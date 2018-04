Hovězí tatarák zná každý. Vyzkoušejte i jiné maso nebo jen zeleninu

Masové tataráky

Hovězí tatarák

Příprava: 30 minut

Pro 4 osoby

* 600 g hovězí svíčkové

* 1 cibule

* 4 žloutky

* 1 lžíce olivového oleje

* sůl, pepř

* mletá sladká paprika

* worcester

* plnotučná hořčice

* tabasco

* 1 lžíce kaparů

* ančovičky

* čerstvá pažitka

* 8 plátků chleba

* 4 stroužky česneku

1. Omytou a osušenou svíčkovou naškrábeme nožem nebo nadvakrát umeleme. Cibuli oloupeme, nasekáme na drobné kostičky.

2. Maso promícháme se žloutky, olejem, nasekanou cibulí, ochutíme solí, pepřem a sladkou paprikou.

3. Přidáme worchester, hořčici a kapku tabasca. Jednotlivé porce tataráku ozdobíme kapary, plátkem ančovičky a posypeme nasekanou pažitkou.

4. Podáváme s topinkami a stroužky česneku, případně měsíčky citronu.

Telecí tatarák

Příprava: 30 minut + chlazení 2 hodiny

Pro 4 osoby

* 4 žampiony

* 1 stroužek česneku

* sůl

* 8 lžic olivového oleje

* 1/4 celeru

* 3 lžíce bílého vinného octa

* 400 g telecí kýty

* 1 menší cibule

* 1 lžíce kečupu

* kapka pimenta (chilli paprička)

* pepř

* 8 plátků starší veky

* olej

1. Žampiony očistíme a nakrájíme na tenké plátky. Česnek oloupeme, utřeme se solí a promícháme s pěti lžícemi oleje. Do ochuceného oleje vložíme plátky žampionů a necháme je v chladu marinovat.

2. Oloupaný celer nakrájíme na tenké plátky, pokrájíme na jemné nudličky a v sítu povaříme minutu v lehce osolené vodě. Necháme okapat a promícháme s třemi lžícemi oleje, třemi lžícemi bílého vinného octa a trochou soli. Odložíme do chladu.

3. Telecí maso naškrábeme nebo jemně nameleme. Cibuli oloupeme a najemno nasekáme.

4. Maso promícháme s cibulí, kečupem, pimentem, dochutíme solí a pepřem a necháme vychladit.

5. Osmažené plátky veky poklademe tatarákem, jednotlivé porce ozdobíme marinovanými žampiony a celerem.

Jehněčí tatarák

Příprava: 20 minut + chlazení 1 hodina

Pro 4 osoby

* 500 g jehněčího masa

* 1 lžička kaparů

* 5 vypeckovaných zelených oliv

* 2 žloutky

* 2 jarní cibulky

* 1 citron

* 1 lžíce tabasca

* sůl, pepř

* 4 lžíce olivového oleje

* 50 g strouhaného parmazánu

* 1 citron

* pita chleba

1. Jehněčí maso nakrájíme na menší kousky a pomeleme. Kapary a olivy najemno nasekáme.

2. Jarní cibulky očistíme, bílé části nakrájíme na malé kostičky, zelené části překrájíme. Citron omyjeme, nakrájíme na měsíčky.

3. Namleté maso dobře promícháme se žloutky, tabascem, solí, pepřem. Přidáme nasekané kapary, olivy, cibulky a odložíme na hodinu vychladit.

4. Vychlazený tatarák rozdělíme na porce, přidáme lžíci oleje, trochu strouhaného parmazánu a ozdobíme zelenými listy cibulek. Podáváme s měsíčky citronu a opečeným pita chlebem.

Rybí tataráky

Tatarák z tuňáka a avokáda

Příprava: 20 minut

Pro 4 osoby

* 2 polévkové lžíce tmavých sezamových semínek

* 400 g čerstvého tuňáka

* 1 šalotka

* 1 lžíce olivového oleje

* 3 lžíce dijonské hořčice

* sůl, pepř

* 3 větší zralá avokáda

* 2 lžíce limetkové šťávy

* směs salátových listů nebo čerstvé bylinky

* balsamikový ocet

1. Sezamová semínka krátce orestujeme na sucho na pánvi.

2. Maso z tuňáka nasekáme na malé kousky, šalotku oloupeme a nakrájíme na malé kostičky.

3. Promícháme s lžící olivového oleje, dijonskou hořčicí, ochutíme solí a čerstvě mletým pepřem.

4. Avokáda překrojíme, vyloupneme pecky a pokrájíme na kousky, promícháme se solí, limetkovou šťávou a sezamovými semínky.

5. Do naolejovaného kuchyňského tvořítka dáme avokádovou vrstvu, pak tuňákový tatarák a vyklepneme na talíř. Ozdobíme salátem nebo bylinkami a octem.

Tatarák z čerstvého tuňáka

Příprava: 20 minut + chlazení 1 hodina

Pro 4 osoby

* 300 g čerstvého tuňáka

* 1 malá šalotka

* 1 lžíce olivového oleje

* 1 lžička sojové omáčky

* sůl

* čerstvě mletý pepř

* 2 lžíce citronové šťávy

* 1 kelímek zakysané smetany

Tip Přimíchejte nasekané kapary a pažitku. Směsí naplňte lodičky z vydlabaných salátových okurek.

1. Maso z tuňáka jemně nasekáme. Šalotku oloupeme a nakrájíme na malé kostičky.

2. Tuňáka promícháme se šalotkou, olejem, sojovou omáčkou, dochutíme solí, pepřem a citronovou šťávou.

3. Hotový tatarák necháme hodinu vychladit.

4. Jednotlivé porce tataráku ozdobíme zakysanou smetanou, bylinkami a podáváme s čerstvou bagetou.

Tatarák z lososa s kaviárem

Příprava: 30 minut

Pro 4 osoby

* 400 g čerstvého lososa

* čerstvá pažitka

* 1 malá šalotka

* 1 lžíce olivového oleje

* sůl, pepř

* tabasco

* 2-3 plátky rýžového papíru

* tmavý celozrnný chléb

* 1 malá plechovka keta kaviáru

* několik salátových listů

Tip Na tatarák použijte směs 300 gramů čerstvého a 100 gramů uzeného lososa, pažitku nahraďte čerstvým koprem.

1. Lososa pokrájíme na co nejmenší kousky. Pažitku najemno nasekáme. Šalotku oloupeme a nakrájíme na kostičky.

2. Lososa promícháme s pažitkou, šalotkou, olivovým olejem, dochutíme solí a pepřem, přidáme kapku tabasca a odložíme do chladu.

3. Rýžový papír namočíme na 30 sekund do vroucí vody, vyjmeme a necháme okapat na suché utěrce. Kuchyňským tvořítkem vykrojíme z tenkých plátků tmavého chleba kolečka.

4. Papír rozřežeme na proužky, vyložíme jimi lehce naolejované kuchyňské tvořítko a jeho vnitřek naplníme kolečkem chleba, částí lososového tatráku a vyklepneme na talíř. Každou porci ozdobíme kaviárem a lístky salátu.

Tatarák z lososa

Příprava: 20 minut + chlazení 30 minut

Pro 4 osoby

* 500 g čerstvého lososa

* 1 lžička olivového oleje

* 2 lžíce dijonské hořčice

* sůl, pepř

* 1 šalotka

* čerstvý kopr

* 5 lžic zakysané smetany

* 1 lžíce majonézy

* 1 natvrdo uvařené vejce

* 1 avokádo

* 4 plátky tmavého chleba

Tip Dochuťte lososa šťávou z limetky nebo citronu.

1. Maso najemno nasekáme, promícháme s olejem, lžící dijonské hořčice, ochutíme solí, pepřem a dáme na půl hodiny vychladit.

2. Šalotku oloupeme a nakrájíme na malé kostičky. Kopr jemně nasekáme.

3. Zakysanou smetanu promícháme s majonézou, čerstvě mletým pepřem a lžící hořčice.

4. Vejce oloupeme a rozkrájíme na měsíčky. Avokádo rozkrájíme na měsíčky. Vychlazeného lososa promícháme se šalotkou a koprem.

5. Větším vykrajovátkem vykrojíme kolečka z chleba, poklademe tatarákem a podáváme s vejcem, ochucenou smetanou a avokádem.

Zeleninové tataráky Pokud maso moc nemusíte, vyzkoušejte tatarské bifteky plné vitaminů.

Okurkový tatarák s chorizem

Příprava: 12 hodin + vaření 4 minuty

Pro 4 osoby

* 2 menší salátové okurky

* sůl

* 4 cherry rajčata

* 4 ředkvičky

* 50 g parmazánu

* 150 g choriza

* 4 lžíce olivového oleje

* čerstvě mletý pepř

* 1 stroužek česneku

* hrst rukoly

Tip Vyzkoušejte v létě nasolit a nechat odležet kousek nakrájeného melounu a promíchat ho s okurkami.

1. Omyté okurky oloupeme, podélně překrojíme, případně vyškrábneme jádra a nasekáme na malé kostičky.

2. Okurky osolíme, promícháme a necháme je odležet přes noc v uzavřené nádobě v chladu.

3. Rajčata a ředkvičky omyjeme, přepůlíme. Parmazán nakrájíme na hobliny.

4. Chorizo nakrájíme na tenké plátky a nasucho je necháme na pánvi do křupava opéct a odložíme na papírový ubrousek.

5. Okurky necháme vykapat na sítu, promícháme s olivovým olejem, solí, mletým pepřem a rozdrceným stroužkem česneku.

6. Kulaté kuchyňské tvořítko naolejujeme a naplníme ho částí okurek. Vyklopíme na talíř a ozdobíme přepůlenými rajčaty a ředkvičkami, plátky opečeného choriza, rukolou a hoblinami parmazánu.

Tatarák z rajčat

Příprava: 12 hodin + chlazení 1 hodina

Pro 4 osoby

* 10 zralých rajčat

* 1 šalotka

* 1 malá cibule

* čerstvá pažitka

* 4 lžíce olivového oleje

* sůl, pepř

* 1 hrst zelených fazolek

* 1 malá cibule

1. Omytá rajčata spaříme ve vroucí vodě. Oloupeme a příčně překrojíme, vymačkáme šťávu a zrníčka.

2. Síto vyložíme utěrkou. Rajčata pokrájíme na kousky, vložíme do síta a zatížíme talířem nebo miskou. Necháme přes noc vykapat.

3. Šalotku oloupeme a jemně nasekáme. Omytou pažitku pokrájíme.

4. V míse promícháme rajčata se šalotkou, pažitkou a olivovým olejem, dochutíme solí a čerstvě mletým pepřem.

5. Necháme hodinu vychladit a podáváme se spařenými zelenými fazolkami a kolečky natenko pokrájené oloupané cibule.

Bylinková paštika se zeleninovým tatarákem

Příprava: 20 minut + chlazení 12 hodin

Pro 4 osoby

* 2 jarní cibulky

* čerstvá pažitka

* 1 stroužek česneku

* 400 g krémového sýra

* 100 ml zakysané smetany

* sůl, bílý pepř

* 5 cl olivového oleje

* 3 lžíce citronové šťávy

* 1 malá salátová okurka

* 1 žlutá paprika

* 2 celerové výhonky

1. Menší zapékací misky vyložíme potravinovou fólií. Zelené části jarní cibulky a pažitku najemno nasekáme, česnek prolisujeme.

2. Krémový sýr prošleháme se smetanou, dochutíme solí a pepřem, vmícháme cibulku, pažitku a česnek.

3. Hmotou naplníme misky, přetáhneme fólií a necháme odležet přes noc v chladu.

4. Spodní bílé části cibulek najemno nasekáme, promícháme s olejem, citronovou šťávou.

5. Omytou salátovou okurku, očištěnou papriku a celerové výhonky nakrájíme na kostičky, ochutíme solí, pepřem a promícháme s dresinkem, necháme hodinu vychladit.

6. Na talíře rozdělíme zeleninový tatarák a vyklopíme na něj z misek sýr s bylinkami.

Avokádový tatarák s pošírovaným vejcem

Příprava: 30 minut + vaření 6 minut

Pro 4 osoby

* 6 malých rajčat

* 2 zralá avokáda

* 1 jarní cibulka

* olivový olej

* 4 vejce

* čerstvá petržel

* balsamikový ocet

* 2 lžíce sezamových semínek

Tip Přidejte do sýrové směsi rozdrobenou uzenou makrelu nebo tresku.

1. Rajčata omyjeme, dvě nasekáme na malé kousky, zbylá pokrájíme na měsíčky.

2. Avokáda rozřízneme, vyloupneme pecky a pokrájíme na kostičky. Jarní cibulku jemně nasekáme.

3. Promícháme nasekaná rajčata, avokádo, cibulku, zakápneme olivovým olejem, osolíme.

4. Avokádový tatarák rozdělíme na jednotlivé porce, ozdobíme čerstvě nasekanou petrželí, měsíčky rajčat a balsamikovým octem.

5. V hrnci přivedeme k varu vodu s trochou octa, vařečkou vodu zamícháme, aby se udělal vír, a do vody rozklepneme vejce, lžící přihrnujeme bílek k vajíčku. Když je bílek uvařený, ale žloutek uvnitř tekutý, vyjmeme vejce opatrně sběračkou ven a položíme ho na tatarák. Stejně postupujeme s ostatními vejci.