pražského hradu pak spolu se mnou trnul, kdy mu některá z dívek spadne do náruče.

Porota 20. ročníku soutěže Schwarzkopf Elite Model Look měla za úkol posuzovat dívky co nejkomplexněji, ale jak jsme se shodli s kolegy, to bylo právě to nejtěžší. Jedna měla totiž nádhernou tvář a zajímavé rysy, ale její chůze nebo osobnost nezapůsobily, druhá zase na fotografiích hýřila rozličnými výrazy, ale zbytek pokulhával.

Netuším, jak hlasovali všichni porotci, ale s těmi, kteří seděli těsně kolem mě, jsme se na pár jménech shodovali. Z Česka to, bez konkrétního pořadí, byly Lenka K., Barbora Ž. a vítězná Lenka H.

U Slovenek to bylo trochu těžší, a tak jsme se s porotci v názorech lišili. Vybírala jsem ze čtyř dívek, které připadaly v úvahu. Leona byla také mezi nimi, ale nakonec jsem dala přednost "protřelejší" Júlii K.

Finalistky jsme znali už z rozhovorů, které jsme s nimi vedli den předtím, ale definitivně jsme se rozhodovali až v průběhu finále. Teprve tady se hlasy sčítaly. Výsledky byly nakonec tak těsné, že předseda poroty herec Jiří Bartoška a ředitel soutěže Saša Jány vyhlásili pouze vítězky za Českou a za Slovenskou republiku. Druhá a třetí finalistka získaly totiž stejný počet hlasů.

Finalistky na mole představily svatební šaty Jesuse Peira, glamour kolekci slovenského návrháře Lukáše Kimličky, exkluzivní linii Nynpha Itala Vita Dell´Erby a své zastoupení mělo i Česko díky kolekci Skicy II od Denisy Nové.

Porota Čtrnáctičlenné porotě předsedal Jiří Bartoška. O vítězkách rozhodovali například herečka a módní ikona Aňa Geislerová, ředitelka scoutingu Elite World Michaela Queasada, návrhář Vito dell´Erba a další zástupci partnerů soutěže.

"Byla jsem opravdu moc překvapená, že jsem vyhrála. Nečekala jsem to," řekla pro OnaDnes.cz čtrnáctiletá Leona Hochelová, která obdivuje a vzhledem i připomíná modelku Lindu Vojtovou. Stejně reagovala i vítězná Češka, osmnáctiletá favorizovaná Lenka Hanáková.

Překvapení a možná i mírné rozhořčení z vítězství Leony přede mnou dala později na afterparty v klubu Duplex najevo i jedna ze slovenských finalistek. Shodou okolností jedna z mála těch, z nichž jsem měla po celou dobu dojem, že vědí, co chtějí.

Obě vítězky teď čeká světové finále soutěže v Šanghaji, jinak zatím netuší, co všechno bude dál. Čína a svět vůbec láká hlavně Lenku, která by ráda v budoucnu víc cestovala, protože k tomu zatím neměla dost příležitostí.

Vítězky soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2011 Leona Hochelová a Lenka Hanáková s moderátorkou večera Simonou Krainovou. Vítězky budou své země reprezentovat na světovém finále, které se uskuteční 6. prosince 2011 v čínské Šanghaji.

Jak to chodí v porotě

V číslech 7 000 dívek a 27 základních castingů po Česku i Slovensku, 100 semifinalistek, 20 finalistek (deset z každé země).

Vítězky prošly náročným kolotočem jednotlivých částí soutěže. Přes síto semifinálových castingů se dostalo asi 110 dívek, ze kterých pak po pohovorech a focení vzešla finálová dvacítka.

Finalistky jsem poprvé naživo spatřila na úterní generálce v hotelu Ambassador, kde nacvičovaly choreografii. Tolik dlouhonožek pohromadě jsem už dlouho neviděla.

Zatím jen v roli pozorovatele jsem si dělala obrázek o tom, jak se budoucí modelky chovají a jak se projevují. Nejen zajímavý obličejík, ale i osobnost a celkové vystupování totiž rozhodují o tom, která uspěje, a která ne.

Když dívky vyšly společně ven před hotel, aby se hromadně vyfotily, vítr rozfoukal jedné z nich vlasy. "Do pr*, to je vítr," ozvalo se z řad nevinně vyhlížejících tvářiček.

Občas peprný výraz ujede každému, bohužel i takové drobnosti mohou hrát při konečném rozhodování roli, obzvlášť pokud je konkurence tak vysoká jako v tomto případě.

Finalistky Schwarzkopf Elite Model Look 2011 si před hotelem Ambassador fotili i náhodní kolemjdoucí. Dvacet finalistek Schwarzkopf Elite Model Look 2011 na generálce v hotelu Ambassador

Pro kolemjdoucí včetně turistů byly mladé modelky atrakcí a spouště fotoaparátů cvakaly jedna za druhou. Zeptala jsem se dvou Američanů stojících za mnou, jak se jim dívky líbí. "Joo, jsou moc pěkný, některý míň, některý víc. Sekne jim to," prohlásil jeden.

Další kolemjdoucí zase utrousil: "Holky jsou to krásný, ale ať se, proboha, pořádně najedí." Musela jsem uznat, že pár z nich by to rozhodně neuškodilo, ale kdo ví, co s jejich tělem provede pár let navíc. Vždyť to jsou z velké části čtrnáctileté "žáby", které vyrostly, a jsou samá ruka, samá noha.

Den před finálovým večerem se už s finalistkami setkali všichni členové poroty. Rozdělili jsme se do skupinek po třech a dívky se každé skupině po jedné chodily představovat.

Já jsem byla usazena vedle scouta Lea a italského návrháře Vita dell´Erby, jehož modely pak dívky předvedly na finále. Neformální pohovory se proto vedly v angličtině, nedozvěděli jsme se tedy tolik jako česky mluvící skupinky. Někdy jsem musela překládat a jedna z finalistek neuměla anglicky ani slovo, vládla jen němčinou.

Po sledu "nevím" a "je mi to jedno" na otázky ohledně oblíbených návrhářů, módního stylu či modelingové budoucnosti jsem začala být na tyto odpovědi alergická. Proto jsem v duchu zajásala, když jsem se alespoň od některých dívek dozvěděla cokoli konkrétního. Velmi dobře, tedy rozvitými větami, nikoli jen yes nebo no, reagovaly asi tři finalistky.

Jenže člověk si pak ale vzpomene na sebe v patnácti a hned je shovívavější a kritiku zmírní. Fakt je, že dostat se ze sedmi tisíc holek mezi nadějnou dvacítku, to už je samo o sobě pro všechny obrovský úspěch a všem finalistkám patří velká gratulace.