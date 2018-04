Horoskop 2017: Býci si užijí lásky, Vodnáři si polepší finančně

Umělcům zajistí úspěch, učitelům radost z dobře vykonané práce a všem dohromady potěšení z činností, které člověk nevykonává pro peníze, ale pro dobrý pocit. Když navíc nezapomenete na zdravý rozum, který vás přinutí, abyste se z neúspěchů nehroutili a s hodnocením úspěchů to nepřeháněli, můžete se těšit na rok, který vám umožní, abyste ukázali, co ve vás opravdu je.

BERAN

Vztahy

Vaše vztahy nejsilněji a zároveň nejlépe ovlivní jak Jupiter, který se až do začátku října pohybuje vaším partnerským sektorem, tak Venuše, která pobývá (s malou dubnovou přestávkou) ve vašem znamení od února až do začátku června. V květnu, kdy navíc vytvoří váš vládce Mars s Jupiterem trigon, se můžete vzdor svým předchozím názorům rozhodnout pro sňatek. Ten však neproběhne na Hluboké, jak si přeje partner, ale podle vašeho přání v exotice.

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Beran

Trpěliví ani důslední sice obvykle nebýváte, ale tentokrát vám nic jiného nezbude. Šance na vylepšení financí přijde hned ve druhé březnové dekádě. Do vašeho sektoru financí se dostává Mars a vám přicházejí šance, které vám zbytek zodiaku upřímně závidí. Peněz bude tolik, že si kromě toho, co opravdu potřebujete, může dopřát i pár maličkostí, jež byste jindy považovali za nedosažitelný luxus.

Zdraví a kondice

Energie, které máte obvykle na rozdávání, se vám hlavně na začátku roku trochu nedostává. Pokud vám kamarádka nabídne pobyt v lázních, kde se nebude cvičit, ale kde se o vás všestranně postarají, neříkejte, že to není nic pro vás, ale berte. To, že jste peníze i čas investovali dobře, se potvrdí hned na jaře, kdy v rámci rodinných výletů na kolech bez problémů zvládnete to, co děti a partner.

BÝK

Vztahy

Dobrá a hlavně oboustranně motivující nálada ve vztahu přetrvává. Navíc se přestáváte hádat o maličkosti, na kterých vlastně nezáleží, a věnujete se tomu, co je opravdu důležité. Pokud jste nezadaní, není nic ztraceno. Na projevy přízně opačného pohlaví si sice musíte počkat do listopadu, ale pak to bude stát za to. Vaše vládkyně Venuše prochází Štírem a vy si užíváte vášně i lásky.

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Býk

Naštěstí patříte k lidem, kteří umějí přemýšlet. Když na začátku roku zjistíte, že je na účtu méně, než jste předpokládali, nepropadnete panice, ale přestavíte rodinné finanční toky. Na jaře se všechno srovná a v červenci, kdy se Venuše dostane do trigonu s Jupiterem, se stav vašich financí doplní tak, že budete sami překvapeni. V práci si dejte pozor, abyste nemluvili víc, než je zdrávo, a neprozradili své skutečné záměry.

Zdraví a kondice

Jupiter, který se až do první říjnové dekády pohybuje vaším sektorem práce a zdraví, přináší zajímavé životní zkušenosti. Zdravotní potíže, s nimiž nemáte zkušenosti a nevíte, jak na ně reagovat, může zapříčinit spousta práce a z toho vyplývající vyčerpání. Pokud energii doháníte rychlými cukry (třeba čokoládou), záhy zjistíte, že váha stoupá a vaše nálada se propadá k bodu mrazu. Kdybyste dokázali omezit práci i čokoládu, bylo by to lepší.

BLÍŽENCI

Vztahy

Jste rádi, když si ze svého životního souputníka můžete dělat legraci a udržovat ho ve stálém napětí? Zapomeňte! Ve vašem partnerském sektoru se až do posledních prosincových dnů drží Saturn, který na podobný přístup není stavěný. Když svého miláčka naštvete, nebude se hádat ani házet hrnkem, ale buď zmlkne, nebo bez vysvětlení zmizí. Stejně to funguje i v rodině. Pokud se nechcete zbytečně hádat, mluvte co nejméně a hlavně si odpusťte veškeré jedovaté poznámky.

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Blíženci

Živlový trigon, který s vaším Sluncem vytváří až do začátku října Jupiter, je sice příjemný, ale tak trochu zrádný. Pokud uvažujete o zásadních životních změnách, měli byste se na každé své rozhodnutí alespoň dvakrát vyspat. Předejdete tak situaci, kdy se do něčeho s nadšením vrhnete, abyste vzápětí zjistili, že celá záležitost má několik úrovní, s nimiž jste nepočítali a na které vám peníze chybí.

Zdraví a kondice

Pracovat už umíte, to, že byste jeli jinak než naplno, si představit nedovedete. V prvních třech čtvrtích roku se můžete bez obav spolehnout na vrozenou vitalitu, díky níž všechno zvládáte. Zlom nastane až v říjnu, kdy musíte chtě nechtě zmírnit tempo a konečně se věnovat sami sobě. Tiché chvíle, kdy nebudete mluvit, ale přemýšlet, a kdy se konečně ponoříte do knížek, na které se už od Vánoc práší, a jež jste dosud neotevřeli, vám neobyčejně prospějí.

RAK

Vztahy

Vzhledem k Plutu, který vaše vztahy už delší dobu ovlivňuje a ještě dlouho ovlivňovat bude, se sami sebe zeptejte, zda na partnera nejste až příliš fixovaní. O tom, že Rak svému milovanému připraví krásné a pohodlné domácí vězení, se sice s chutí vtipkuje, ale na vlastní kůži to ani ten nejtolerantnější partner prožívat nechce. Dopřejte svobodu partnerovi, sami ji vyžadujte taky, a uvidíte, jak bude život krásný!

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Rak

V rámci upřímnosti si přiznejte, že vás vaše nynější práce vlastně moc nebaví, ale praštit s ní nemůžete, protože peníze potřebujete. Období, kdy vás zaměstnání moc nevyčerpává, protože zručně a bez většího přemýšlení zvládáte všechno, co se po vás chce, využijte k doplnění svých znalostí. Využijete je mezi 5. listopadem a 20. prosincem, kdy se Merkur přidá k Saturnu a kdy padne pracovní nabídka snů!

Zdraví a kondice

Kromě slov jste vnímaví i na náznaky a mimoverbální komunikaci – ale všeho moc škodí. Pokud budete do nekonečna rozebírat každé slovo, které k vám kdokoliv pronese, a přemýšlet, co jím opravdu myslel, přijdete o vyrovnanou náladu i o dobré spaní. Kdybyste si však místo nekonečných a hlavně neplodných úvah dopřáli alespoň občas řádnou porci fyzické námahy, všechno by se srovnalo a vy byste v životě byli daleko spokojenější.

LEV

Vztahy

Neustále si opakujte, že opatrnost je matka moudrosti. Nové vztahy vás sice lákají, ale když si uvědomíte riziko možného prozrazení, pokušení odmítnete a raději všechno necháte při starém. Jako nezadaní však můžete svou životní lásku přesto potkat. Potíž je v tom, že půjde o člověka z jiné generace. Vzájemná chemie funguje stoprocentně, ale hledání společné řeči je hodně náročné.

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Lev

Na začátku roku máte šanci dluhy buď vrátit, nebo alespoň jejich podstatnou část splatit. Důsledkem vašeho rozumného hospodaření bude dovolená, kterou letos pojmete po všech stránkách okázaleji než obvykle. K práci, kterou vykonáváte, přibudou během léta nové povinnosti, které vás nutí, abyste získávali vědomosti v oblastech, které jsou pro vás naprosto nové. Zvládnete to?

Zdraví a kondice

Až do začátku října se můžete opřít o Jupitera ve svém sektoru komunikace. Pokud bude nějaký zdravotní problém, rychle najdete patřičné informace i lékaře, který je v daném oboru skutečným odborníkem. Ve chvíli, kdy se Jupiter přesune 9. října do Štíra, se objednejte na gynekologickou/urologickou prohlídku. Zjištění, že je všechno v pořádku, bude mít blahodárný dopad na tělo i na duši.

PANNA

Vztahy

Musíte si vybírat! Buď si můžete hrát na nedostupnou, která se nechává dlouhodobě a komplikovaně dobývat, čímž riskujete, že to nakonec nevyjde, anebo se pustit do riskantní akce. První přístup se týká jara, kdy chodíte hodně do společnosti, ale na nějakou zásadní životní změnu to nevypadá. Druhý přístup zvolte na podzim. Na přelomu září a října se ve vašem znamení setkává Venuše s Marsem a láska, kterou to přinese, stojí opravdu za to!

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Panna

Uvědomte si, že se ve vašem sektoru smluvních vztahů dlouhodobě nachází Neptun, a podle toho se taky chovejte. Nevěřte ničemu, co neuvidíte na papíře a s příslušnými razítky. Pokud vám zaměstnavatel slibuje povýšení nebo školení, přímo se ho zeptejte, kdy s tím máte počítat. Když z jeho jednání pochopíte, že nic podobného nemá v úmyslu, a jen naplano slibuje, hledejte si novou práci!

Zdraví a kondice

Naštěstí patříte k lidem, kteří se o své zdraví zodpovědně starají sami. Pokud jste se v poslední době přesvědčili, že odpočinek není něco, co pěstují jen bytostně líní lidé, ale konečně jste pochopili, že ho potřebujete i vy, je to velice dobře. Kdyby to šlo, naplánujte si na duben dovolenou, na níž si konečně bez výčitek svědomí a hlavně dosyta užijete tepla, moře a všech možných dobrot.

VÁHY

Vztahy

Láska? Samozřejmě, ale... Musíte mít na mysli, že vaším sektorem partnerských vztahů prochází pořád ještě Uran. Na jeho vliv jste si sice zvykli a dobře víte, že kvůli tomu, že se vám někdo zalíbí, se fungující vztah nebourá, ale přesto jsou chvíle, kdy byste měli být opatrní. Týká se to dnů mezi 23. říjnem a 8. prosincem, kdy vaším znamením prochází Mars a kdy se svým životním druhem jednáte jako autorita, s níž se nediskutuje, ale která se poslouchá.

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Váhy

Když si hned na začátku roku uvědomíte, že opravdu nemusíte mít všechno, bude se vám dýchat daleko lehčeji. Přesto počítejte s jarním pokušením, které vás nutí, abyste si pořídili nový mobil nebo tablet, který opravdu nepotřebujete. Další zbytečné výdaje vás čekají ve chvíli, kdy vstoupíte do výprodeje. Nakoupíte spoustu nesmyslů za peníze, za něž byste si mohli dopřát pár špičkových kousků, které byste nosili rádi a s chutí, a které by i dlouho vydržely.

Zdraví a kondice

Abyste podávali stoprocentní výkony, musíte mít pohodu. Abyste měli pohodu, musíte jasně vědět, jaké jsou vaše povinnosti i práva. Pokud vám to šéf sdělit nechce, nebo v tom dokonce sám nemá jasno, uděláte dobře, když pouvažujete o výměně firmy. Kdyby to šlo a vy byste si po ukončení jednoho zaměstnání a před nástupem do druhého mohli dopřát delší volno, během nějž si uklidíte byt a srovnáte myšlenky, bylo by to vynikající.

ŠTÍR

Vztahy

Jste rozvážní? Výborně, protože letos budete rozvahu v lásce potřebovat víc než cokoliv jiného. První vlna nových citů přijde už mezi 3. lednem a 3. únorem. Okouzlení je jisté, ale přesto byste z něj žádné zásadní závěry vyvozovat neměli. Mezi 3. a 28. dubnem totiž následuje další etapa, která falešné naděje smete a slibný vztah naopak posílí. Definitivní rozhodnutí přijde mezi 6. červnem a 5. červencem, kdy konečně mohou zaznít vytoužené svatební zvony.

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Štír

Saturn, který pobývá ve vašem sektoru majetku, se stará, abyste neutráceli zbytečně. Poněkud překvapivě jedná Jupiter, který se až do začátku října nachází ve vašem sektoru věcí tajemných a skrytých a který přináší pokušení, jimž se opravdu těžko odolává. Pokud se najde někdo, kdo vám nabídne účast na aktivitě, která se pohybuje za hranou zákona, potlačte touhu po majetku, zapněte zdravý rozum a dotyčného odmítněte!

Zdraví a kondice

Šetříte rádi a s chutí? Šetřete, ale přitom si neustále uvědomujte, že na dobré kosmetice se prostě ušetřit nedá. Uvědomte si, že procházíte obdobím, kdy vaše pleť vyžaduje kvalitní, soustavnou a občas i odbornou péči a bez váhání se podle toho zařiďte. Když si dáte trochu práce s výběrem kvalitní značky krému, s údivem zjistíte, že se cítíte skvěle a finanční krach vám přesto ani náznakem nehrozí.

STŘELEC

Vztahy

Na všechny vztahy působí Saturn z vašeho znamení, který je stabilizuje. Zároveň však vaším sektorem romantických lásek prochází Uran, který vás nutí, abyste neustále chtěli něco nového, překvapivého a vzrušujícího. Tento rozpor se projeví zejména v srpnu, kdy se na dovolené můžete seznámit s někým, kdo vás zaujme podstatně víc než partner, jehož máte doma. Naštěstí se během podzimu všechno srovná a vy se můžete těšit na prosinec, kdy vás čekají nové líbánky.

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Střelec

O tom, že s vaším hospodařením je to všelijaké, víte, a nikdo vám to vysvětlovat nemusí. Letos na vaše finance navíc působí Pluto, s nímž je až do začátku října v neharmonických vazbách Jupiter ze sektoru přátel. Pokud byste se rozhodli s kamarády podnikat, dbejte na jasné smlouvy uzavřené u notáře. Ještě opatrnější musíte být v případě, kdy kamarádům půjčujete nebo ručíte. Kdybyste je dokázali odmítnout, bylo by to nejlepší.

Zdraví a kondice

Saturn, který až do posledních prosincových dnů pobývá ve vašem znamení, vás ve všem, co se zdraví týče, nutí k opatrnosti. Konečně pochopíte, že není důvod, abyste se při sportu nebo při práci ničili. Zmírněte tempo, ale i nároky, které na sebe kladete. V práci se přestaňte chovat jako člověk, který je vždycky k dispozici. Když seberete odvahu a šéfovi vysvětlíte, že neplacené přesčasy dělat nehodláte, budete se cítit lépe; a on si vás paradoxně začne víc vážit.

KOZOROH

Vztahy

Láska je v pořádku, ale hodně pozornosti si vyžádají ostatní mezilidské vztahy. Pokud se rodiny týká, můžete být spokojená, protože nedorozumění rychle mizí a k vám se vrací pohoda. Využijte Venuše, která je vám příznivá celý leden a skoro celý duben, a zorganizujte velké rodinné setkání. V práci si dejte pozor na lidi, kteří mají jako koníčka rozeštvávání ostatních. U kolegů jim to vyjít může, ale vy jim naletět nesmíte!

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Kozoroh

Pokud jste se doma o peníze ještě nikdy nehádali, máte výjimečnou šanci. Vy máte pocit, že by váš životní druh pořád jenom utrácel, on má zase dojem, že šetříte i tam, kde to vůbec není potřeba. Když se však rozhodnete k investici, bude to stát opravdu za to. Za kuchyňské přístroje, které jsou opravdu dobré, mají dlouhodobou záruku a budou vám sloužit dlouhá léta, dáte klidně to, co ti méně šetrní za auto.

Zdraví a kondice

Práce, kterou vykonáváte s plným nasazením, vás sice šlechtí, ale přesto si musíte najít čas na relaxaci, která by ve vašem případě měla být spojena s pohybem. Když děti přijdou s tím, že chtějí psa, neříkejte, že je to nesmysl. Zvíře berte jako to, co vás každý den vyžene na vzduch a donutí vás, abyste ven vylezli i ve dnech, kdy byste jindy zůstávali v teple domova.

VODNÁŘ

Vztahy

I když na konci roku budete stále s člověkem, s nímž jste vítali nový rok, vy ani váš vztah v žádném případě stejní nebudete. Horké období startuje poslední srpnová dekáda, kdy ve vašem partnerském sektoru probíhá sluneční zatmění, a pokračuje v září, kdy Lvem prochází Venuše. Tato kombinace planetárních vlivů přinese nemalé pokušení, kterému je těžké nepodlehnout. Než se však rozhodnete začít znovu a s někým jiným, měli byste o svém novém objevu získat co nejvíce informací, abyste později nelitovali.

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Vodnář

Patříte k lidem, kteří penězům nepřikládají velký význam, a možná proto jich vždycky mají o trochu víc, než potřebují. Finance se vylepší v průběhu ledna, kdy se k Neptunu v Rybách přidává Venuše. Zbytek přijde v dubnu, kdy se Venuše do Ryb vrací. Jde o dny, kdy můžete k majetku přijít způsobem, který byste jindy považovali za nemožný. Když vám prateta odkáže obrázek, který vypadá jako mazanice, neváhejte a odneste ho k odborníkovi.

Zdraví a kondice

Pokud patříte k lidem, kteří s počítačem buď pracují, nebo na něm tráví značnou část volného času, uděláte dobře, když se hned po přečtení těchto řádků objednáte k očnímu lékaři. Stejně rozumně byste si měli uspořádat svůj denní režim. Když si o víkendu nebo ve dnech, kdy to jde, dopřejete po obědě siestu, udělá vám to moc dobře. Stejně skvěle vás ovlivní letní dovolená, kterou byste měli trávit procházkami po břehu mořském.

RYBY

Vztahy

Máte pocit, že se na lásku musíte nejdříve připravit a všechno promyslet, abyste neopakovali minulé chyby? Chtít můžete, ale čas nemáte! První vlna lásek proběhne v lednu, kdy vaším znamením projde Venuše, druhá v dubnu, kdy se tam vrátí. Pokud se vám v této době nepodaří city srovnat, směle počkejte do srpna, kdy Venuše prochází vaším sektorem romantických lásek. Letní lásky, které se plynule proměnily ve stálý vztah, se sice dají počítat na prstech, ale vy dostanete výjimku.

Peníze a práce

Znamení zvěrokruhu - Ryby

Kombinace Urana ve vašem sektoru majetku vlastního a Jupitera, který je až do začátku října v sektoru majetku cizího, vás dostává do situací, s nimiž dosud nemáte zkušenosti. Je možné, že vám někdo za práci nabídne místo peněz dlužní úpis nebo směnku. V takovém případě neodmítejte, protože je to pořád lepší než nic. Skvěle probíhají veškeré pracovní pohovory. To, že jste nejlepší, je tak jasné, že o tom nikdo nediskutuje.

Zdraví a kondice

V době, kdy vaším znamením prochází Venuše (což je leden a duben), si zdraví hlídejte dvojím způsobem. Zaprvé se vyhýbejte přehnané konzumaci sladkého, a to i v případě, kdy na podobné laskominy máte obrovskou chuť. Zadruhé se v této době vyhýbejte místům, kde se pohybuje větší množství lidí. Kdyby se to přes veškerou opatrnost stalo a vy chytili virózu nebo chřipku, nesmíte chorobu přecházet. Klid, čaj a postel jsou nezbytné!