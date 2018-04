Štíři přivítají rok 2014 radostně, Kozorozi sebevědomě, Raci s obavami

Berani

Vstup do nového roku pro vás zřejmě nebude procházka růžovou zahradou. Jak to tak vypadá, omezení bude docela dost. Na štěstí se tedy raději moc nespoléhejte. V lásce a zamilovanosti budete spíše zažívat útlumové okamžiky, energie na rozdávání zřejmě také moc nebude. Na konci ledna by se už ale měly věci vylepšovat. Nastoupí větší přísun energie, lepší fungování intuice, objevovat se budou nové lásky nebo možnosti nějakou získat. Objevit by se mohl i přísun financí.

Jaro by mohlo být dokonce až euforické, akční a dynamické. Oslovovat vás budou nové nápady a inspirace, zamýšlet se budete na svým životním stylem a možná se jej rozhodnete i změnit. Na přelomu jara a léta na vás bude vyvíjen nějaký větší tlak. Objeví se větší riziko porušování dohod, akutní by to mohlo být zejména v oblasti lásky. Zde bude dobré se mít na pozoru. Pozor také na oblast zdraví, hrozí riziko nehod a úrazů.

Letní měsíce přinesou větší zklidnění a uvolnění napětí. Vztahy by měly zaznamenat vylepšení, láska, sex a erotika bude vnímána velmi intenzivně. V oblasti financí zřejmě žádné větší problémy nenastanou, byť větší výdaje nejspíš budou.

Na podzim by se vás mělo docela držet štěstí. Ovšem ve financích to zřejmě nebude tak růžové, jak nejspíš doufáte. Tady byste si měli hlídat případné výdaje. V listopadu byste měli mít dobré podmínky pro vzdělávání a prosinec bude velmi příjemným obdobím se silným prožíváním emocí.

Býci

Počátek roku proběhne ve znamení většího klidu, pohody a nejspíš i stagnace. Vhodné pak pro vás bude hodně odpočívat a věnovat pozornost potřebám svého těla. Nikoli však v oblasti jeho chutí, ale zdraví a prevence. V souvislosti s tím by do vašeho života mohli vstoupit noví lidé s novými podněty a inspiracemi.

S nastupujícím jarem byste se mohli dočkat jistých houpačkových stavů. Oscilovat tak můžete od pocitů euforických po zmatené a nejasné. Je také pravděpodobné nastolení zásadnějších změn. Ty sice nebudou snadné, ale jistě pro vás budou prospěšné. To ale oceníte nejspíš až později. V komunikaci pak budete velmi přesvědčiví, projevovat se bude i větší charizma.

Počátkem léta můžete zaznamenat něco jako zkouškové období. Dařit se vám bude na cestách, ale i ve výdělečných aktivitách by to nemělo být špatné. V druhé polovině léta pak máte naději na radostnější období a velmi silné a intenzivní prožívání milostných aktivit. Možná je i nová láska či experimenty v sexu.

S nadcházejícím podzimem byste měli pocítit příliv nové energie a lepší příležitosti spojené především s kariérou a společenským postavení. Na vás bude, jak se co vyvine. Pokud však věnujete příliš velkou dávku energie tímto směrem, je možné, že se to trochu pokazí v milostné oblasti.

Podzim vás zastihne poněkud vyčerpanější. Zde bude dobré si pohlídat zdraví a dbejte na prevenci. Sportovní a relaxační aktivity budou vhodné pro posílení imunity a zdraví obecně. Konec prožijete v pohodovém duchu. Jednání na úřadech se ale raději vyhněte.

Blíženci

Váš vstup do nového roku by měl být hodně pozitivní, příjemný a radostný. Dařit by se vám mělo v kariéře a prosazování záměrů pro právě nadcházející rok. Hvězdy vám tedy budou přát, nicméně bude na vás, zda a jak toho využijete. V lásce by mělo být vše stabilizované a klidné.

Jaro vás zastihne při vydařených obchodních aktivitách. Ale ani tato oblast nebude jedinou, kdy vám hvězdy budou přát. Je pravděpodobné, že přízeň zaznamenáte i na poli milostných aktivit, dočkáte se nových lásek a vzplanutí vášní. Pozor si dávejte na možnost přetažení, pravidelně odpočívejte.

S létem u vás zřejmě vyvstane větší riziko spojené s úrazy a zraněními. Zde bude dobré dbát zvýšené opatrnosti. Velkou přízeň byste měli zaznamenat u opačného pohlaví, výtečně by vám měla fungovat fantazie a přesvědčivost.

Podzim zřejmě radostný nebude. Nejspíš budete pociťovat jistou neukotvenost a také nejistotu. To pro vás bude vhodný čas ke zklidňujícím aktivitám. Zaměřit pozornost byste pak měli na relaxační a meditační techniky, které vás více připoutají na místo a uvedou do většího klidu.

Ke konci roku se mohou objevit větší vztahové komplikace spojené s láskou či partnerským soužitím. Prosinec by už měl být vyrovnaný. Tedy pokud se na to zaměříte. Jen pozitivní mysl a vnitřní klid vám může takový stav přinést.

Raci

V lednu a v prvních měsících roku 2014 to pro vás zřejmě bude docela náročné. Pravděpodobný je spíše sklon k melancholii, apatii. Nejspíš tak ten nový rok budete vyhlížet s obavami, co a jak se bude dít. Je možné, že se také budete dostávat do situace, kdy budete nuceni přehodnotit své dosavadní postoje, nastavit nové, na kvalitativně vyšší úrovni. Spolehnout se pak můžete na svou intuici. Ta by vám měla sloužit více než dobře. Naštěstí dařit by se vám mělo alespoň v oblasti výdělečných aktivit. Tam byste měli zažívat chvíle příjemné.

Jarní měsíce přinesou příliv energie, dynamiku, růst a dobrou náladu. Budete se moci bez obav pouštět i do náročnějších projektů. Jestliže uvažujete o změně zaměstnání, bude vhodná doba. V partnerských vztazích by to mohlo trochu skřípat, pokud se tedy nechcete hádat, ovládejte svou náladovost. Koncem jara pozor na zdravotní komplikace, předcházejte jim dobrou životosprávou a dostatkem pohybu na čerstvém vzduchu.

Prázdninové měsíce by měly být celkem v pohodě, jen pozor na zbrklost a chyby spojené s neznalostí. Pokud budete někam cestovat, dobře si vše prověřte a možné zásadní věci zkonzultujte s odborníkem.

S podzimními měsíci by se mohly objevit komplikace spojené s pracovními aktivitami. Můžete tak zažít rozčarování nad něčím, co se vám doposud zdálo stabilní a neměnné. Příjemné by to ale mělo být v oblasti zamilovanosti a projevovaných sympatií. Na konci roku je možné očekávat větší přísun financí i rodinnou pohodu.

Lvi

Vstup do roku 2014 budete nejspíš brát jako výzvu. Týkat se to bude celého roku. Oplývat budete elánem, energií a dynamikou. Schopnost rychlé reakce, dobrý odhad skutečností vám tak v mnohém pomohou. Díky tomu budete o krok napřed před ostatními. V lásce to může chvílemi trochu zaskřípat, ale naštěstí příčiny budou zjevné, tedy i snadněji zvládnutelné. Zdravotně byste měli být bez větších komplikací.

Na počátku jara sice zaznamenáte pokles energie, ale už v jeho průběhu se vám navrátí, a co je příjemné, přízeň hvězd se bude projevovat v oblasti výdělečných aktivit.

S nástupem léta budete sršet nápady, inspiracemi i ochotou pustit se do nejrůznějších i rizikovějších aktivit. Nadít se také můžete silného prožívání emocí, a to zejména v oblasti sexu a erotiky. Do žil se vám tak bude vlévat nová pozitivní energie a budete mít tendenci naplňovat nějaké své sny. Ale pozor, je možné, že ne všichni vám to budou přát. Koncem léta budete procházet nějakou zkouškou, která bude mít za úkol prověřit vaši stabilitu a jistotu v tom, co chcete. Bude tak dobré, pokud do svého života vnesete trochu řádu a disciplíny.

Podzim přináší nová setkání a možnosti pro pracovní růst. Vaše citlivost a vnímavost bude zvýšená, emoce silně prožívané. Velká je také pravděpodobnost, že se zamilujete nebo alespoň setkáte s krásou či uměním, které vás osloví. V komunikaci budete praktičtí, pragmatičtí a velice přesvědčiví.

Poslední měsíc můžete zažívat pocity jako na houpačce. Vzhledem k možné vyčerpanosti bude dobré, když se zaměříte více na sebe, na něco, co vám přináší potěšení a radost. To by vám problém dělat nemělo. Mějte na paměti, že pokud budete v klidu vy, odrazí se to i na chování ostatních.

Panny

Do nového roku budete asi vstupovat velmi sebejistě. Pocity z toho, že se vám úročí odvedená práce, vám budou vlévat další energii do žil. Díky tomu je možné, že se budete chovat trochu necitlivě ke svému okolí, za což budete dostávat i nepříjemnou zpětnou vazbu. Bude tak dobré se ve svých projevech mírnit a ponechávat si vždy nějakou rezervu klidu a nadhledu.

Během jarních měsíců sice budete mít dostatek energie a síly, ale mohou se objevit komplikace. Velmi inspirativní budou pro vás děti. Lásku, erotiku a sex budete velmi intenzivně prožívat a také si vše náležitě užívat. Dobré pracovní příležitosti by mohly přijít ze stran vašich přátel, možný je i nějaký společný projekt nebo aktivity. Po zdravotní stránce se hlídejte, protože budete mít tendence přehlížet drobnosti, které by se posléze mohly vyhrotit.

Konec jara a počátek léta už tak růžový nebude. Připravte se na možné komplikace, překážky a tlaky. Ustojíte je pravděpodobně dobře díky své odolnosti a stabilitě. Čekat vás ale mohou zajímavá setkání. Během prázdnin pak neriskujte ve finančních záležitostech a držte výdaje s příjmy v rovnováze. Ve vztazích si dávejte velký pozor. Svádět vás to totiž může k milostným úletům a experimentům.

Koncem léta a počátkem podzimu se u vás mohou odehrát nějaká osudová setkání. Cítit se při nich můžete sice poněkud zmateně, nicméně prožitky budou hodně silné a mnohdy i radostné. Možní ale zjistíte, že realita je jiná, než si představujete. Opět však projevíte svůj smysl pro analýzu, praktičnost a pragmatičnost.

S podzimem a menším množstvím slunečního světla se k vám může dostat více sklonů k podrážděnosti a nervozitě. Snažte se krotit ego a cíleně se braňte vztahovačnosti a šťouravosti. Naštěstí konec roku by měl všechno zklidnit a věci opět dostanou řád.

Váhy

Jak to tak vypadá, vstup do nového roku pro vás moc jednoduchý nebude. Hned na jeho počátku na vás bude vyvíjen velký tlak, a to z mnoha stran. Energie na jeho zvládnutí ale budete mít dost. V tomto čase bude lepší nic moc neřešit, ale spíše se zaměřovat na plánování, promýšlení a vyčkávání, až největší tlak poněkud pomine.

Jaro by už mělo být lepší. Přinést by vám mohlo nejen zamilovanost nebo lepší vztahy s opačným pohlavím, ale také větší schopnost sebeprosazení. Možná tak budete schopni realizovat zásadnější změny, které již nějakou dobu promýšlíte.

Na počátek léta se můžete docela těšit. Projevovat budete dostatek energie, nadít se můžete větší přízně opačného pohlaví, ale také úspěchů na poli milostném i pracovním, což by vám mělo přinášet velkou radost a optimismus. Zdravotně by mělo být všechno v pořádku a záležitosti, které budete chtít prosadit, prosadíte. Velké bude vaše charizma a vnitřní nasazení. Pokud budete chtít někam cestovat, poznávat nové, nebo se vzdělávat, léto bude velmi vhodné.

Počátek podzimu by měl proběhnout ve stejném duchu. Jeho střed, ale zejména konec, by už měl být už náročnější. Možný je sklon k úrazům nebo jiným zdravotním komplikacím. Rovněž na poli vztahů mohou vyvstat nějaká nedorozumění. Některé věci pak budete muset zásadně přehodnotit.

Závěr roku by už měl být příjemný se spoustou inspirací i nápadů, především si ale budete užívat klidu a pohody.

Štíři

I když dobrou náladu hned tak najevo nedáváte, tentokrát na to nejspíš budete mít nárok. Do nového roku totiž vstoupíte velmi dobře naladěni. Myslet by vám to mělo skvěle a využijete svou schopnost nahlížet ostatním až do žaludku. Díky tomu využijete každou informaci, ke které se dostanete, ve svůj prospěch.

Během jarních měsíců budete mít tendenci podléhat milostným úletům. Pro nezadané se otevře široká působnost pro žádoucí změnu stavu.

V letních měsících věci dostanou rychlejší spád. Co bylo pevné, to se ještě více upevní, to vratké se nejspíš rozpadne. Do pohybu se tak mohou dát věci, které dlouho stagnovaly. Energií byste měli hýřit, a pouštět se tak budete i do náročnějších aktivit. V něčem sice můžete pociťovat zmatenost a nejistotu, překonat vám to ale pomůže schopnost se v dané oblasti vzdělat.

Podzim zřejmě bude poněkud komplikovanější. Ovládat vás mohou i nevědomé procesy. Díky tomu se mnohdy projevíte i tak, jak byste se normálně projevovat nechtěli. Bude tedy dobré se více kontrolovat a nedávat prostor možným komplikacím. Dobře vám bude radit vaše intuice.

Koncem roku byste se měli cítit ve svém živlu. Držet by se vás mělo štěstí, bude se projevovat prastará moudrost o "štěstí, které přeje připraveným!". Silně se pak u vás bude projevovat sexualita, která nejspíš bude opětovaná. Dařit by se mělo i na poli financí.

Střelci

Pokud by některé znamení mělo hovořit o schopnosti nadšení, elánu a optimismu, se kterým bude vstupovat do nového roku, tak to bude především to znamení vaše. Největší důraz pak budete klást na schopnost výdělečných aktivit a shromažďování majetku.

Na jaře by vaše nálada a energie měla ještě více pookřát. Výtečně by vás měla naladit přízeň opačného pohlaví a možná nová láska. Skvěle by vám měla fungovat přesvědčivost a schopnost komunikace. Pozor ale. Svádět vás to mnohdy může k nemoudrému jednání, a to zejména ve věcech milostných. Zdravotně byste na tom měli být dobře.

Přestože léto se u vás nejspíš bude projevovat poněkud houpačkovým způsobem, tak bude dobré, když důraz budete klást na relaxační a odpočinkové aktivity. Jednak vám bude poněkud ubývat energie a také bude třeba zredukovat to, co jste si na sebe naložili. Je tak možné, že budete přehodnocovat své plány a názory.

Podzim bude spíše poklidným až stagnujícím obdobím. Vše by mělo být stabilizované, rovněž energie byste měli mít hodně. Koncem roku by se měly věci více rozpohybovat a nadít se tak můžete lecjakých zajímavých možností. Držet by se vás mělo štěstí, možné jsou nějaké výhodné pracovní či jiné nabídky a dokonce se vám může podařit zbavit nějakých závislostí.

Kozorozi

I když zřejmě hned počátkem roku budete vystaveni nějakým porušením dohod, pravidel či zákonitostí, přesto to budete právě vy, kdo do nového roku vstoupí sebevědomě, sebejistě, s velkou dávkou odolnosti a schopnosti dosáhnout všeho, co budete chtít.

Jaro pak bude ještě dynamičtější. Pokud vás nepotrápí nějaké zdravotní problémy, což není moc pravděpodobné, tak i nadále byste měli hýřit energií, elánem a tahem na branku. Dařit se vám tak bude ve výdělečných aktivitách i schopnosti zvelebovat majetek. Koncem jara se však věci mohou poněkud zkomplikovat. Možná si budete nárokovat více, než na co máte nárok. To byste mohli narazit. Raději si vždy vše řádně promyslete.

Počátek léta bude ještě poznamenám možnými komplikacemi, se štěstím tak raději moc nepočítejte. Podepisovat se na vás může jistá únava a touha si pořádně odpočinout. Myšlenky si nejlépe srovnáte, pokud se budete věnovat nenáročným sportovním aktivitám. Vzhledem k tomu, že budete schopni dodržovat řád a disciplínu, měli byste všechno zvládnout.

Na podzim se věci dají opět více do pohybu. Je možné, že se primárně budete věnovat vzdělávacím aktivitám, ale také vás mohou potkat až osudové události. Možná je nová láska nebo zásadní posun ve vztahu stávajícím.

Na konci roku by se mělo úročit snažení v podobě financí a přízně okolí. Období by mělo patřit k těm vydařenějším. Díky tomu budete také schopni kolem sebe šířit, byť nepříliš teatrálně, radost a pohodu.

Vodnáři

U vás nejspíš bude vstup do nového roku ve znamení kolektivních a společenských aktivit. V nich pak budete radostní, vstřícní a žádné problémy či komplikace by se projevovat neměly. Naznačena jsou nová přínosná setkání, nové možnosti, růst a záležitosti, které když využijete, budou mít časem tendenci se naplňovat.

Na jaře by vás mělo být všude plno. Vítat tak budete nové probouzení země do života velmi vstřícným způsobem. Hýřit budete nápady, inspiracemi a je velmi pravděpodobné, že od slov k činům nebudete mít vůbec daleko. S ničím se moc párat nebudete a do akcí se budete pouštět s vervou a radostí. Toto období by tak pro vás mělo být velmi příjemné.

Vstup do léta už bude poněkud problematičtější. Možné jsou finanční ztráty nebo větší tlak právě v oblasti financí. Týkat se to ale bude jen počátku léta. Pak už by se situace měla vylepšovat. Zaznamenat tak můžete nárůst aktivit, a to zejména na cestách nebo při přebudovávání rodinného zázemí. Zde se můžete pustit do nějakých vylepšování domova a přestaveb. Možné jsou komplikace na poli kariéry.

Podzim už zřejmě bude poněkud komplikovanější. Na jeho počátku může být snížená zdravotní odolnost nebo také sklon k úrazům, nehodám a emočním konfliktům. V průběhu podzimu by se ale věci měly vylepšovat, tlaky by měly povolit a energie vrátit.

Konec roku by pro vás měl být velmi silným emočním obdobím. Vaše charizma nenechá nikoho v klidu, a ve vztazích tak budete mít tendenci podléhat svodům a milostným úletům. Bude pak na vás, kam až vše necháte dojít.

Ryby

Je možné, že váš vstup do nového roku bude poznamenán optimismem, romantikou a vírou v to, že vše bude mnohem lepší. Pokud pak spojíte začátek roku s nějakým vzděláváním, pak můžete očekávat příjemné výsledky svého konání a posun ve vývoji směrem kupředu.

Ani na jaře by vás přízeň hvězd opouštět neměla. Skvěle fungovat by měla intuice i zdraví a nadít se můžete častějšího setkávání se s přáteli. Ti budou těmi, kdo vás podpoří ve vašich plánech a aktivitách. Dařit by se vám mělo v oblasti vzdělávání. Rovněž v lásce i pracovních aktivitách by vám hvězdy měly přát.

Letní měsíce vám mohou přinést nějaká nedorozumění zejména v oblasti partnerských vztahů. Také si dávejte pozor na to, aby díky možné prostořekosti nedošlo ke konfliktu s blízkými. Na výdaje dohlížejte pevnou rukou a zbytečně neutrácejte, je možné, že na to nebude. Koncem léta se zaměřte na sebe a dopřejte si nějaké aktivity, které by byly jenom pro vás. Bude to dobrá obnova energie, kterou můžete začít ztrácet.

Na podzim budete hýřit energii a optimismem. Do vašeho života možná vstoupí někdo hodně zajímavý. Na pracovišti se neunáhlujte ve svých soudech a buďte raději diplomaty. Výtečně by vám měla jít komunikace, a to jak psaným, tak i mluveným slovem. Konec roku bude asi trochu jako na houpačce. Na jedné straně velký vnější tlak, na straně druhé projevovaná vnitřní síla. Zaměřte se na relaxaci, odpočinek a pozitivní myšlení. Dařit by se vám mělo v oblasti radosti, hravosti, tvořivosti a dětí. Pokud je plánujete, je možné, že se vám to podaří.