Co má hot dog společného se psy a kde se vlastně vzal?

První párky se údajně vyráběly už ve starověkém Řecku, ovšem novodobá historie patří německým uzenářům. Ve Frankfurtu nad Mohanem se párky prodávaly už v roce 1487, tedy ještě dříve, než Kryštof Kolumbus objevil Ameriku.



„Frankfurtský párek z vepřového masa se označuje za praotce párků, o slovo se však hlásí i Vídeň. Ve skutečnosti je zřejmě do rakouské metropole přivezli řezníci právě z Německa,“ říká Vít Morkus z Pražského řeznictví.



Rychlovka na baseball

Také do Spojených států amerických přivezli párky němečtí imigranti a stáli tak u zrodu jedné z kulinářských legend. Není sice jisté, koho prvního napadlo vložit podlouhlou uzeninu do překrojené housky, údajně se však toto občerstvení objevilo v ulicích New Yorku už někdy kolem roku 1860. Dochucené kysaným zelím je tam prodávali prodavači z vozíku.



První stánek s hot dogem si v roce 1871 otevřel německý pekař Charles Feltman na Coney Island a jen během prvního roku prodal této lahůdky 3 684 kusů.

Hog dogy šly nejvíc na dračku na velkých akcích, jako byla světová výstava v Chicagu roku 1893 nebo na sportovních utkáních. Tuto tradici údajně zavedl majitel týmu St. Louis a německý imigrant Chris von der Ahe.



Kde se vzal název hot dog?

V českém překladu horký pes neevokuje nic, co by si člověk chtěl dát ke svačince. Se psy má však tato dobrota přece jen něco společného. V Německu totiž právě takové dlouhé a tenké uzenině říkali Dachshund neboli jezevčík. A právě toto psí plemeno němečtí imigranti do USA dovezli stejně jako dlouhou uzeninu.



Existují i další legendy, které toto podivné slovní spojení vysvětlují po svém. Podle jedné se název hot dog rozšířil díky komiksu, kde autor namaloval psa přímo do housky. Jiná zase tvrdí, že tak malému občerstvení začali říkat studenti Yale University, když vtipkovali o původu masa.



Jak to bylo v Budějovicích

I Česká republika má svou vlastní variaci na americký hot dog, však ji dobře znáte. K dostání je pomalu na každém rohu, vybrat si můžete mezi kečupem a hořčicí, stojí něco přes deset korun a jmenuje se párek v rohlíku.



K jeho objevu se hlásí město České Budějovice, kde ho začal v roce 1972 prodávat místní řezník Václav Masopust. Nápad si prý dovezl z dovolené ve Španělsku. Svému novému občerstvení proto začal říkat pikador (pikador je zápasník s býky vyzbrojený kopím). Z jihu Čech se pak jeho párek v rohlíku rozšířil do dalších krajů tehdejšího Československa.