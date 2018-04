Hrozba bodnutí mořskou medúzou se stává minulostí

"Je to skutečný převrat. Většina krémů hojí rány až po bodnutí, tento bodnutí dokáže zabránit," vysvětluje Lotan v laboratoři na pobřeží Galilejského moře. Natírá si ruku v zázračném roztoku a strká ji do nádoby s bílými medúzami, které se hojně vyskytují ve Středozemním moři.

Překvapivě zůstávají k cizímu objektu imunní. Krém tak umožňuje vyvarovat se bolestnému a někdy až smrtelnému napadení žahadly, které rozdírají a spalují kůži.

Medúzy i za 700 miliónů let evoluce zůstaly poměrně jednoduchými organismy. Postrádají svaly, kosti a schopnost slyšet i vidět. Pouze komplexní mechanismus žihadel, jeden z nejrychlejších v přírodě, se dlouho nedařilo vědcům rozluštit.

Před dvěma lety Lotan společně se starým přítelem ze školy založili společnost Nidaria, aby patentovaný krém začali vyrábět ve velkém a dodávat na trh.Vývoj ochranného krému, který na americký i izraelský trh prorazil začátkem letošního roku pod značkou Skin Guard a vlastním názvem "Safesea" (bezpečné moře), si vyžádal až půl

miliónů amerických dolarů, které vědci získali darem především od izraelské vlády.

"Odezva je velmi povzbuzující. Kontaktovali nás rybáři z Aljašky i plavci z Floridy," raduje se Porat. Nidaria současně vyjednává s výrobci slunečních krémů po celém světě včetně společnosti Coppertone a Hawaiian Tropic ve Spojených státech a s odborníky z Anglie, aby sloučily své produkty do společného speciálního krému. "Doufáme, že jednoho dne si lidé budou automaticky brát sebou na pláž sluneční krém s ochrannou složkou proti medúzám," říká Porat.

Až 130 miliónů lidí míří každý rok k mořským vodám zamořených více něž 300 druhy medúz. Škála je bohatá, od delikátní avšak smrtelné australské mořské vosy, která zabíjí ve vteřinách, po medúzu, která jedním dotekem neposedného chapadla popálí kůži a zanechá oběť v nesnesitelných bolestech.

Nejčastěji se vyskytují u Floridy, v Karibiku, na Dálném východě a ve Středozemním moři. Lotan a Porat zatím krém otestovali na přibližně deseti druzích medúz. Věří, že je univerzální a bude účinkovat v každém případě."Produkt pracuje na bázi žahavého mechanismu, který je obdobný u všech medúz. Měl by chránit proti všem typům, "vysvětluje Lotan.

Medúzy jsou pokryty stovky až tisíci žahacími buňkami, které explodují jakmile se dotknou cizího tvora. Uvolní štiplavá žihadla, která zaútočí na oběť a skrz dlouhé úzké trubice vystříknou ochromující jed. "Je to celosvětový problém, který se týká miliónů lidí. Přestože to zní možná předčasně, věříme, že během příštích pěti let bude náš krém k dostání na všech plážích po celém světě."