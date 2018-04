Když už batole před obrazovkou, tak smysluplně

Být rodičem a každým dnem hledat nové podněty a zábavu, je sisyfovská práce. Není ale na učení s počítačem v devíti měsících moc brzy? Sami asi vidíte, že nemá smysl děti od počítačů izolovat, protože vás vidí, jak s nimi pracujete a chtějí vás napodobit.



Jakkoli první střet batolete s elektronikou oddalujeme, přijde dříve či později. Mnozí - v dobrém úmyslu či nouzi - volí pasivní sledování televize. Existují ale i řešení, která počítají s potřebami dětí. Od podzimu je Hravé učení součástí dětského webu Alík.cz a je určené pro rodiče s dětmi už od 9 měsíců a během celého předškolního věku.

Přiměřené podněty

Dítě na webu aktivně ovlivňuje dění a dostává podněty přiměřené jeho věku. Hravé učení mluví na děti česky a v naprosté většině dětskými hlasy. To se tak nenuceně učí chápat princip práce s počítačem.

Matky kojenců potěší možnost částečného zablokování klávesnice. Pro nejmenší návštěvníky je určena jednoduchá aplikace pro pochopení akce a reakce. Dále můžete s dítětem zkoušet první slova a říkadla. Po kliknutí se obrázky objeví na bílém pozadí, a tak dítě nic neruší. Starším dětem můžete pustit komentáře v cizím jazyce nebo cvičit písmenka a čísla. další aplikace nacvičují péči o jiné lidi a ohleduplnost, jiná hra má zase pomoci se strachem z doktorů.

Únava před obrazovkou

Dokud dítě dokáže přiměřeně reagovat a je prací zaujaté, pak je vše v pořádku. Jakmile jeví známky únavy – zívá, mne si oči, těká pohledem, nesoustředí se – je nejvyšší čas práci ukončit. Všeho moc škodí.

"Pro dítě ve věku od 12 do 24 měsíců je maximální přípustná doba pobytu u počítače cca 10 minut denně, totéž platí i pro televizi", říká psycholožka Lidmila Pekařová.

Nevhodný výběr aktivit a délka sledování ovlivní vnímání dítěte a může způsobit tzv. selektivní vnímání, známé jako syndrom televizního dítěte. v leporelu je na jedné stránce jeden koník nebo kůň a hříbě, v televizi jsou takových podnětů najednou desítky a rychle se mění. Dítě je tak přehlcené, mozek se únavou "vypíná". Pak totéž dělá ve škole, při únavě vypne, nepamatuje si úkoly, nevnímá kus látky.



Kdy vypnout obrazovku

Každé dítě je jiné a platí, že dokud vnímá a ví co dělá, pak to dělat může. To ale pozná jen rodič, který je u dítěte a sleduje jeho reakce, spolupracuje s ním. Takové dítě po vypnutí obrazu ví, co vidělo, co se tam dělo, umí reagovat.

Aby odchod od obrazovky probíhal v klidu a práce byla ukončena vždy stejně, nabízí aplikace tzv. časovač. Ten lze nastavit na maximální dobu a on ohlídá pobyt u počítače za vás. Máte příležitost stanovit řád pro práci s počítačem. Pokud si dítě zvykne už v předškolním věku, máte větší šanci, že vaše pravidla bude respektovat i později.



Představujeme Hravé učení:

První slova 0-2 roky

Sekce obsahuje 10 souborů základních slov.Prohlížejte s dětmi obrázky a naslouchejte jejich názvům, kliknutím na objekt zobrazíte detail objektu na bílém pozadí.Nechte dítě hledat konkrétní objekt podle Vašeho zadání.Nechte dítě popsat okolí vybraného objektu. Sekci lze spouštět v režimu Cizí jazyky, tzn. paralelní náslech češtiny a angličtiny

Zvířátka 1 - 3 roky

Rozeznáváním zvířátek a jejich zvuků zpravidla děti začínáme učit mluvit. Soubor obsahuje jednoduché informace o 40 zvířatech, ke každému je video a spousta doprovodných informací. V režimu Jednoduché prohlížení si lze prohlížet střídavě ilustraci zvířete a fotografii skutečného zvířete, vždy společně se zvukem. V režimu Rozšířené prohlížení si zvířátko prohlédněte se souborem základních informací, jak se jmenuje, jak dělá, čím je člověku užitečné, jak se jmenují členové rodiny, typická charakteristika

Barvy 1,5 - 4 roky

Naučit batole barvy je mnohdy nedostatečně oceněný heroický výkon matky. Sekce se dělí na nácvik Jednoduché palety barev (4 základní barvy), Rozšířené palety barev (12 barev) a test Umíš barvy? V testu dítě samo určuje, která barva rozhýbá gekona na obrázku. Potlesk a animace zvířátka je odměnou za správný výběr.

Čísla 3-6 let

Naučte se počítat, postupně, nejprve od 1 do 10, pak od 10 do 20 a nakonec po desítkách do 100. Samozřejmě nechybí animace, videa a ozvučení. Jak jste počítání zvládli, ověří test Umíš počítat, kde dítě určuje počet objektů na obrázků.

Nauč se písmenka 5-7let

Učit písmena není předškoláky potřeba, to vše hravě zvládnou ve škole. Nicméně je mnoho předškoláků, kterým se nechce čekat.

Hravé učení nabízí několik režimů poznávání písmenek:

Abeceda: Seznam se s písmenem, velkým a malým písmenem, příklady slov obsahujících písmeno, říkadlo s písmenem a veselou animaci na závěr

Písmena s diakritikou: Seznam se s písmenem, velkým a malým písmenem, příklady slov obsahujících písmeno, říkadlo s písmenem a veselou animaci na závěr

Názvy písmenek: Přehled velkých písmen se zvukem správného názvu písmene - pro nácvik ve 2. třídě.

Poznáš písmeno? Naučte dítě rozeznávat první písmeno ve slově, test písmen.

Hraj si 0-2roky

Jednoduché aplikace pro pochopení akce a reakce, to je herní sekce pro úplně nejmenší děti. V prostředí mořského světa a stavby dítě svou interakcí, klikáním, vypouští na obrazovku nové objekty a chápe princip práce s počítačem.

Nauč se říkadla, písničky a pohádky 0-5let

Rytmus říkadel, melodie písniček a příběhy pohádek jsou nezbytné součásti dětského světa zejména pro rozvoj verbálních dovedností. Na Hravém učení najdete říkadla zábavná, pohybová, abecední a obrázková. Písničky se děti mohou učit po jednotlivých slokách, v závěru nácviku je možné poslechnout si písničku celou. Prostřednictvím pohádek dítě zároveň dostává základní informace o tom, co je dobré a co zlé, základní morální pravidla. Pohádky Hravého učení jsou jednoduché a přizpůsobené vnímání dětí ve věku do 3 let. Vhodné je doplnit poslech pohádky doplňujícími dotazy na aktivity předchozího obrázku.

Nauč se pečovat o zdraví 4-7 let

Základy hygieny a péče o druhé, k tomu navíc stručný přehled toho, co dítě čeká u lékaře. V Nauč se o sebe pečovat poznávají děti důvody osobní hygieny a její správné provedení srozumitelnou, jednoduchou formou.

Nauč se pečovat o druhé má ambici učit děti lásce k těm, na kterých mu záleží. Je pěkné, když dítě mamince z lásky natrhá květinu. Důležité je ale zejména to, aby se naučilo, že láska znamená zájem a péči. Pokud vám milující dítě donese deku v okamžiku, kdy je vám zima, nemusíte mít strach, že prožijete osamělé stáří. A pozor, téhle formě lásky je potřeba děti učit!

Pomocí jednoduchých situací na příkladu nemocné maminky má dítě určit co je a co není vhodné chování.

Víš, co tě čeká u lékaře dává názvem podivným přístrojům, které dítě u lékaře potkává, vysvětluje jeho význam a popisuje procedury, které dítě u lékaře podstupuje zejména v rámci preventivních prohlídek.

Nauč se jiné jazyky 0-7let

Hravé učení mluví i slovensky a anglicky. K náslechu a porozumění rodilému mluvčímu můžete použít unikátní nástroj paralelního poslechu ve 2 jazycích.

V sekci Nauč se jiné jazyky vyberte 2. jazyk k češtině. Výběrem Robina Hooda spouštíte paralelní náslech češtiny a angličtiny. Pak přejděte rovnou do sekce, kterou chcete projít ve 2 jazycích, například Nauč se zvířátka, Zvířátka z džungle, Tygr. Spuštění nástroje se projeví přímo u konkrétního zvířátka. Tam pak přepínáním tlačítek v pravé dolní části obrazovky (viz. obrázek) lze přepínat mezi češtinou a angličtinou.

V nejbližší době bude upravena i slovenská a anglická verze Hravého učení.