Tipy odborníků pro ty, které jídlo neřeší, ale chtějí zhubnout

„Jídlo odsouvá většina vytížených žen na druhou kolej. Od rána po celý den konzumují jen rychlé sacharidy, aby vydržely. A pak večer přijdou domů, jsou hladové a spořádají, co je napadne,“ upozorňuje Lada Nosková, nutriční terapeutka z Diet Planu, na nejčastější nešvary klientek, které se neslučují s přáním shodit alespoň pár kil.

Naopak přeinformovanost je druhý extrém, který jako problém vidí Michaela Jarolímová z výživové poradny Ajurvéda Guru: „Ještě nikdy v historii se o jídle nemluvilo tolik jako dnes a člověk chtě nechtě podléhá palbě informací. Proto je pod tíhou všech argumentů stále více zmatený a přestává věřit ve štíhlost, zdraví a spokojenost i bez přísné disciplíny, plánování a počítání.“

Nebojte se plánů dopředu

Energii, kterou přes den vydáte v práci i doma, musí tělo zase získat. Proto si třeba jeden večer v týdnu udělejte čas a rozvrhněte jídelníček na celý týden nebo alespoň pár dní v týdnu.

Lada Nosková dokonce doporučuje si jídlo připravit doma: „Do práce si vezměte dopolední a odpolední svačinu, případně i oběd,“ říká. Ale ruku na srdce, kdo si stíhá při každodenním kolotoči připravit oběd na další den dopředu? „V takovém případě si vytipujte restaurace, kde se dobře a rozumně najíte. V dnešní době většina restaurací jídlo i dováží, tak se dá využít i těchto služeb,“ radí Nosková.

Zaměřte se na čerstvost

Místo toho, abychom si při snahách o zhubnutí zakazovaly jíst potraviny bohaté na tuky a sacharidy, naučte se poznávat, které suroviny zajistí dlouhodobě štíhlé a zdravé tělo, energii a spokojenost.

„To jsou především takové, které jsou čerstvé, tedy sklizené v daném ročním období. Obsahují totiž nejvíc živin, chutí a vůní a jsou paradoxně v danou chvíli nejlevnější a nejdostupnější,“ prozrazuje poradkyně Michaela Jarolímová.

1. Tipy pro uhoněné matky

Zkontrolujte zásoby

Zajistit zdravé stravování celé rodině, zvlášť v případě, kdy každý člen rodiny má jiné chuťové preference, je někdy nadlidský úkon. Před víkendem zkontrolujte lednici, v poličkách by měly zůstat jen čerstvé a plnohodnotné potraviny, z kterých uvaříte běžná jídla, na která jste zvyklí. Skryté tuky vyměňte za kvalitní rostlinné oleje lisované za studena – například olivové, lněné nebo dýňové. Uzeniny, trvanlivé či instantní výrobky a sladkosti pořizujte jen ve střídmém množství. Zdravou alternativou smažených pochutin k televizi může být nakrájená mrkev, řapíkatý celer, paprika a okurka. K tomu se perfektně hodí tvarohovo-jogurtový nebo avokádový dip.

Zamilujte si čerstvé šťávy

Praktickým tipem je také po celý den popíjet čerstvou šťávu, která dobře zasytí, dodá energii ve formě zdravých sacharidů a předejde touhám po sladkostech.

„Hned ráno si připravte dvoulitrový džbán čerstvé ovocno-zeleninové šťávy. Třeba v kombinaci jablko-mrkev, jablko-celer nebo kombinace všech tří,“ doporučuje Michaela Jarolímová z poradny Ajurvéda Guru. Pomocníkem se může stát i odšťavňovač. Trochu dražší variantou je si presované šťávy koupit. „Ale dejte pozor, ať není slazená, konzervovaná či jakkoliv chemicky upravovaná,“ upozorňuje Jarolímová.

Omezte přílohy i zahušťování

Ani při víkendovém vaření pro všechny členy v domácnosti není potřeba se nijak zásadně omezovat, nebo si dokonce připravovat odlišné jídlo od zbytku rodiny.

„Sobě na talíř si dejte méně příloh a více zeleniny. Večer můžete dokonce přílohu vynechat,“ radí nutriční terapeutka Lada Nosková. Při zahušťování omáček buďte opatrnější, zvlášť pokud přidáváte smetanu. „V takovém případě doporučuji si odebrat část množství ještě před zahuštěním,“ říká Nosková z Diet Planu.

Prohýbejte ztuhlé kosti při dětských hrách

Hubnutí nepůjde nijak zásadně lépe, pokud se budete nutit do návštěv posilovny. Ke zdravému pohybu vás mohou nepřímo donutit i vlastní děti. Stačí k tomu i běžná procházka. „Nebo nechte své děti si zařádit na koloběžce nebo kole a vy vedle nich přidejte do kroku, abyste stačila jejich tempu,“ přidává tip Lada Nosková.

2. Tipy pro ženy pohlcené prací

Chtějte kvalitu i od potravin

Každodenní pracovní vytížení vyžaduje hodně času, energie, úsilí a motivace. Proto není divu, že když dojde na obědovou pauzu, není čas si dlouho lámat hlavu, co hodit do žaludku. Naštěstí už existují bistra a restaurace, které věnují jídlu dostatečnou péči a svým zákazníkům nabízejí kvalitní jídlo. Dokonce existují i mobilní aplikace, které vám rychle vyhledají nejbližší restauraci v okolí a prozradí aktuální menu.

„Kvalitní surovina neznamená, že musí být obzvlášť drahá a luxusní. Stačí, pokud je čerstvá, sezonní a minimálně průmyslově zpracovaná,“ poznamenává poradkyně Michaela Jarolímová. Pak už stačí si kolem stálé kanceláře nebo míst pravidelných schůzek vytipovat pár restaurací, které budou splňovat právě tyto požadavky a už nebude tak časově náročné vymýšlet, čím zahnat hlad.

„Postupně tak zbavíte své tělo jedů a jedině detoxikované tělo je schopné shazovat kila trvale a navíc jaksi mimoděk,“ dodává Jarolímová.

Balíček obědové záchrany

Nekompenzujte náročnou práci a stres jídlem. Udělejte si čas na dostatečný odpočinek a oddech. A když už se stává, že pro samou práci nestíháte ani vystrčit paty z kanceláře, udělejte si ve svém šuplíku v pracovním stole železnou zásobu. Třeba celozrnný kuskus, který se dá zalít jen horkou vodou, krabičku tuňáka v olivovém oleji a naloženou cizrnu a sytý salát je na světě.

Nezapomínejte na svačinky

Malé porce jídla před obědem i po něm vám zajistí dostatek energie. Proto svou kabelku vyzbrojte několika záchrannými svačinkami. „Na trhu je velký výběr proteinových či sacharidových tyčinek nebo koktejlů,“ říká nutriční terapeutka Lada Nosková. Jako rychlá svačina může posloužit nakrájené ovoce i mléčné výrobky, třeba kefír nebo acidofilní mléko.

3. Tip pro lenošky

Naordinujte si hrst tmavé listové zeleniny

Ruku na srdce, do této kategorie se někdy řadíme všechny. Rády si zamlsáme, poležíme na gauči před miskou plnou dobrot, a když se nám prostě nechce, za sportem nás hned tak někdo nevytáhne. A představu, že bychom měly držet radikální dietu, abychom se zbavily pár špíčků na břiše a stehnech, raději zajíme dobrou sladkostí.

„Velká předsevzetí a radikální změny nikdy nejsou na místě,“ tvrdí Michaela Jarolímová. „Místo toho k vašemu stávajícímu režimu přidejte jednu maličkost – hrst tmavé listové zeleniny. A to k úplně každému jídlu, které sníte, i kdyby to měl být třeba jen bonbon,“ radí Jarolímová.

Po každém jídle sezobněte malou hrst rukoly, řeřichy, mangoldu nebo třeba špenátu, kterou zakápnete panenským olejem. K čemu že je to dobré?

„Vláknina v tmavé listové zelenině zařídí, aby se potraviny s vysokým glykemickým indexem, jako je třeba bílé pečivo, sladkosti nebo smažená jídla, trávily pozvolněji, čímž zamezíte chuti vzít si za hodinu něco dalšího,“ popisuje benefity Michaela Jarolímová.

Kromě toho listová zelenina čistí střeva a posílí trávení. „Má to ale i psychologický efekt. Pokud budete tento trik dodržovat opravdu svědomitě po každém jídle i chuťovce, budete víc přemýšlet, co do žaludku dáváte. Je totiž trochu otrava si pokaždé připravovat hrst zeleniny s olejem,“ usmívá se Jarolímová.

Odměna je ale lákavá. Postupně dojde k viditelnějšímu zeštíhlení a po malých a nenápadných dávkách si zvyknete na pravidelný přísun zeleniny.

Pozor na přemíru sacharidů

Když už je vaše fyzická aktivita během dne nízká, dejte si pozor na přísun sacharidů, které vám sice dodají energii, ale také naopak pár gramů navíc.

„Je mylné si myslet, že když vypijeme litr slazeného ovocného džusu, děláme dobře svému zdraví,“ upozorňuje Lada Nosková. „Litr džusu může mít totiž stejnou energetickou hodnotu jako malý oběd.“ Vyměňte sladký nápoj jen za vodu ochucenou nakrájeným ovocem, třeba pomerančem.

Najděte motivaci

Přesvědčení k menší změně jídelníčku vyžaduje vůli. Jenže kde ji brát?

„Poproste třeba kamarádku, aby hubla s vámi. V takovém rozhodnutí byste neměla být sama a v případě krize se můžete podpořit navzájem,“ radí Lada Nosková.