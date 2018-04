Čtenářský recept: Hovězí líčka na červeném víně

Doba přípravy

3-4 hodiny

Množství

4

1000 g hovězích líček (4 větší kusy)

2 ks cibule

3 ks mrkve

2 ks petržele

3 ks řapíkatého celeru (stonek)

1 lžíce rajčatového protlaku

5-6 dl červeného vína (kvalitní, žádný krabicák!)

2 lžíce másla

2 lžíce hladké mouky

bouquet garni (bobkový list, tymián, šalvěj, petržel)

lžíce olivového oleje

50 g másla na zjemnění omáčky

sůl, pepř

Hovězí líčka očistěte a naporcujte podle představy, naše ideální-vyzkoušená velikost je cca 250 g na porci. V mezidobí přípravy si předehřejte troubu na 160 stupňů. Veškerou zeleninu nakrájejte na větší kousky, jednotlivé kusy masa z obou stran osolte, opepřete a jemně zaprašte hladkou moukou. Ve větším hrnci rozpusťte cca 2 lžíce másla, ke kterému přilejte lžíci olivového oleje a líčka zprudka opečte ze všech stran. Jakmile se maso zatáhne a tzv. chytne barvu, vyndejte jej z hrnce a do vzniknuvšího výpeku vložte pokrájenou cibuli a kořenovou zeleninu. Vše opékejte do zlatava, ale ne do tmavě-hněda (ne tolik jako cibuli na základ guláše). Poté snižte výkon sklokeramiky nebo uberte plamen na plynu a do směsi přidejte lžíci až dvě dobrého rajčatového protlaku. Navrch směsi položte opečená líčka, vše zalijte kvalitním červeným vínem (takové, které byste si s chutí nalili i do sklenky) a vložte bouquet garni. Hrnec zakryjte poklicí a na 2–3 hodiny vložte do vyhřáté trouby. Uvedený čas je však poměrně relativní a závisí na více faktorech, proto je lepší se spolehnout na vlastní úsudek a pravidelnou kontrolu - hotové maso musí být měkké a rozpadat se jako dort. Jakmile ten moment nastane, maso vyjměte z hrnce a přeceďte (nepasírujte) vzniklou omáčku. V případě potřeby chvíli redukujte v rendlíku, aby omáčka zhoustla. Jakmile bude mít omáčka konzistenci dle vaší představy, rendlík odstavte a vmíchejte kousek másla na zjemnění. Voala, finito - pak už jen věnovat konečnou pozornost foodstylingu na talíři a směle do toho :)

Poznámka

Ideální přílohou jsou klasické šťouchané brambory (se smetanou a máslem, nikoliv mlékem!), případně bramborové pyré.

Jako nápoj určitě doporučuji použít zbylé červené víno, skvěle se to doplňuje.