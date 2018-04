Horoskop 2015: Vodnáře čeká velká láska, Berani se zamilují v létě

Berani

Vstup do nového roku bude pro vás spíše ve znamení práce a pracovních aktivit. Zdravotně byste na tom měli být velmi dobře, hlavně co se týká energie a živočišnosti. Skvělé podmínky pro lásku a vztahy očekávejte v březnu, tam je možné, že se věci budou zásadně měnit, pokud budete ve správný čas na správném místě.

Co se týká zdraví, možná vás jarní měsíce budou nutit k nějaké změně, úpravě životosprávy a péči o tělo. Finančně byste si mohli polepšit bez velkého a cíleného úsilí. Peníze jakoby přicházely samy. V pracovní oblasti možná dojde k nějakým zásadním změnám, které ale budou vycházet z toho, jak jste zaseli v období minulém.

Během léta se může pro nezadané objevit nová příležitost ke vztahu, která bude mít tendenci vydržet. Pro stávající vztahy může koncem léta láska expandovat a měnit svoji pozici k dalšímu posunu - prohloubení. V létě také pro vás budou dobré podmínky k investicím a obchodům. Vy budete těmi, kteří rozumně vydávají a nenechávají se zlákat pozlátky. Pracovně můžete zaznamenat větší tlaky, které však mají za úkol prověřit, zda svoji práci vykonáváte zodpovědně se vším všudy.

Podzimní měsíce můžou přinést nějaká nedorozumění v oblasti vztahů, tak bude dobré získávat informace také z jiných stran. To se také bude odrážet na vaší energii a spolupráci s ostatními. Dejte si v tento čas spíše oddych a relaxujte. Konec roku by měl být po stránce zdravotní celkem příznivý, dařit by se mělo ve společenských aktivitách, ale v lásce a vztazích budete muset trochu zabrat.

Býci

Počátkem nového roku se připravte na to, že budete velmi silně prožívat emoce, a to hlavně v oblasti rodiny. Také by vás mohlo v pracovních záležitostech něco příjemného překvapit. Zdravotně byste se měli cítit dobře. To by se ovšem mohlo v březnu změnit vinou vašeho možného škodlivého chování k vlastnímu tělu.

Jarní měsíce nejspíš přinesou větší tlaky v oblasti práce a také nerozumné výdaje, tak se snažte mít vše pod zvýšenou kontrolou a zbytečně nehazardujte. Trochu problematická by mohla také být komunikace, takže važte slova a nenechte se strhnout k unáhlenosti. V lásce by mohly přijít nové příležitosti, pokud ovšem budete mít srdce otevřené a smysly vyladěné. Výtečně byste měli také prožívat sexualitu. To vám bude dělat radost.

V červnu napřete veškeré své síly do tvořivosti, vymýšlení nového a realizaci dlouhodobých plánů, mělo by se vám dařit. Podmínky pro výdělek už během roku nebudou lepší. Během léta příliš nepřetěžujte organismus a spíše se zaměřte na zdravý životní styl. Období využijte také ke zvýšené fyzické aktivitě. Všechno ostatní by mělo tak nějak plynout v pohodě, až na možná drobná nedorozumění v oblasti domova. To by se mohlo stupňovat až do října, pokud byste věci neřešili včas. Bude to chtít odstup a porozumění.

Finančně byste během podzimních měsíců až na nucené výdaje měli být celkem v pohodě. Nové pracovní příležitosti by měly přijít koncem října a v listopadu by měly přinést i nějaké finanční odměny. Nezadaní budou mít počátkem prosince příležitost navázat nový vztah. Konec roku by u vás již měl být ve znamení klidu a pohody.

Blíženci

Vstup do nového roku u vás může být ve znamení náhlého propuknutí nějakého intenzivního vztahu. Může to být něco, co je známé jako láska na první pohled, nebo to prostě může být nějaký úlet, ze kterého se budete poněkud více vzpamatovávat. Naštěstí zdraví a kondice by u vás měly být na velmi dobré úrovni, takže vše docela dobře ustojíte. Pokud se ovšem pustíte do boje s opačným pohlavím, což je docela pravděpodobné, tak vězte, že nadít se můžete akorát prohry. Boj s opačným pohlavím se totiž vyhrát nedá.

Počátek jara pro vás pravděpodobně bude ve znamení nejrůznějších omezení a zkoušek. Týkat se to bude zejména vztahů a zdraví. Ve financích to ale bude docela dobré. Nadít se můžete i nečekaných příjmů. V kariérových záležitostech budete těmi, kdo bude ochoten vzít věci do svých rukou.

Léto u vás může být zabarveno touhou po poznání a vzdělávání. Je tak pravděpodobné, že budete chtít vyrazit někam do světa nebo doma absolvovat nějaký kurz, seminář či něco jiného, co vás bude zajímat.

Úročit by se to pak mohlo v měsících podzimních, kdy budete hýřit tvůrčími aktivitami a je možné, že přijdete s novými projekty. Ty by mohly být úspěšné. Pokud to ovšem přeženete a budete, jak je to u vás zvykem, chtít sedět na více židlích, pak je možné, že se z toho budete poněkud hroutit. Bude tedy dobré vše si řádně rozvážit a zaměřit se jen na jednu oblast. To by se pak mělo projevit koncem roku příznivými dopady.

Raci

Na počátku roku 2015 můžete ve vztazích i zdraví očekávat spíše komplikace, ovšem na poli financí se věci jeví pro vaše znamení docela příznivě. Dokonce se v mnoha případech i v podmínkách současné ekonomické krize dá u vašeho znamení uvažovat o větším nárůstu. To je samozřejmě pro vás velmi příjemné. Najevo to však nejspíš moc dávat nebudete. Vztahy by na počátku roku mohly být docela dobré, už v únoru by se ale partnerské záležitosti mohly zásadněji změnit. To proto, že hvězdy slibují možnou zamilovanost, nové lásky a věci s touto problematikou spojené.

Přízeň v této oblasti pak bude trvat do srpna. Projevovat se bude vaše větší charisma, což bude mít dopad na vaši větší přitažlivost pro opačné pohlaví. Po počátečních komplikacích v oblasti zdraví lze v průběhu roku očekávat vylepšení, přičemž nejlépe na tom budete zhruba uprostřed léta.

V říjnu byste si ale měli na zdraví dávat větší pozor. Hrozí nějaké přechodné oslabení. Oblast kariéry může hned zpočátku roku zaznamenat možné zásadní změny, přičemž stabilizaci případných změn lze očekávat až někdy v březnu. To se také objeví nové příležitosti a možnosti uplatnění.

Na podzim byste mohli v profesních záležitostech opět zaznamenat větší úspěchy, přičemž příjemně by se to mohlo projevit na přísunu financí nebo také na nějakých nových pracovních nabídkách. Konec roku by pak pro vás měl být příjemný.

Lvi

Pokud jste koncem loňského roku vyvíjeli nějaké ziskové aktivity, a to zejména v pracovní oblasti, mělo by se vám to počátkem nového roku úročit. Energie budete mít na rozdávání a ani přízeň okolí vám chybět nebude. Vy si toho ale až tak moc všímat nebudete, ale budete to brát jako samozřejmost. V únoru jsou u vás pravděpodobná milostná nedorozumění a po zdravotní stránce je zase možný sklon k nerozumnému jednání a přetěžování organismu.

Jarní měsíce by měly být pohodové. Dařit by se vám mělo vcelku ve všech oblastech, jen koncem května si dávejte pozor na možnosti úrazů. Nejspíš v důsledku sebepřeceňování. Šťastné náhody a dobré příležitosti můžete očekávat ve své práci a kariéře.

Během června a července budete oplývat velkým charismatem a také sklonem rychle se zamilovat. Pozor si ale dávejte na své nevědomé aktivity. Ty by mohly být příčinou možných komplikací. Také vaše činnosti a rozhodování v oblasti financí by mohly být až přehnaně teatrální. A to by se vám nemuselo vyplatit. Koncem srpna právě v oblasti financí si dejte velký pozor na možné podrazy a podvody z prostředí vašeho okolí.

Podzimní měsíce pak budou charakteristické vaší velkou přitažlivostí pro opačné pohlaví. Budete pro ně velkou inspirací, ale také tahouny pro všechny okolo. Listopad a prosinec budou měsíce, kdy budete silně prožívat sexualitu a věci spojené s libidem. Koncem roku nastanou velmi dobré podmínky pro vaše příjmy. Takže strádat jistě nebudete.

Panny

Pokud se počátkem roku budete intenzivně věnovat svým individuálním tvůrčím procesům, mělo by vám jít vše, co jste si vymysleli nadmíru snadno. Pokud pracujete v nějaké obchodní oblasti, přízeň vašich partnerů by se měla stupňovat. Pokud by vám snad chyběly finance, neznepokojujte se. Vlastním přičiněním je snadno zase doplníte. Jen to možná bude chtít čas. Koncem února si pak dávejte pozor na možné sklony k závislostem nebo dokonce i žárlivosti.

V jarních měsících se u vás může projevit pokles energie, takže bude nutné ji nějakým způsobem opět nastartovat a doplnit. V oblasti financí se nic moc dít nebude. Očekávat můžete vyrovnaný rozpočet aneb příjmy a výdaje budou v rovnováze. V pracovní oblasti se na štěstí moc nespoléhejte.

V létě je pravděpodobné, že se setkáte s někým pro vás velmi přitažlivým. V pracovní oblasti pak očekávejte, že se po vás bude chtít větší nasazení. Vadit vám to nebude, energie budete mít hodně a lze tak očekávat zajímavé až výtečné výsledky. V těchto měsících budete mít velké tvůrčí schopnosti, které ovšem budou přinášet také značné investice. Na ty si ale budete muset vydělat.

Během září a října dbejte zvýšené opatrnosti zejména v oblasti zdraví. Zbytečně neriskujte a pokud možno opečovávejte své tělo cvičením, relaxací i odpovídající výživou. Finančně by se vám mělo dařit velmi dobře. Úročit by se měly vaše minulé aktivity. Platit to bude až do konce roku.

Váhy

Pravděpodobně hned počátkem roku skočíte rovnýma nohama do další etapy pracovního procesu. Tam se u vás mohou dít nové a hned nejspíš zásadní změny. Pravděpodobně bude na vás vyvíjen i velký tlak. To by se v únoru mělo ustálit a zase zlepšit. Menší komplikace, ovšem předvídatelné, by vás mohly potrápit v lásce a prožívání erotiky.

Počátkem března můžete počítat s velkým nárůstem energie. Díky tomu budete tvořivější, akčnější, dynamičtější. Během následujících jarních měsíců budete nejspíš nuceni přehodnotit svůj životní styl a vnést do něj více řádu a disciplíny. Budete-li vnímaví ke svému tělu, mnohé si snáze uvědomíte.

Počátkem léta vám hvězdy budou přát v navazování nových vztahů, ty mohou souviset zejména s oblastí vaší kariéry či pracovních aktivit. Letní měsíce by měly pro vás být radostné a veselé, dařit by se vám mělo takřka ve všech oblastech.

Podzimní měsíce budete zažívat něco jako houpačkový stav. Zatímco v září ještě budete hýřit elánem a nadšením, v říjnu tomu už tak tomu pravděpodobně nebude. Energii tak budete hledat u jiných. Vaši přátelé vám budou dodávat nejrůznější podněty, partneři a děti zase odčerpávat finance. Listopad by pro vás měl být měsícem nemastným neslaným. Orientovat se nejspíš budete na odpočinek a relaxaci. Poslední měsíc v roce pak budete pro opačné pohlaví velmi přitažliví a z milostných nabídek si budete moci dokonce vybírat.

Štíři

Leden u vás bude měsícem velmi hektickým. Je pravděpodobné, že budete mít jednak velkou výdrž a kondici, ale také chuť jít do akce a nejrůznějších aktivit. Na druhé straně se u vás mohou objevovat sklony k nastavování nejrůznějších změn, a to i za cenu porušování dohod, úmluv, ale také nejrůznějších podrazů a podvodů. V únoru se nejspíš zvýší vaše vnímavost a vy tak budete pravděpodobně velmi citliví až přecitlivělí. To by se mohlo odrážet ve vašich nepředvídatelných až drsnějších emočních projevech. Bude proto dobré snažit se zachovávat si odstup a také chladnou hlavu. Výtečně pak budete prožívat sexualitu a možná je i zamilovanost.

Březen a duben budou u vás patřit k těm náročnějším měsícům, kdy si budete muset dávat velký pozor ve své komunikaci a ve výdajích. V těchto měsících buď neuzavírejte žádné zásadní finanční operace nebo buďte velmi obezřetní. Po zdravotní stránce si pak dávejte pozor na podceňování či sebepoškozování v rámci svého nerozumného jednání či myšlení.

V červnu by se měla celková situace zase zlepšit a letní měsíce by měly být pro vás docela úspěšné. Týkat se to bude zejména tvořivých a plodivých aktivit. Očekávat také můžete nárůst výdělečných možností, přízeň okolí a další příjemné záležitosti. To vše díky své schopnosti uplatňování vnitřní moudrosti při vašem rozhodování. Koncem léta se může více projevit vaše schopnost manipulace s ostatními. Tak si raději dávejte pozor na možné zneužívání.

Na šťastné náhody a přízeň opačného pohlaví se můžete těšit v říjnu. Charismatu k dobru věci budete moci využít v listopadu a ti nezadaní budou mít šanci na nový perspektivní vztah. V prosinci se mohou zadařit výhodné obchodní aktivity a domluvy, jež by se mohly úročit v budoucnu.

Střelci

Během prvních měsíců roku budete schopni využívat své vnitřní moudrosti. Zároveň se však ale mohou objevit situace, které vás budou převálcovávat a mohou vést k vaší větší výbušnosti. Pokud budete stavět na jiných hodnotách, než jsou jen peníze nebo jen povrchní erotika, budete mít šanci se duchovně zase o nějaký ten kousek posunout dále. Zabývat se tak můžete studiem nebo se přihlásit na nějaký seminář. V únoru budete mít dobré nápady v oblasti finančních aktivit, a také vaše komunikace vám půjde nadmíru výtečně. Pokud dobře zužitkujete všechny své inspirace, bude to mít příznivý dopad na vaše výdělky. Co se týká zdraví, pozor si dávejte na možné komplikace zaviněné zbrklostí či nepozorností.

Během března můžete pocítit úbytek energie a můžete mít také sklony k nerozumným výdajům. Veškeré investice si tedy dobře rozmyslete. Květen a červen by měly být měsíce klidu, stability. To znamená bez nějakých zásadních událostí. Pouze v pracovních a profesních oblastech si dávejte pozor na podvody, podrazy v důsledku vaší naivity či důvěřivosti.

V letních měsících budete zřejmě mít velkou potřebu užívat si na poli milostném. Vše však půjde poněkud ztuha. Energie vám sice chybět nebude, ale s partnery či partnerkami to nejspíš bude horší.

Během podzimních měsíců si dávejte pozor na možné milostné avantýry či jiné úlety spojené s vaší oblastí kariéry či společenského postavení. V oblasti pracovní se pak mohou dít i nějaké zásadní změny. Koncem roku můžete očekávat zvýšené společenské aktivity, nárůst energie, ale bohužel také zvýšené výdaje. Naštěstí v profesních záležitostech byste měli zažívat větší přízeň hvězd, takže i ony výdaje pokryjete.

Kozorozi

Přestože hned na počátku roku zřejmě budete zažívat - zejména v oblasti kariéry a společenského postavení - velké tlaky, v jiných oblastech života vám hvězdy budou nadmíru přát. Fyzicky byste se měli cítit velmi dobře, skvěle by vám měla fungovat sexualita a také v peněžence to nebude vypadat vůbec špatně. V únoru už ale počítejte zejména ve vztazích s komplikacemi. Možná bude na vině váš sklon k necitlivému jednání, možná vaše tvrdost a neústupnost. Ve financích by to mělo stále být dobré. Ve věcech profesních byste pak měli disponovat velkou přesvědčivostí a schopností dávat důraz na to podstatné.

V březnu si pohlídejte zdraví. Hrozí zde možnost úrazů či jiných zdravotních komplikací. Jaro pak u vás bude ve znamení zvýšených sexuálních aktivit. To by mělo přetrvat až do léta.

Letní měsíce by už měly být ve znamení stagnace. Dít se toho zřejmě moc nebude. A pokud ano, tak to budou aktivity především zaměřené na relaxaci a odpočinek.

Hned s počátkem podzimu budete mít tendenci ožít a opět se naplno věnovat všem svým plánům, cílům a věcem spojených s vlastní představou, co a jak by mělo být. Těšit vás může, že věci by vám měly vcelku vycházet a vaše záměry se tak úspěšně plnit. S koncem roku se nejspíš objeví pokles životní energie, nejspíš únava a větší ochota zvolnit či nechat věci být. Bude rozumné, když tak budete opravdu činit. Jinak vám hrozí podstatné oslabení organismu a následná menší odolnost vůči nachlazením a sezonním chorobám.

Vodnáři

I přes větší nárůst životní energie, dynamiky a elánu na počátku nového roku byste měli mít pocit, že zažíváte klid před bouří. A nejspíš to i tak bude. V milostném životě byste totiž v první polovině roku měli zažívat opravdu hektické časy. Příjemné je, že to budou časy spojené se zamilovaností, užíváním fyzických rozkoší a vším, co je spojené se smysly. Prožívat tak budete velmi silné emoce. U těch z vás, co už na milostný život rezignovali, se budou objevovat nápady a inspirace k milostným úletům alespoň v představách. Vše pak u vás bude spojeno s dobrou kondicí a tělem vyznačujícím se větší odolností a chuti do života. V kariérových záležitostech ještě budete čerpat z výsledků roku minulého a stavět budete na jisté setrvačnosti.

Ve financích asi začátek roku nebude nic moc, ovšem v jarních a letních měsících se podmínky budou postupně vylepšovat. Zvýšený pozor si dávejte zejména v létě, kdy se můžete ze strany spolupracovníků nadít nějakých podrazů, podvodů či něčeho podobného. Ve financích a výdělečných možnostech budete uplatňovat nadhled a spíše nezájem se zapojovat do nějakého velkého úsilí. Teprve nějaký nedostatek by vás k tomu mohl přinutit. Ten ale nejspíš nehrozí a vypadá to, že hrozit moc ani do budoucna nebude.

V sexualitě a erotice se bude na konci roku odehrávat spíše stagnace, nebo jen vlažné dění. Rok by to tedy pro vás měl být nenudný a vlastně hodně příjemný.

Ryby

Je pravděpodobné, že mírná přízeň přátel i hvězd bude tím, co vás bude provázet při vstupu do nového roku. Vlastně se nic zásadního nebude dít. Navíc vy se budete snažit trochu si ještě odpočinout a pak s novou vervou a úsilím začít další životní etapu. Váš rozběh tedy bude pomalejší a postupný. Ve financích na tom budete průměrně či množství bude menší, než byste si představovali. Už v únoru se ale bude situace vylepšovat. Zejména v erotice a věcech milostných máte naději na příjemné změny. Tak by to mělo být až do března, kdy se dají očekávat právě na poli vztahů nějaké větší komplikace. Budou vyplývat spíše z vašeho nevědomého chování a konání než cíleného záměru.

Co se týká zdraví, tak až do poloviny roku by se mělo postupně vylepšovat. Nicméně v létě je možné, že spolu s nepozorností a roztěkaností se mohou dostavit i nějaké zdravotní komplikace. Ty vám připomenou, že o tělo je potřeba se starat. Tedy, chcete-li, aby vám dlouho a dobře sloužilo.

Ve financích máte naději, že po vlažném začátku se také podmínky pro výdělečné aktivity vylepší a v létě byste měli úročit vše, do čeho jste cíleně investovali svou životní energii. Dařit by se mělo i v druhé polovině roku. Horší budou až poslední dva měsíce v roce. To už byste ale měli mít nastřádáno, a tak by vám finance moc chybět neměly.

Co se týká kariéry, v průběhu roku se toho zřejmě moc nestane. Spíše lze očekávat stagnaci nebo přetahovanou mezi tím pozitivním, souladným a tím problémovým, konfliktním. Týkat se to bude zejména konce roku – tedy listopadu a prosince.