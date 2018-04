Hotely, seznamky, právníci: kdo vydělává na nevěře

Je trochu paradox ohánět se v hodinovém hotelu slovem věrnost, když si uvědomíte, že se tu obchoduje především s nevěrou. Pokud ale navštívíte hodinový hotel v pražské Biskupcově ulici aspoň šestkrát do měsíce, budete se v něm chovat slušně a jeho služby propagovat i mezi přáteli, získáte "věrnostní" slevu. Pravidelné návštěvy vás zařadí do programu Gold a místo čtyř stovek dáte za hodinu v pokoji jen tři sta korun. Tři návštěvy v měsíci vás katapultují do programu Silver, rovněž se slevami, jen o něco méně výhodnými.

Zní to jako nabídka nějakého privátního zdravotnického zařízení nebo luxusního fitness klubu, ale i hodinové hotely se systémem věrnostních programů snaží udržet své klienty. "Velmi si vážíme stálých zákazníků, pro které máme připravený bonus v podobě desáté návštěvy zdarma. Přijdete-li devětkrát, podesáté nezaplatíte ani korunu," hlásí na webových stránkách www.nachvili.cz.

"Zatímco před deseti lety bylo hodinových hotelů pár, teď je konkurence obrovská a i my si musíme klienty všemi možnými způsoby udržovat," říká jeden z provozovatelů takového zařízení v Praze. Jméno ani adresu zveřejnit nechce. Diskrétnost je to, co se v podobných podnicích cení ze všeho nejvíc.

Místo občanky stačí přezdívka

Ekonomická krize způsobila úbytek návštěvníků a provozovatelé hotelů začali hledat nový typ klientů. Mnozí se přeorientovali na milence. Vsadili na správnou kartu. V zemi, kde je alespoň jednou za život nevěrných devadesát procent lidí, to byl vynikající podnikatelský tah.

Aférky prospívají tělu, ale ničí duševní klid + Nevěrní utrácejí mnohem více peněz, a dávají tak vydělat spoustě lidí

+ Nevěra zvyšuje pracovní výkonnost

+ Nevěrní dbají více na svoji životosprávu, snaží se žít zdravě, tím pádem se zlepšuje jejich zdravotní stav. Na okolí působí pozitivně. - Nevěrou trpí rodinná kasa, protože nevěrník obírá rodinu o peníze

- Pro samotné aktéry je vysilující, musí vymýšlet krkolomné krycí historky, aby maskovali své chování

- Po skončení aféry, při sčítání škod, nevěrní často upadají do deprese

"Když máte v pětadvaceti stálý vztah a najdete si milence, není problém jít na pár hodin do bytu kamaráda. Ale v pětatřiceti už má většina známých rodinu a děti a nikdo vám na byt nepůjčí," vysvětluje Renata, proč se stala klientkou hodinového hotelu. Ty klasické jsou pro milence zbytečně drahé, účtují si za celou noc, i když v nich stráví nejvýš pár hodin.

Azyl pro milence, jak se hodinovým hotelům také říká, má pro nevěrníky kromě příznivé ceny i další přednosti. Nejsou v nich obvyklé lobby bary, kam se chodí na pracovní schůzky, minimalizuje se v nich tedy riziko setkání s "nevhodnou" osobou. Recepční se obvykle neptají na jméno, natož aby chtěli občanku nebo pas.

Aktéři mileneckých poměrů trpí zvláštním druhem paranoie, je tedy jasné, proč jejich cesty míří právě sem. Jestli se vydáváte za Josefa Nováka, Arnolda Schwarzeneggera nebo rovnou za Ramba, to je každému jedno. "Ptát se klienta na jméno a chtít doklady, to by byl pohřeb mojí živnosti, stačí nám přezdívka, na kterou se načítají věrnostní slevy," říká provozovatel hodinového hotelu.

Dohazovač známých

AshleyMadison.com je mezinárodní internetová seznamka specializující se především na zadané muže a ženy, kteří hledají sex (skutečný, ale i kybersex po síti). Zatímco novináři spolu s odborníky diskutují, zda je morální vystavět svůj byznys na nevěře, agentuře každým rokem přibývá zákazníků. A jejímu zakladateli Noelu Bidermanovi peníze. Ženatý otec dětí už na seznamce od jejího založení v roce 2002 vydělal dvacet milionů dolarů. "Monogamii nemáme v naší DNA," říká obchodník s nevěrou.

Na manželském podvádění si postavila svoji živnost také internetová seznamka ForgetDinner.co.uk. Profiluje se jako ta, jež chce s pomocí sexu na jednu noc dostat lidi ze špatných vztahů. Zatímco jiné agentury se chlubí, kolik klientů uzavřelo sňatek, tady za vítězství považují rozvod. Na kontě už jich mají několik. "Pomáháme lidem uvědomit si, že jsou zbytečně ve vztahu či manželství, které za nic nestojí," řekl mluvčí seznamky Howard James.

S nevěrníkem k advokátovi

Statistiky mluví jasně: v Česku se rozvádí téměř polovina manželství a tím hlavním důvodem rozpadu vztahu je právě nevěra. "Šedesát až sedmdesát procent klientů, kteří přijdou a rozvádějí se, tento krok udělá právě kvůli nevěře," potvrzuje advokátka Klára Samková.

Věrnost by ji tedy stejně jako spoustu jiných lidí připravila o řadu zákazníků. Podobně jako třeba poradkyni pro navazování vztahů a spisovatelku Libuši Konopovou. Právě na ni se velmi často obracejí podvádění. "Jsou to většinou ženy, které mají nevěrou manžela nabourané sebevědomí a chtějí poradit, co se sebou dělat," říká Libuše Konopová.

Nevěrou k osobnímu krachu

Nevěrníci si díky neoficiálnímu vztahu zvednou pošramocené sebevědomí, oživí sexuální život, změní životosprávu a tím zlepší fyzickou i psychickou kondici, mentálně omládnou o několik let. Je tedy třeba nevěru vůbec zatracovat?

"Nevěra je lákavá, všechno při ní jde samospádem, zatímco v manželství na všem musíte neustále pracovat. Ale pro život není, ublížíte druhým a narušíte, nebo dokonce zcela rozbouráte trvalý vztah," říká psycholog Vladimír Vymazal. A tak zatímco všichni kolem kasírují z nevěry zisky, hlavní aktér počítá ztráty. Vážně se tedy vyplatí?