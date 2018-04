Moje deprese a úzkosti jsou obrovská bestie, říká hvězda Hry o trůny

Lena se o svých psychických problémech rozpovídala v příspěvcích na jejím profilu na sociální síti. Zřejmě tak chtěla fanouškům konečně odhalit, co léta skrývala a za co se styděla.

„Stále o tom přemýšlím. Deprese je u mě jako doma. A mám obrovské úzkosti. Je to problém, ale ne tak velký, jak by se mohlo zdát,“ sdělila herečka, která s nemocí statečně bojuje a doufá, že se nezhorší.

Leně se hodně ulevilo, když o své nemoci informovala fanoušky. Konečně už nemusí skrývat své pocity.

„Úzkost je obrovská bestie. Musíte s ní promlouvat, musíte se s ní vypořádávat. Neustále. Jde o to, poslat tu bestii zpátky do divočiny, kam patří. Lehce se to říká a mnohem hůře se to pak praktikuje. Ale je potřeba to dělat stále dokola a nepolevit,“ pokračovala herečka, která v seriálu Hra o trůny ztvárňuje roli Cersei Lannisterové.

„Úzkost je bohužel reálná věc. Věc, kterou způsobují nějaké chemikálie ve vašem mozku. Ale také je to vaše duše, která nějak trpí. Zůstává s vámi pořád, na každém kroku. Ale než se mě zeptáte, nebojte se, jsem v pořádku,“ doplnila s tím, že pokud kdokoli těmito stavy trpí, neměl by je skrývat, ale měl by o nich říct svému okolí a především je řešit s lékařem. „Když o tom budou vědět vaši blízcí a přátelé, uleví se vám. Věřte mi,“ dodala.

Fenomén Hra o trůny láká v nové sérii na velkou válku: