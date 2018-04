Houby, nejen s octem nakyselo

Kachní prsíčka na zeleném pepři, obložená liškami s petrželovými noky - 4 porce



600g kachních prsou bez kosti

sůl

zelený pepř

mletý zázvor

100g lišek

olej

lžička hladké mouky

vývar

šlehačka

koňak



Vykostěná kachní prsa osolíme, lehce posypeme zázvorem, obalíme v hladké mouce a opečeme na oleji ze všech stran. Přidáme oprané lišky a dáme společně do trouby nebo grilu péci asi na 10 minut (je nutné, aby maso zůstalo růžové). Upečená kachní prsa přendáme a až do podávání udržujeme v teple. Výpak s liškami lehce zaprášíme moukou, rozředíme vývarem a povaříme. Nakonec zjemníme šlehačkou a dochutíme několika kapkami koňaku. Nejvhodnější přílohou k takto připraveným kachním prsům budou petrželové noky z odpalovaného těsta. (Poznámka: kachní prsa můžeme nahradit kuřecími) Petrželové noky - 4 porce

600ml mléka

lžička másla

sůl

250g hrubé mouky

1vejce

čerstvá petrželka Mléko uvedeme do varu, přidáme máslo, mírně osolíme. Za stálého míchání sypeme hrubou mouku a mícháme, až se těsto přestane lepit na stěny. Za občasného míchání necháme vychladnout. Z vymíchaného těsta vykrajujeme lžící noky, vkládáme je do vařicí vody a vaříme 3 až 5 minut podle velikosti.