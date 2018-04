Od Sisi po extravagantní elitu dneška. Módní dům Worth vstal z mrtvých

Při pohledu na dějiny módy se dá najít pár vzácných výjimek, kdy se ze skomírající značky stalo znovu významné a prosperující impérium. Není jich skutečně mnoho, spousta značek se poměrně často potýká během své existence s nezájmem a stává se, že majitel musí vyhlásit krach.

Italský gigant Gucci se zmítal na pokraji bankrotu, až značku počátkem devadesátých let zachránil nový investor a následně tehdy neznámý návrhář Tom Ford.

Francouzský couturiér Christian Lacroix sice oblékal hollywoodské celebrity, členky královských rodin i slavné zpěvačky, ale svou kariéru v oblasti haute couture musel ukončit v roce 2009 se ztrátou ve výši více než 10 milionů eur.

Ve stejném roce se slavná německá značka Escada dostala do insolvenčního řízení, které nakonec ustála díky novému investorovi z Indie.

Spousta jiných však takové štěstí neměla. Sláva, proslulost ani hollywoodská smetánka ještě neznamenají záruku úspěchu. Skončit můžete stejně rychle, jako se dostat na vrchol.

Historie módního domu Worth sahá až do poloviny 19. století, kdy se zde oblékala přední evropská šlechta včetně císařovny Sisi.

Což se stalo i v případě módního domu Worth. Historie této značky sahá až k samotným počátkům haute couture a módy, jak ji známe dnes. Charles Frederick Worth, rodák z anglického Lincolnshiru, se v roce 1845 přestěhoval do Paříže, kde začal rozvíjet svou vášeň pro dámské oblečení.

Ve své době brzy platil na nejlepšího designéra světa, k Worthovi se sjížděla smetánka z celého Evropy. Dveře si tu podávala jedna princezna za druhou, róby navržené ve Worthově ateliéru nosila i rakouská císařovna Elizabeth, známá jako Sisi, a poslední francouzská císařovna Evžénie. Ta si jeho kreace oblíbila natolik, že se Worth stal dvorním dodavatelem.

V minulosti platil Worth za nejlepšího návrháře světa. Jeho nákladné šaty nosila cisařovna Sisi i herečka Sarah Bernhardtová.

Worth jako první v historii začal označovat výtvory štítky se svým jménem a poprvé bylo v souvislosti s jeho modely použito označení haute couture - vysoká křejčovina. V době své největší slávy zaměstnával více než 1 200 švadlen, které každý týden ušily více než stovku náročných šatů. Také začal pravidelně pořádat módní přehlídky a navždy tak změnil svět módy.

Po smrti Charlese pokračovali v rodinné tradici jeho vnukové a pravnuci. V Paříži fungoval módní dům Worth až do roku 1952, kdy musel být uzavřen. O pár let později totéž čekalo londýnskou pobočku. Skončila tak jedna z nejvýznamnějších kapitol v módní historii.

Jméno Worth se od 70. let dalo zahlédnout pouze v učebnicích a módních archivech a zdálo se, že tak tomu bude už napořád. Ovšem na podzim roku 2010 se značka opět objevila v rámci londýnského týdne módy, kdy svou kolekci pro House of Worth představil italský návrhář Giovanni Bedin.

Tento šarmantní absolvent slavné Chambre Syndicale de la Couture před jmenováním do funkce kreativního ředitele tradiční značky pracoval jako asistent Karla Lagerfelda, legendárního designéra značky Chanel. S těmito zkušenostmi se stal ideálním kandidátem na znovuzroditele módního domu.

Worth Paris Haute Couture podzim - zima 2012/2013

Od soukromých prezentací pro úzký okruh potencionálních zákazníků se Worth rychle dostává zpátky do vrcholové ligy. K malým couture kolekcím se přidala samostatná linie luxusní konfekce a extravagantního spodního prádla. Poslední představení couture kolekce již proběhlo v centru Paříže.

Bediniho kolekce vychází z původních Worthových prvků a staví na precizním zpracování. Podzimní couture modely nesou jasný odkaz na typickou siluetu 19. století, ženské korzety se zde setkávají se strukturovanou, pánskou krejčovinou. Vytvořil velmi výraznou kolekci, která nezapře luxus, kterému nechybí přínosná dávka extravagance.

Co tvůrce ubral na barevné paletě, omezil se na černou, bílou a smetanovou, to přidal na detailech. Žerzej se tu potkává se zlatým luxerem a delikátní krajky s velejemnou kůží. To vše navíc doplňují klobouky navržené světoznámým kloboučníkem Philipem Tracym, ty zdůrazňují celkové androgynní téma.

Worth Paris Haute Couture podzim - zima 2012/2013

V kuloárech se v souvislosti se znovu vzkříšenou značkou šušká, že příště se návrhář se svými modelkami již stane oficiální součástí módního týdne haute couture a jeho kreace se objeví na velkém přehlídkovém mole. A nebylo by divu, za necelé dva roky od znovuotevření si Worth získal srdce (a peněženky) celé řady bohatých a slavných.

Po císařovnách se zde dnes obléká hollywoodská i módní smetánka. Kreace nosí herečka Kate Hudsonová, zpěvačka a modelka Cheryl Cole, topmodelka Elle MacPhersonová i v módních kruzích obdivovaná Anna Dello Russo, kreativní ředitelka japonského vydání magazínu Vogue. Na poslední přehlídce v pařížském hotelu Crillon usedla do první řady také bývalá šéfredaktorka a vyhledávaná stylistka Carine Roitfeldová.

Tyto a další movité dámy neváhají utratil za jediný kabát od Wortha více než milion korun, o sošných šatech nemluvě. Zdá se, že v krutém světě módy, kde se jediná chyba velmi přísně trestá a málokdy odpouští a kde si úzká skupina návrhářů úzkostlivě hlídá své výsadní postavení, stále existují výjimky. Důkazem je právě módní dům Worth v čele s Giovannim Bedinem. Během pár sezon se z úplného zapomnění dostává opět na módní Olymp.