Houbová klasika

TIP

Místo šunky dejte klidně zeleninu, nízkotučnou verzi získáte použitím mléka, ale do quiche tučné ingredience prostě patří. Pokud pečete páje z křehkého těsta častěji, kupte si pytlík suchého hrachu nebo fazolí. Hodí se na takzvané pečení naslepo, kdy zatíží křehké těsto, aby se nevypouklo. Po předpečení je lžící vyjměte na talíř, nechte vychladnout a vyschnout a uložte do sklenice do příštího pečení.