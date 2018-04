Rok 2013 ve hvězdách: Raky čekají svatby, Střelci se nudit nebudou

Berani

Pro Berany bude i rok 2013 velmi bouřlivým, zejména pro ženy, které se narodily na přelomu března a dubna. Jsou totiž dlouhodobě pod tlakem, ať už v pracovní sféře, nebo v soukromí. Zatouží po změně, a to i za cenu ztrát.

Projeví se to hned s příchodem jara, které bude pěkně horké a divoké. Špatné vztahy nebo nevyhovující zaměstnání mohou vzít rychle za své, zvláště pokud za ně mají už v záloze náhradu. A pokud ne, někdo takový se může vyskytnout během roku. Ostatně není dobré otálet, život je krátký a ty nejlepší podmínky a příležitosti se nabídnou pouze do prázdnin. Získaný pocit volnosti a svobody bude opojný a s odstupem času mohou Berani toto období hodnotit jako vůbec to nejzajímavější, co je v životě potkalo. Mnohé ženy zkrásní a omládnou. Příčinou nebude pouze kosmetika nebo plastické operace, ale láska a adrenalin.

Změny uskutečněné ve druhé půlce roku mohou být finančně nebo jinak ztrátové a také jejich průběh bude už trošku váznout. Prázdniny budou o něco náročnější a od konce roku až do půlky 2014 to bude chtít už zatnout zuby a dělat více kompromisů. Starší lidé a ti, kdo mají zdravotní problémy, by měli v březnu, červenci a ke konci roku více pečovat o své tělo!

Býci

Klídek, pohoda a potřeba užívat si všeho příjemného, to je ráj, po kterém většina Býků touží. A také se jim ho v roce 2013 dostane, takže určitě nebudou protestovat. Pokud má v jejich domovech nebo zaměstnání dojít ke změnám, tak pouze k příznivým. Často i bez většího přičinění. Prostě, kdo si počká, ten se dočká. Nejlépe se budou cítit Býci narození na přelomu dubna a května. Jsou na vrcholu sil a plodnosti, takže se mohou rozhodnout založit rodinu, vyměnit bydlení za větší, pustit se do vlastního podnikání nebo jim samovolně spadne do klína lepší místo za vyšší plat. Překážky v cestě překročí, a pokud se je bude snažit někdo od něčeho odradit, prostě ho budou ignorovat.

Jaro bude i u Býků velmi vydatné, a to hlavně od poslední dubnové dekády. Pak už věci poběží a v průběhu roku dozrají asi jako hrušky na stromech. Nejnáročnější bude leden, srpen a září, pro někoho i první půlka října, ale to jsou jen drobné potíže růstu, které nezastaví rozjetý vlak. Závěr roku pak bude doslova super, protože od půlky října až do počátku prosince dostanou vydatnou porci energie navíc. Tentokráte zemským znamením přeje i Venuše, která jejich životy ještě více zpříjemní. Pro navazování nových perspektivních vztahů je nejlepší jaro a pak právě závěr roku.

Blíženci

Blíženci prožívají od loňského léta velmi důležité období, které je může na životní pouti posunout hodný kus cesty kupředu. Co nestihli loni, mohou dohnat ještě do prázdnin. Příznivý vítr do plachet fouká až do března nejvíce Blížencům narozeným na přelomu května a června. Dříve narození možná mít už lepší příležitost v životě nebudou, takže by měli využít každou minutu.

I když spoléhat na výhry je obecně dost pošetilé, tentokrát může být los tou nejlepší investicí. Štěstí je čeká také v úředních záležitostech a ruka spravedlnosti k nim bude mírná. V zaměstnání mohou téměř s jistotou očekávat povýšení a lepší plat nebo alespoň prémie.

Ve vztazích se budou v této době vznášet jak na růžovém obláčku. Platí to nejen pro ženy, ale i pro muže, takže si své protějšky pořádně hlídejte a dopřejte jim maximum pěkných zážitků, ať je nehledají jinde!

Na získání nového vztahu bude pak dostatek času až do léta, zejména pro Blížence z června. Ve věcech lásky ani v pracovních záležitostech však už pak není čas otálet, štěstí se unaví a může odletět. První půlka roku bude podstatně lepší než ta druhá, ve které už to pojede spíše jen na volnoběh. Na konci roku však přece jen přijde další vlna a natankujete novou energii.

Blíženci narození na samém počátku znamení se mohou celý rok potácet v pochybách o sobě samých i o smyslu života. Zaměstnání je lépe neměnit. Alkoholu a drog se ani nedotkněte, sejmuly by vás tak, že by vás ani vlastní zrcadlo nepoznalo.

Raci

Emotivní Raci s planetami na počátku znamení to neměli poslední roky vůbec lehké. Nevyhýbaly se jim zdravotní potíže ani rozpady rodin. Teď se jim však konečně blýská na lepší časy a i mnohé z toho, co se zdálo naprosto beznadějné, se samo přijatelně vyřeší. Stabilizují svůj život a snad najdou i ztracenou rovnováhu. Velkou pomocí jim bude také otevření se duchovním hodnotám, které jim pomohou najít smysl života a umělcům jedinečnou inspiraci.

První vlaštovky s dobrými zprávami přiletí už v únoru a s létem jich bude ještě víc. Od prázdnin tak mohou Raci najít jiné zaměstnání, nový domov nebo úžasného partnera. Předchozí ztráty tak budou méně bolestivé a ty, které je ještě potkají, už nebudou vyloženě ztrátové. Od léta pro ně také dopadnou příznivě úřední a právní záležitosti, ať už se budou týkat vyřizování dědictví, rozvodů, dělení majetku nebo vymáhání dluhů.

Léto bude hodně hektické, protože Mars v Racích vzbudí odhodlání vzít situaci do svých rukou a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

Raky všech věkových kategorií, co jsou narození kolem 12. července, čeká na podzim doslova nirvána. Do roka a do dne se možná mnohé rodiny rozrostou o jednoho nebo i více členů, protože do plného počtu musíme kromě vlastních přírůstků započítat i děti z předchozích vztahů.

Ve statistikách sňatků budou Raci v roce 2013 a 2014 celkem jistě dominovat. Mnozí se ale spokojí s pořízením nového domácího mazlíčka, rekonstrukcí bytu nebo jeho výměnou za větší.

Závěr roku bude o něco náročnější pro Raky narozené v červnu a počátkem července, kteří by si o té doby měli našetřit síly, protože bude nutné opět zabojovat.

Lvi

Pro Lvy bude rok 2013 jen další krůček po schodech nahoru k lepším a zářivým zítřkům. Dopady společenské krize je na rozdíl od jiných znamení neohrožují a vrchol úspěchů mají ještě před sebou.

Největší šance se letos otevírají před Lvy narozenými na počátku srpna. Ti nejdříve ze všech zavětří novou kořist, a jakmile se vydají po její stopě, tak už necouvnou. Může mít podobu lepšího zaměstnání anebo atraktivního protějšku. Na ty nejlepší a nejbohatší úlovky si ale počkají ještě minimálně další rok. Nemusí se bát ani začít podnikat, zvláště když se do toho pustí koncem března nebo na počátku srpna.

Lvi narození v červenci už mají velký posun za sebou v posledních třech létech. Teď je hvězdy o maličko zabrzdí, aby měli Lvi čas vše pořádně dopilovat. Starší a nemocní lidé by měli proto o něco více odpočívat, ale žádné velké zdravotní problémy Lvům nehrozí. Pro kardiaky je nejkritičtější leden, květen, září a první půlka října.

Jaro bude pro všechny dost hektické. První jarní sluníčko ale Lvům rozproudí krev a na této vlně pojedou až do prázdnin. Perným oříškem budou měsíce leden a květen. Letní období bude jako vždy super, ale tentokrát se protáhne až do října.

Pro navázání nových vztahů je letos pro ženy nejvýhodnější červenec a pro muže září a první půlka října.

Panny

Počátek roku je pro Panny spíše pasivní. Zimu ale už nějak přežijí a pak je čeká výživné jaro. Koncem dubna a po celý květen začnou ptáci zpívat podle jejich noty a svět hned zkrásní a zrůžoví. Maximum aktivit by proto měli lidé narození ve znamení Pany nasměrovat právě na toto období, vyjdou jim tak na 90 %, a to už stojí za úvahu. Nejnáročnějším měsícem roku bude pak červen, který by bylo lépe prospat, ale to opravdu nehrozí.

Od prázdnin se čas láme a dál se vše bude odvíjet k jejich spokojenosti. Nejhektičtější z celého roku bude až podzim, který je přiměje ke zvýšeným výkonům.

Pro navázání nových vztahů mají největší šance v květnu a o prázdninách, především v srpnu. Na novou lásku s dobrou perspektivou se mohou těšit zejména lidé narození počátkem září, kteří se ocitají na vrcholu sil a jsou připraveni i založit rodinu.

Srpnové Panny mohou propadat pochybnostem o svých schopnostech i o životě obecně. Jejich nespokojenost může mít ale příčiny i ve vlastní pasivitě. Než se rozhodnou pro radikální změny, měly by se Panny poradit s někým blízkým ale nezaujatým, protože nevidí věci zcela reálně. Neuváženými kroky by tak Panny mohly více ztratit, než získat. Pokud se ocitnou delší dobu bez práce, je nutné alespoň dočasně snížit své nároky, protože zázraky se tentokrát dít nebudou.

Váhy

Váhy jsou dlouhodobě v přelomovém období, které se letos nejvíce dotýká lidí narozených zejména na počátku října. Mnozí z nich ztratili zaměstnání a přešlapují na mrtvém bodě. Pro jiné se rozpadá vztah nebo jsou v rozvodovém řízení. I když je leccos černé, planety přesto nabízejí dobrá řešení, jak vykročit a jít životem úspěšně dál.

Pro všechny Váhy je důležité zabrat hned v první polovině roku, kdy je jim příznivě nakloněn Jupiter ze znamení Blíženců, který poskytuje energii navíc i jistou dávku štěstí. Dobrým bude hned počátek roku, kdy vlastní aktivitou lze docílit nejlepších výsledků za poslední léta. Pro nalezení zaměstnání jsou nejlepší šance od ledna do února a dále v období června.

Nejproblematičtější bude naopak druhá půlka března a téměř celý duben. V tento čas se nenechte zastrašit tím, že věci vypadají opravdu dramaticky. Vyšší záměr nebes vás patrně vede k tomu, abyste se naučili za sebe bojovat. Starší a nemocní lidé by však měli v jarním období mnohem více pečovat o své tělo a odpočívat.

Prázdniny budou pro Váhy spíš náročné až vyčerpávající. Nejlepší variantou je odjezd třeba na venkov, anebo se uchýlit na vlastní zahradu. Pokud už musíte nutně chodit do práce, doufejte, že šéf bude mít dovolenou a nechá vám volnou ruku.

Podzim by měl být příjemně klidný, a konec roku vše vynahradí. Od prosince 2013 až do léta 2014 se u vás dlouhodobě zabydlí Mars. Klidu se tedy nedočkáte, ale berte to jako šanci ukázat světu, co ve vás opravdu vězí a že se nedáte.

Pro navázání nových vztahů je pro Váhy nejpříznivější první půlka roku, pro Váhy narozené počátkem října pak leden a únor. Ostatní dostanou šanci koncem srpna a počátkem září, kdy se bude jejich znamením toulat Venuše. Muži budou ovšem nejatraktivnější až koncem roku, to budou mít konečně i dostatek odvahy k získání srdce své vyvolené.

Štíři

Štíři by se měli po tři následující roky více zamýšlet nad svým životem. V roce 2013 se to nejvíce dotkne Štírů narozených koncem října a počátkem listopadu. Planetární vlivy ubírají energii a nutí k zastavení, ale také k větší preciznosti a hloubce. Vážné věci však nemusí mít jen smutný podtón, někoho čeká odpovědnější práce a vyšší postavení. Pro jiného to však bude smutek na duši spojený s rozchodem nebo dokonce ztrátou někoho blízkého. Na to by však měl být každý z nás vždy připraven.

Lidem narozeným kolem 25. října se otvírají duchovní sféry a někomu možná i třetí oko. Soucit a empatie by pro ně neměly být neznámým pojmem, protože všude kolem nás je dost potřebných. Příležitost zapojit se třeba do charity se může naskytnout již počátkem února.

Únor a březen budou ostatně pro všechny Štíry velmi příznivým obdobím, kdy se jim bude dařit téměř na všech frontách. Naopak v květnu budou muset již tradičně trošičku zatnout zuby.

Od prázdnin až do konce roku půjdou již jejich záležitosti poměrně snadno. I v obě okurkové sezony budou mít šanci získat nové zaměstnání. Září a první půlka října se nevyhne drobným zádrhelům, ale žádná tragédie to nebude.

Poslední dva měsíce velmi přejí Štírům narozeným kolem 11. listopadu, kterým mohou spadnout do klína i nějaké peníze. Pro mnohé také bude také skvělý čas k navazování vztahů, ale k tomu většina Štírů nepotřebuje z vesmíru vůbec žádnou pomoc.

Střelci

U žádného jiného znamení není v horoskopu na rok 2013 tolik rozporů jako právě u Střelců. To je však možná dobře, protože nuda by je nejspíš zabila. Také u nich se dělí rok na dvě poloviny, z nichž první bude horší a ta druhá lepší, ale pozor, jenom o chloupek.

Střelci narození v listopadu se dostávají do období stagnace a pasivity, která po předchozím růstu a doslova raketovém startu může být pro mnohé nepříjemným sešupem a nakonec pádem doslova na holou zem. Důležité je však být neustále ve střehu a svoje záležitosti mít vždy plně pod kontrolou. Z opomenutých maličkostí se může stát velký průšvih, takže je dobré nespoléhat na náhodou či na štěstí.

Někteří z nich si mohou nasazovat růžové brýle a jiní budou hledat smysl i ve věcech, které je rozhodně nemají. Vzdušné zámky se rozplynou a ve vztazích hrozí nepochopení a odcizení. Dávejte raději pozor na to, co vám parter říká a co dělá, myslí to tentokrát vážně.

Střelci narození počátkem prosince jdou naopak vyloženě nahoru. Nové příležitosti jsou již nadosah, ale až do srpna se budou stále oddalovat, nové projekty mohou být do té doby ztrátové. Pro zahájení podnikání je určitě lépe počkat až na srpen.

V partnerských vztazích mají nové šance především ženy těchto dat. Je však nutné opatrně vybírat, aby se vztah po několika krátkých letech štěstí nerozpadl a nezbylo jen zklamání.

Počátek roku bude smírný. V únoru hrozí Střelcům vyčerpání a také zdravotní problémy, měli by proto více odpočívat! Od půlky března se konečně rozjedou, ale jen na půlku plynu. Červen je naopak vyloženě nepříznivým měsícem. Srpen přinese konečně oddechnutí, po něm se všechno mění k lepšímu. Drobné vrásky sice může nadělat podzim od poloviny října do počátku prosince, ale to už nějak zvládnou.

Pro navázání nových vztahů bude pro Střelce nejlepší jarní období a pak spíše říjen. Nástup do nového zaměstnání je nejlépe situovat na srpen nebo až prosinec.

Kozoroh

Kozorozi narození na přelomu prosince a ledna jsou nejvíce ze všech znamení pod tlakem. Tady nezbývá než vzchopit se, uvědomit si své vlastní možnosti a ukázat světu, že i já mám vlastní vůli. Přehodnocení dřívějšího života a postojů může vést k nečekanému úspěchu a dobrému posílení. V zaměstnání je velmi pravděpodobná změna, někteří budou odejiti a jiným se naopak nabídne možnost k výraznému postupu.

Mnozí budou nuceni řešit i vážnější zdravotní problémy. Rozhodně by je neměli příliš odkládat, pro uzdravení například po operacích je totiž výhodnější již první půlka roku, druhá může být poněkud vyčerpávající. Pokud se rozhodnou pro nějaký nevratný lékařský zákrok, je dobré vše zvážit a nenechat se do ničeho natlačit.

Přes svou příslovečnou trpělivost budou mít Kozorozi narození počátkem ledna některých věcí v životě prostě dost. Zatouží změnit svůj dosavadní rytmus života, odejít například od rodičů, od partnera nebo ze zaměstnání do důchodu. Pozor však na neuvážené kroky do nejistoty, nové šance nemusí být právě na dosah. Od dětí nemůžeme ve škole očekávat jen skvělé výsledky, mohou být roztěkané a mít problémy se soustředěním. Začnou se však na věci dívat jinak a rodičovské sevření se trošku uvolní.

Také ve vztazích to někde trochu, jinde více skřípe. Nově navázané známosti nemusí být tak docela perspektivní již od samého začátku, protože partner je zadaný, nechce se vázat nebo se časem projeví jako despota.

Kozorozi z druhé lednové dekády budou mít zatím mnohem více klidu i životního prostoru.

Počátek roku bude pohodový, konec března a větší část dubna už bude vyžadovat zvýšené úsilí a také věnování se péči o zdraví. Vše vyřeší až intenzivní jaro, které pro ně propukne v květnu. Prázdniny tentokrát nic moc, takže je vhodnější volit relax. Nejlepším měsícem podzimu bude listopad, na který by měli situovat maximum důležitých projektů.

Ve vztazích bude Kozorohům vládnout pohoda v lednu a pak od listopadu až do počátku března 2014, kdy se zabydlí v tomto znamení Venuše.

Vodnáři

Vodnáři mají za sebou skvělý rok a v tomto duchu to bude pokračovat. Zejména první půlka roku 2013 jim vyloženě přeje. Okno dokořán novým příležitostem dostanou nejvíce Vodnáři narození v lednu a počátkem února. Vsadit by měli hned na počátek roku, kdy mají nejlepší podmínky pro to, aby jejich projekty dopadly velmi úspěšně i ziskově. Někomu může štěstí doslova padnout k nohám, například v podobě výhry nebo dědictví. Ale ani dobré zaměstnání nebude k zahození, takže si nabídky dlouho nerozmýšlejte a rychle po nich chňapněte.

Pro všechny Vodnáře trvá až do června optimismus a pohoda. Možná jen kromě měsíce května, kdy jim Mars ve znamení Býka trošku zavaří. V této době by se měli chránit před virózou. U starších Vodnářů narozených v lednu a počátkem února se mohou také zhoršit jejich dlouhodobé zdravotní potíže, a to v podstatě po celý rok.

Skvělým měsícem bude pak červen a počátek prázdnin. Zbytek léta je spíše pasivní a září jim moc radosti nenadělá. Na podzim se však všechno otočí, až do léta 2014 se jim bude dařit prostě všechno, na co sáhnou.

Také ve vztazích si Vodnáři mohou tento rok spíše vybírat, a že bude opravdu z čeho. I když největší potěšení na ně čeká už v únoru, zaháčkovat se mohou v průběhu roku prakticky kdykoliv. Muži pak budou nejatraktivnější v červnu a ke konci roku.

Ryby

Ryby narozené v únoru jsou tato léta doslova pod mlžným oparem. Může to být jejich nejúžasnější životní období, ve kterém se budou intenzivně věnovat umění, duchovnímu životu nebo charitě, ale na druhé straně - pokud si nedají dobrý pozor, mohou ztratit vše a skončit doslova na ulici. Obezřetnost je proto namístě, především počátkem roku, který je pro ně vyloženě pasivní a ztrátový. Naštěstí jim po celý rok dodává disciplínu Saturn, který jim pomůže stát nohama pevně na zemi. Než se pustí do realizace svých snů, je nutné si vše důkladně prověřit.

Ke zlepšení fyzické kondice, ale i duševních schopností, pomůže pohyb, který rozproudí krev a následně i lymfatický systém. Neuškodí ani popíjení čisticích čajů.

První půlka roku je pro Ryby obecně náročnější, výjimkou však bude únor a březen, kdy dostanou energetickou porci navíc. V červnu mohou být naopak znuděné a měly by počítat s tím, že se jim všechno protáhne.

Prázdniny budou ve znamení letních lásek a snění, k dovolené je budou lákat exotické kraje a především pobyt u moře. Na podzim se může objevit nejenom splín, ale i nejrůznější překážky v cestě, které se jim podaří odkopnout až někdy v prosinci.

Obecněji jim však druhá půlka roku poskytne mnohem více příležitostí k seberealizaci a větší úspěšnost, a to jak v zaměstnání, tak ve vztazích. Lásky si nejvíce užijí v březnu.