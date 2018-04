Hrozí, že antibiotika nebudou účinkovat?

Víte, jak užívat antibiotika Antibiotika, která jsou předepsána špatně, udělají více škody než užitku. Jak by s nimi měli pacienti správně zacházet, radí předsedkyně odborné společnosti praktických dětských lékařů Hana Cabrnochová. • Nedožadujte se receptu

Netlačte na lékaře, aby vám za každou cenu antibiotikum předepsal. I virová infekce může vypadat dramaticky, antibiotikum při ní však nepomůže. • S léčbou neváhejte

Pokud vám lékař antibiotikum předepíše, vyzvedněte si je hned a první dávku si vezměte co nejdříve. • Léčbu sami neukončujte

Když s léčbou přestanete předčasně, hrozí, že se vám nemoc vrátí. Kromě toho můžete přispět k tomu, že se bakterie antibiotiku přizpůsobí, a vznikne tak kmen, na který lék nebude zabírat. • Dodržujte časy a dávkování

Ke správné účinnosti těchto léků je třeba udržovat v krvi stálou hladinu účinné látky. Pokud si náhodou zapomenete antibiotikum vzít, léčbu nepřerušujte. Může se stát, že je léčba neúspěšná právě proto, že jste vynechali vícekrát. Lékaři to raději při kontrole řekněte. Pro své rozhodování to potřebuje vědět. Stejně tak může hladinu léku ovlivnit i zvracení. Také to by měl lékař vědět. Obzvlášť u dětí je důležité zvolit správnou formu léku, aby dítě antibiotikum dobře tolerovalo.