Horoskop 2018: čeká nás rok lásky. Nové vztahy budou pevnější

Část 1/13

Než se však pod jeho vlivem rozhodnete pro dlouhodobý a trvalý vztah, měla byste si uvědomit, že začátek může být sice vášnivý a možná i trochu překvapivý, ale konce budou naprosto tradiční.

Vaše další rozhodování bude totiž probíhat pod vlivem Saturna, který pobývá ve svém domovském znamení Kozoroha, a Urana, který mezi polovinou května a začátkem listopadu poprvé od roku 1935 nahlédne do znamení Býka. Dá se říct, že veškeré vztahy, které během tohoto roku navážete, budou daleko trvalejší a dlouhodobější, než jste si myslela. Je to však jedině dobře. Láska je v dnešní neklidné a rozkolísané době to jediné, pro co stojí za to žít. Navíc vás bude držet i v době, kdy ve vašem životě nezbude jediný pevný bod. Jak se bude dařit jednotlivým znamením? Dozvíte se dál.