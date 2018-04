Ovesná kaše, müsli tyčinky nebo smoothie. Jak hřešit zdravě?

Během redukční diety se vyplácí opravdu nehřešit. Zbytečně tím zmatete organismus, který pak chaoticky hospodaří s energií, místo aby pochopil, že skutečně víc jídla nedostane a musí sáhnut do tukových zásob. Věčně se ale takhle žít nedá, zvlášť pokud milujete sladké.

Dobrá zpráva je, že po přechodu na běžný jídelníček do něj můžete zařadit drobné hříchy, které uspokojí vaše chutě, aniž by vás zhouply do jojo efektu. Základní pravidlo je: hřešte ráno nebo dopoledne. Druhá zásada zní: hřeště v malém. Když máte chuť na čokoládu, vychutnejte si do maxima dva čtverečky a zjistíte, že stará touha zbodnout celou tabulku už je pryč.

A jedno varování: nenechte se ochromit pocitem viny, který vám radí po zbytek dne pak už nic nejíst. To byste se mohli ocitnout v pásmu podvýživy a zdánlivě nelogicky začít přibírat. Budete-li dodržovat zásady zdravé výživy a k tomu se hýbat, zjistíte, že hřešit můžete jednou týdně a vaše nově nabytá figura to nezaznamená.

Lívance s ovesnými vločkami a tvarohem

Množství: pro 4 osoby (1 porce = 780 kJ)

Doba přípravy: 50 minut + smažení 30 minut

250 - 300 ml mléka

250 g ovesných vloček

1 bílý jogurt

1 lžíce medu

8 - 10 jahod

250 g nízkotučného tvarohu

250 - 300 g celozrnné hladké mouky

1 lžička prášku do pečiva

1 lžíce rozpuštěného másla

2 vejce

sůl

olej

moučkový cukr

1. Mléko zahřejeme, zalijeme jím vločky a necháme je asi půl hodiny odstát. Použijeme jen 1/4 l mléka, zbytek si necháme na případné zředění těsta.

2. Omyté a odstopkované jahody rozdělíme na dva stejné díly. Jeden díl jahod rozmačkáme vidličkou nebo rozmixujeme. Jogurt promícháme s medem a rozmačkanými jahodami, odložíme do chladu.

3. K ovesným vločkám s mlékem přimícháme tvaroh, 250 g mouky, prášek do pečiva, máslo, dobře rozmícháme s vejci a špetkou soli. Necháme odstát čtvrt hodiny.

4. Lívance usmažíme, rozdělíme na talíře, ozdobíme pokrájenými zbylými jahodami a podáváme s vychlazeným jahodovým jogurtem.

Ovesná kaše s přelivem z lesního ovoce

Množství: pro 4 osoby (1 porce = 990 kJ)

Příprava: 2 hodiny + vaření 5 minut

200 g ovesných vloček

1 l mléka nebo 500 ml vody a 500 ml mléka

250 g mraženého lesního ovoce

1 vanilkový cukr

2 lžíce medu

300 g bílého jogurtu

1. Ovesné vločky zalijeme částí mléka nebo vodou a necháme je dvě hodiny bobtnat.

2. Rozmražené lesní ovoce zasypeme vanilkovým cukrem, přidáme med, podlijeme trochou vody a přivedeme k varu, vařečkou rozmačkáme větší plody a asi 3 - 5 minut prohříváme.

3. Namočené ovesné vločky povaříme se zbylým mlékem na kaši.

4. Kaši rozdělíme do misek, přelijeme jogurtem a ozdobíme povařeným ovocem.

Müsli tyčinky s brusinkami

Množství: pro 6 osob (1 porce = 530 kJ)

Doba přípravy: 15 minut + pečení 15-20 minut

120 g másla

100 g tmavého třtinového cukru

80 g zlatého sirupu nebo medu

300 g ovesných vloček

120 g sušených brusinek

1. Troubu předehřejeme na 180°C, menší plech nebo formu vyložíme pečicím papírem. V menším hrnci rozehřejeme máslo, přidáme cukr, sirup a společně prohřejeme a promícháme.

2. Do rozehřáté směsi přimícháme ovesné vločky a brusinky. Směs na tyčinky přesuneme na plech, dobře upěchujeme a stlačíme ve vrstvě silné asi 1,5 - 2 cm.

3. Pečeme ve vyhřáté troubě 15 - 20 minut. Po vychladnutí vložíme upečenou placku alespoň na hodinu do mrazáku a pak ostrým nožem na prkénku rozkrájíme na jednotlivé tyčinky.

Kroupový nákyp

Množství: pro 6 osob (1 porce = 1020 kJ)

Doba přípravy: vaření 60 - 90 minut + pečení 25 - 30 minut

300 g krup

sůl

120 g másla

100 g sušených švestek

3 vejce

50 g cukru krupice

1 vanilkový cukr

lžička citronové šťávy

špetka nastrouhané citronové kůry

1. Kroupy propláchneme a povaříme doměkka se špetkou soli a lžící másla. Necháme zchladnout. Švestky pokrájíme a přelijeme je vroucí vodou.

2. Troubu předehřejeme na 180°C, formu na zapékání vymažeme máslem. Zbylé máslo utřeme s cukrem a vanilkovým cukrem a se žloutky. Z bílků ušleháme sníh.

3. Zchladlé kroupy promícháme se slitými švestkami, citronovou šťávou a kůrou, přimícháme utřené máslo s cukrem a vmícháme sníh.

4. Hmotu přendáme do zapékací misky a pečeme ve vyhřáté troubě 25 - 30 minut.

Smoothie z banánu a jahod

Množství: pro 2 osoby (1 porce = 615 kJ)

Doba přípravy: 5 minut

1 zralý banán

5 jahod

200 ml sójového mléka

1 sójový jogurt s vanilkovou příchutí

6 kostek ledu

1. Banán oloupeme a nakrájíme na menší kousky. Jahody omyjeme a odstopkujeme. Jednu jahodu odložíme na ozdobu.

2. Ovoce vložíme do mixéru, přidáme mléko, jogurt, kostky ledu a promixujeme do hladka. Zbylou jahodu nakrájíme na plátky.

3. Smoothie rozlijeme do sklenic a ozdobíme plátky jahod.