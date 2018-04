Hračky, které nepustíte z ruky

Gigi

O vibrátoru Gigi od firmy Lelo kolují hotové legendy. Patří mezi nejprodávanější erotické hračky pro ženy vůbec; nejedna holka by se po prvním vyzkoušení neváhala za tenhle magický kousek plastu rovnou provdat.

Nevelká, elegantně tvarovaná pomůcka (tak trochu připomíná sprchovou hlavici) přichází ve dvou veselých barvách, v tak akorát správné délce a s téměř zanedbatelným doprovodním bzučením. Povrch je potažen měkkým, hebkým silikonem, který je nejen potěšením na dotek, ale především zaručuje jemný, neagresivní tlak - takže Gigi je vhodný i pro ty citlivější z nás.

Vibrace jsou zároveň dostatečně silné i pro zkušené uživatelky a jako bonus k nim můžete přidat živé pulsování, vlnění nebo kroužení. Po spuštění prý Gigi tropí zázraky, které překvapí i ty nejotrlejší použivatelky hraček. Silný, přesný a vytrvalý: to jsou slova, kterými hračku majitelky radostně popisují. Jemné zakřivení spolu s nekompromisní pevností provádí pořádnou stimulaci bodu G a snadno ovladatelné přepínání pěti různých vibračních rychlostí umožňuje přizpůsobit nestydaté hrátky individuálním choutkám.

Velkou výhodou přítulného Gigi je také užitečná voděodolnost, kterou s nadšením uvítáte, pokud jste se někdy snažily omýt obyčejný vibrátor se špatně těsnícím uzávěrem. A jestli toužíte mít hračku opravdu příjemnou, není nic lepšího, jako nechat ji před použitím rozehřát v teplé vodě.

Kompaktní tvar umožňuje snadné přenášení a Gigi s vámi bude rád cestovat. Nemusíte se také obtěžovat s otravnými bateriemi, protože mašinka je nabíjecí a v plném nasazení vydrží až hodinu a půl. Při dobíjení taky pěkně září, takže vám ložnici zkrášlí veselé světýlko…

Gigi: www.lelogigi.com (dvě barvy, 54 liber)

SaSi

Když jsem SaSi poprvé držela v ruce, vůbec jsem nevěřila, že může skutečně fungovat. Tyhle přetechnizované, vyumělkované pasti na amatéry! Jenomže jak se zvířátko probudilo, polilo mě horko a bylo definitivně rozhodnuto: kašlu na nové lodičky, tohle musím mít!

SaSi je lahůdka pro masturbační gurmány, a i když jeho cena není právě z nejnižších, majitelky se hlasitě shodují, že lepší investici snad ještě neudělaly. SaSi probudí všechny spící princezny a promění odpůrce sexuálních pomůcek na doživotní závisláky!

Oblý "oblázkovitý" tvar v hladkém silikonovém převedení dělá ze SaSi nepochybně jednoho z největších fešáků mezi vibrátory, estetická stránka je však pravděpodobně to poslední, co vás bude na něm po vyzkoušení zajímat.

SaSi je totiž vybaven vlastním mozečkem (říkají mu "smyslová inteligence"), díky kterému nejenže nahradí skutečného partnera, ale jakéhokoliv živého tvora z vaší ložnice nadobro vyšachuje. Systém totiž umožňuje vibrující vajíčko jednoduše naprogramovat k zapamatování série pohybů, které vám nejlíp vyhovují.

Výrobce vás povzbuzuje k počátečnímu aktivnímu experimentování a testování dovedností vibrátoru, kterému pomocí prostého ovládání dáváte najevo, jak se vám líbí to, co dělá. SaSi si vaše oblíbené pohyby a vibrace uloží do paměti a příště vám je bezchybně předvede opět!

Slyším, jak toužebně vzdycháte? To ještě není všechno. Pod jemňoučkou kůžičkou, kterou je zvířátko potaženo, to nejenom různě vlní a třese – také se tam přehání výčnělky, dokonale simulující orální stimulaci. Objednávejte!

SaSi: www.jejoue.com/shop (tři barvy, 95 liber)

We Vibe

Další extrémně populární technická vymoženost erotických inženýrů; tentokrát ale rovnou pro dva uživatele najednou. We Vibe ("my vibrujeme") je důmyslná věcička operující na principu, který je stejně jednoduchý, jako vysoce funkční. Když ho uvidíte, zákonitě si pomyslíte: Že mě tohle ještě nenapadlo!

Něžně vrnící pomůcka vypadá jako skládací kartáč na vlasy a její pěkně tvarované "nožičky" slouží po správném nasazení na stydkou kost k současné stimulaci G bodu i klitorisu rozdychtěné dámy. Jemný stisk nožiček udržuje hračku pevně na místě; obavy z vyklouznutí můžete klidně pustit z hlavy.

A teď pozor! K zábavě se po spuštění motorku může připojit i muž a příjemné vibrace uspokojují při penetraci oba partnery najednou. Vnitřní nožička strojku je přitom tak tenká, že nikomu nemůže překážet. Chce to prý jen trochu cviku a zakrátko se stane We Vibe stabilním účastníkem vašich postelových radovánek. Zkušené páry radí užívat We Vibe zejména při poloze "ona nahoru" a raději doporučují jemně se houpat a třít.

Také můžete všelijak experimentovat a přikládat hračku na různá místa, protože její nožičky pohodlně obejmou v podstatě kteroukoliv část vašeho i partnerova těla. Vibrátor je samozřejmě úplně vodotěsný a lehce se čistí, nabíjecí jednotka umožňuje bezstarostné používání.

We Vibe: www.sexy-vibrace.cz/sexshop/vibratory/luxusni/we-vibe.htm

(3299 CZK)

Pure Wand

Málokdo by čekal, že tenhle obyčejný kus kovu rutinně přináší šťastným ženám po celém světě mnohonásobné orgasmy. Přestože bez vibrací, patří Pure Wand (původně prodávaný pod názvem Jupiter Wand) do kategorie erotických pomůcek z říše "čarodějných předmětů". Majitelky přísahají na nekonečnou rozkoš, absolutně neporovnatelnou s jinými hračkami podobného druhu. Lékařská ocel Pure Wand-u zaručuje zdravotní nezávadnost a také v podstatě nekonečnou životnost; poměrně vysoká váha se stará o přiměřený tlak na ta správná místa.

V čem je ale ukryto tajemství Pure Wand-u? Ušlechtilá ocel se rychle rozehřívá, příjemná tíha efektivně dráždí a neumdlévající tvrdost nekompromisně směruje uživatelku (opakovaně) k cíli. Dvě rozdílné velikosti zaoblených konců pečují o vaše potřeby, v závislosti od vaší momentální nálady. Zaoblení je přesně promyšleno, a kdyby to nebylo divné, mohly bychom říci, že Pure Wand přetrvá v rodině přes generace…

Pure Wand: www.njoytoys.com/products/purewand.php

(110 dolarů, v rámci Států poštovné zdarma, za dopravu do Evropy se připlácí)