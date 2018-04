Houby jsou skvělé, jen se nesmí zapíjet alkoholem

Houby smažíme, vaříme, dusíme, obalujeme v těstíčku, nebo v trojobalu, velmi chutné jsou také nakládané a sterilizované.

Houby se používají nejen pro jejich chuť a aroma.

Kromě stěžejní vody a vlákniny obsahují minerální látky, malé množství bílkovin a sacharidů. Najdeme v nich také vitamíny a stopové prvky. Výhodou je, že neobsahují tuky a mají tak nízkou energetickou hodnotu. Na druhou stranu ale mají dosti vysokou výživnou hodnotu. Pro nízký obsah cukru se uplatňují i v diabetické dietě.

Houbové pokrmy jsou většinou hůře stravitelné. Rozhodně není vhodné je podávat dětem. Do tří let by je jíst neměly vůbec. I starší lidé mohou mít při trávení hub problémy. Trávení je snazší, pokud jsou houby vařené nebo dušené. Zažívací trakt je špatně zpracovává v jejich sušené podobě. Houby také není dobré konzumovat na večer. "Ve spojení s alkoholem mohou podráždit slinivku, proto se je nedoporučuje zapíjet alkoholem," varuje strávníky Ondřej Pechek, šéfkuchař Primitiv restaurantu Pravěk.

Pamatujte si:



1. bezpečně vědět, co sbíráme

2. houby správně zpracovat

3. zpracovávat pouze zdravé, nečervivé a nepřestárlé houby

4. v houbách nesmí být nakladena vajíčka hmyzu

5. lepší stravitelnosti hub napomůže sůl nebo jedlá soda přidaná při tepelné úpravě

6. zasyrova je možné jíst pouze 10 druhů hub

7. čerstvé houby skladujte nejlépe při +3ºC

8. možnost delšího uchování je v mrazničce při -18 ºC (houby před zmrazením povaříme asi 8 min. ve slané vodě),

9. min. doba pro tepelnou úpravu je 15 minut, u některých hub i déle – 25 až 30 minut

10. opětovné ohřívání pokrmů z hub je možné, pokud je pokrm po uvaření rychle zchlazen

11. objeví-li se při sušení na houbách jen trochu plísně, je nutné vyhodit všechny postižené houby

12. na dušení k masu je potřeba houby nejdříve namočit!

Zvěřinová roláda se šťouchanými houbovými bramborami

Na 2 porce potřebujete:

500 g zvěřinové kýty (jelen, daněk, divočák)

100 g husích jater

100 g špenátových listů

500 g brambor

250 g hub

zvěřinové a houbové koření, sůl, drcený pepř

Zvěřinovou kýtu odblaníme, očistíme, omyjeme a nakrájíme na plátky, které naklepeme a okořeníme kořením na divočinu, pepřem a solí. Poté je naplníme špenátovými listy a husími játry.

Špenát s husími játry:

Nakrájíme cibulku nadrobno a na pánvi restujeme, přidáme na plátky krájený česnek a dál společně restujeme dozlatova, pak přidáme špenátové listy, které okořeníme solí a sušenou kořenovou zeleninou. Do takto upravených špenátových listů vmícháme na kousky krájená tmavá husí játra a dusíme.

Naplněné filety zavineme do tvaru rolády a pečeme.

Šťouchané brambory s houbami:

Brambory uvaříme ve slupce do měkka, po vychladnutí oloupeme slupku a mírně rozšťoucháme, pak do nich přidáme houby (hříbky, hlíva, klouzek) restované na cibulce. Vše společně na pánvi opečeme.

Podáváme společně s na plátky nakrájenou roládou, přelitou šťávou z výpečku.

Miska z pralesa

Na 2 porce potřebujete:

60 g kousků masa - vepřové, hovězí, zvěřina

60 g hub – klouzci, hřiby, hlívy

60 g lehce překrájených špenátových listů

100 ml smetany na vaření

houbové koření, zvěřinové koření, sůl, voda