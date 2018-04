Gameboyová záda jsou novým zdravotním problémem dětí

Holandští lékaři otevřeli diskusi o tom, jaký vliv mají herní konzole na držení těla současných dětí a teenagerů. Doktoři Piet van Loon a Andre Soeterbroek tvrdí, že časté hraní ve špatné pozici způsobuje poškození, které nazvali gameboyová záda.

Podle Holanďanů se mezi dětmi od osmi do osmnácti let často znenadání objeví bolesti zad. Způsobeny bývají vybočením páteře a vyhřezlými plotýnkami. Na vině jsou hodiny strávené s nahrbenými zády a skloněnou hlavou při hraní her a surfování po internetu.

Podobné poškození se prý dalo u dětí v Evropě pozorovat naposledy před sto lety, když pracovaly mnoho hodin v továrnách. "Pro tělo není rozdíl v tom, jestli strávíte osm hodin shrbený v továrně na doutníky či nad iPadem," řekl doktor Soeterbroek listu Irish Times.

Málo pohybu a hodně sezení

"Pracují-li svaly celého těla správně, drží páteř i celou kostru v napřímené a vyvážené poloze. Aby svaly pracovaly, musí se pravidelně používat. Jenže dnešní děti sedí dlouho ve škole, pohybu mají méně. A pokud volný čas stráví opět v sedu u počítače, ochabuje zejména hluboké svalstvo trupu. K celkové svalové nerovnováze pak přispívá i emoční napětí, které hry provokují. Děti povrchně dýchají, mají napětí šíje, zejména trapézových svalů a kulaté, zborcené držení zad. Nemalou měrou přispívá k problematice i nedostatek opření dolních končetin o zem," vysvětluje fyzioterapeutka Jana Vadasová.

Asi by bylo marné pokoušet se dětem zakázat počítače a herní konzole. Jak tedy problému předejít? "Je velice důležité děti pozorovat. Jak sedí, jak si hrají, jak stojí, jak píší úkoly, v jaké poloze se stravují a čtou, jak se pohybují při chůzi," radí fyzioterapeutka z kliniky Avete Omne.

Posaď se pořádně!

Zatímco v minulosti rodiče i učitelé dbali na správné držení těla dětí, v dnešní době se mu již nevěnuje taková pozornost. Tím bychom mohli mladé generaci zadělávat na zdravotní problémy. Podle doktora Soeterbroeka jsou kosti dětí podobné bonsajím - pokud jsou ohýbány a namáhány určitým směrem, přizpůsobí se mu.

"Mnoho dospělých má bolesti zad, kloubů nebo hlavy. Tito dospělí však měli v dětství více pohybu než dnešní děti. Bojím se domyslet, jak budou vypadat naše děti v dospělosti. Rodiče však mají možnost využít zkušenosti současné fyzioterapie a udělat něco pro sebe i své děti," vyzývá Vadasová.

Pozorujte a jděte příkladem

Vyzkoušet také můžete jednoduchý test. Nechte dítě se předklonit a pozorujte, zda se páteř plynule rozvíjí a zda jsou záda v předklonu symetrická.



"Jestliže rodiče pozorují jakoukoliv stranovou asymetrii, nahrbení nebo prohnutí páteře, doporučuji se obrátit na odborníka. Je nutné si uvědomit, že drobné odchylky se během růstu zvýrazňují a zpočátku je může laik přehlédnout," radí fyzioterapeutka, která má dvacetileté zkušenosti s dětskými pacienty.

Zapomínat by se nemělo ani na různé sportovní aktivity, při kterých má dítě šanci protáhnout a posílit svaly, stejně jako na odpočinek. Ideální je jít dítěti příkladem. Pokud již dítě problém má, pak neklesejte na mysli. Čím dříve ho začnete řešit s odborníky a dbát na výše zmíněné rady, tím větší šance je na jejich napravení.