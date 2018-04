Hostila jsem hollywoodské hvězdy, říká Češka Olga Poivre d´Arvor

Do ciziny se dostala poprvé ve čtrnácti. Spolu s rodiči a sourozenci jela do Afriky, kde její otec pracoval pro UNESCO. Další plány na studium v Ženevě přerušily události po roce 1968. O dvacet let později se jí však otevřel svět. Stala se ambasadorkou české kultury v zahraničí, tu z ciziny zase propaguje u nás, a tak se ocitla věčně na cestách. "Stěhovala jsem se už osmatřicetkrát," přiznává Olga Poivre d´Arvor.

Olga Poivre d´Arvor (59) Narodila se v Praze. Vystudovala francouzské lyceum v Paříži, Vysokou školu ekonomickou v Praze a angličtinu a španělštinu na Pedagogické fakultě UK.

Získala řád Rytíř umění a literatury od francouzského ministra kultury a také cenu Artis Bohemiae Amicis, udělovanou českým ministrem kultury osobnostem, které přispívají k šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí.

Pracovala na ministerstvu kultury, kde měla na starost projekty UNESCO. Po roce 1989 stála u znovuotevření Francouzského institutu v Praze. Byla ředitelkou Českého centra v Londýně, generální komisařkou České sezony ve Francii 2002, řídila Francouzský institut v Edinburghu a v Praze a ve funkci ředitelky Francouzského institutu v Praze vedla Francouzskou kulturní sezonu v ČR.

Loni byla členkou komise, která rozhodovala o udělení titulu Evropské město kultury, kde v souboji Plzně a Ostravy zvítězila Plzeň.

Je podruhé rozvedená, z prvního manželství má dceru Simonu (37) a syna Libora (35). Má dvě vnoučata.

Francouzské příjmení i občanství má díky svému dnes už bývalému muži. Poznali se, když stála u zrodu Francouzského institutu v Praze. "Nechci zobecňovat, ale francouzský muž je více galantní, taktní, elegantní. Nedbá o sebe přemrštěně, ale třeba si nikdy nevezme nesprávné boty, ponožky. A voní. Potkat českého šarmantního, šmrncovně oblečeného, příjemného a slušně vychovaného chlapa, který vás pustí do dveří, a ještě vás dokáže chytře a nevtíravě bavit, to se vám hned tak nepodaří," vyjmenovává rozdíly mezi českými a francouzskými muži.

Ale i ženy v Česku podle ní mají co dohánět. "České ženy jsou krásné, zejména ty mladé, díky tomu, že už cestují, mají rozhled a šmrnc. Moje generace je na tom hůř, ženy neměly světáckost a eleganci kde odkoukat, mám často pocit, že se zbytečně drží klasického uniformního a nevýrazného stylu, čímž si dost ubližují. Na druhé straně je ale spousta těch, které se zdobí až příliš a jsou přeznačkované. Nechápu například posedlost po značkových kabelkách typu Louis Vuitton, ty ženu elegantní neudělají, zvláště ne ty padělané," říká.

Když spolu se svým francouzským manželem kvůli práci žili v Londýně, v jejich bytě se potkávaly herecké legendy. Na večeři k nim přišel Jeremy Irons nebo Peter Ustinov, setkala se s britským princem Charlesem i s královnou, v Paříži zase třeba s prezidentem Jacquesem Chiracem.

"Ty čtyři roky v Londýně po stránce kontaktů a tváří, od kterých se člověk naučí spoustu věcí, kouká na ně s otevřenou pusou a poslouchá, pro mě byly neuvěřitelné. A v Paříži jsem zase díky pozici generální komisařky měla přístup do sfér, kam se normálně nedostanete," vzpomíná.