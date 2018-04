Hovězí na víně s brusinkami

NA 4 PORCE

Příprava: 30 minut + 1 ½ hodiny dušení

Ingredience:

* 1 kg hovězího, nejlépe kližku nebo "krátké" libové přední maso

* 2 lžíce hladké mouky

* 3 velké cibule, nejlépe červené, nakrájené na plátky

* 4-5 lžic olivového oleje

* 300 ml červeného vína

* 300 ml hovězího vývaru

* 3 vrchovaté lžíce zavařených brusinek

* sůl a pepř na dochucení

* sekaná petrželka na ozdobu

Příprava jídla:

1. Maso nakrájejte na silnější plátky, a ty pak na "gulášové" nebo drobnější kostky. Poprašte moukou, solí a pepřem nebo tyto suroviny vsypte spolu s kostkami hovězího do igelitového sáčku. Když jím pak pořádně zatřesete, maso se rychle a stejnoměrně obalí.

2. Ve velkém silnostěnném kastrolu, který můžete dát do trouby, rozehřejte část oleje. Vsypte do něj kousky masa tak, aby se vzájemně nepřekrývaly, a ze všech stran je opečte, až zhnědnou. Pak je hned vyjměte na hluboký talíř. Troubu předehřejte na 200, horkovzdušnou na 180 °C.

3. Do kastrolu přilijte zbytek oleje, vsypte cibuli, osmahněte ji a do kastrolu vraťte maso i se šťávou, která se nashromáždila v talíři. Přilijte víno i vývar, promíchejte, osolte a opepřete. Přikryjte pokličkou a vložte do trouby. Maso se bude dusit rovnoměrněji než při dušení na sporáku.

4. Po deseti minutách stáhněte teplotu o dvacet stupňů a hovězí zvolna duste asi hodinu a půl, dokud není opravdu krásně měkké. Občas zkontrolujte, jestli se nevydusilo moc šťávy; v tom případě maso trochu podlijte horkou vodou nebo vínem. V závěru přidejte do omáčky brusinky, promíchejte a ještě prohřejte. Podávejte s bramborovou kaší, rýží nebo knedlíky, posypané zelenou petrželkou.