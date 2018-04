Čtenářský recept: Hruškový salát s fetou

Množství

2

1 balení polníčku

120 g fety

2 hrušky

kousek másla

hrst vlašských ořechů

špetku salátového koření

balzamiko

1)Hrušky oloupeme, rozpůlíme a zbavíme je jádřince. Poté je osmahneme z obou stran na cca 20 - 30 g másla (jak se vám od oka podaří).

2)Polníček důkladně omyjeme, dáme jej do hluboké mísy, přidáme k němu trochu salátového koření a balzamika a promícháme. Poté jej rozdělíme do 2 talířů. Na polníček dáme osmahlé hrušky, na kostky nakrájenou fetu a nasekané ořechy. Podáváme s celozrnným pečivem a kdo bude chtít, může si do salátu přidat i trochu osmažené slaniny.