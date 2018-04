Horoskop 2012 pro jednotlivá znamení. Čeká nás další napínavý rok

Berani

Počátek roku u vás bude ve znamení zvýšené orientace na vlastní zdraví. Nejspíš se budete zamýšlet nad tím, jak jej vylepšit, co udělat pro to, abyste se cítili lépe a byli více fit. Zřejmě pro to i něco uděláte. S přicházejícím jarem byste se mohli dostat až do euforické nálady.

Je takřka jasné, že opět budete mít tendenci se zamilovat a užívat si úžasné emoce, stejně jako sex a erotiku. Možná také nějaký váš vztah skončí a nový započne. Spojeno by to mělo být s nějakými výdaji. Pokud jste do léta neprovedli žádnou větší změnu, je možné, že právě v této době se nějaká uskuteční. Může to být změna životního stylu nebo i něco jiného. V každém případě by to mělo být o expanzi a růstu.

To ostatně bude podpořeno také v průběhu podzimu. Energie byste měli mít na rozdávání, a tak se hned tak něčeho nezaleknete. Příjemné pak bude, že konec roku by u vás měl být ve znamení spokojenosti, umění a krásy. Tyto aspekty života si zřejmě ve větší míře budete užívat. Tedy samozřejmě nerozhodnete-li se pro opak. I to se může stát.

Býci

Zejména zpočátku roku byste si měli dát pozor na věci spojené s vašimi vztahy. Mohli byste být totiž sváděni k milostným úletům. Pokud podlehnete, může to na chvíli být příjemné, nicméně posléze zřejmě budete muset řešit věci, jež vám zase až tak příjemné nebudou.

Příchod jara by ve vás mohl vyvolat snahu po pohybových aktivitách s vidinou vylepšení zdraví i postavy.

V polovině roku zřejmě opět budete konfrontováni s věcmi a událostmi milostného charakteru. Cítit byste se při tom měli plní energie, mladší, vitálnější, spokojenější.

V druhé polovině roku by se u vás měly věci stabilizovat a nejspíš i zpomalit. Možné jsou nějaké problémy na pracovišti či v kariéře. Čím více se pak rok bude blížit ke svému konci, tím problematičtěji se vám věci mohou jevit. Možná se budete cítit jako v pasti, kdy nic nepůjde podle vašich představ. Naštěstí prosinec by to měl napravit. Vnější tlaky by měly ustupovat a zmocňovat se vás bude zase chuť do života a nových aktivit.

Blíženci

Do nového roku nejspíš vletíte jako raketa. Hýřit byste měli elánem, nadšením a energií. Vaše výřečnost zřejmě nebude k zastavení, stejně jako přesvědčivost a tendence mít v této oblasti nad ostatními navrch.

V pracovní i finanční oblasti by se vám pak mělo dařit docela dobře, ne-li výtečně. Důraz by měl být položen na otázky vzdělání a zisku nových informací.

Platí-li pro květen, že je to měsíc lásky, tak pro vás by to mohlo platit dvojnásob. Kouzlo vaší osobnosti zřejmě nenechá nikoho chladným.

V létě budete životem ponoukáni k nějakým změnám. Je možné, že se rozhodnete něco změnit ve své kariéře. Platit by ale pro vás měla zásada spěchat pomalu. Jinak si svou zbrklostí můžete "naběhnout". Než něco podepíšete nebo za něco většího utratíte, řádně si vše promyslete.

Podzimní splín a sklony k melancholické náladě se vás nejspíš moc týkat nebudou. Stále si půjdete optimisticky za svým a nic vás od vašich záměrů neodradí. Moudré pak bude snažit držet více u země.

Raci

Počátek roku by se u vás mohl projevit určitou zmateností, rozpaky a obdobnými pocity. Nejspíš nebudete mít jasno v tom, jak se ten váš rok bude vyvíjet. Vaše intuice vám však může napovědět, že se můžete dočkat zásadních změn a zvratů. Ty by se mohly projevit zejména v únoru.

Počátek jara a vlastně celé jaro by pro vás mohlo být z pohledu milostného nebo i uměleckého života hodně naplněné. Konec jara vám však může přinést určité rozčarování. Může se ukázat, že to, co jste měli za stabilní, jasné a funkční, zase tak funkční nebude. Potkat byste se mohli s porušením nějakých dohod či pravidel.

V létě si nejspíš budete připadat tak trochu jako na houpačce. Stavy euforické se mohou střídat s pocity melancholie a smutku. Pokud ovšem do života dáte více radosti, hravosti a individuální tvořivosti, budete mít naději na úspěch. Konec roku by vás měl zastihnout v dobrém rozpoložení. Štěstí by vám mělo přát v lásce i v rodinných událostech obecně.

Rok 2012 Vstup do nového roku bude z pohledu světa charakterizován zvětšujícím se napětím mezi těmi, těmi co vládnou světu, a těmi ostatními, kteří jsou jimi ovládáni a manipulováni. Síla nových technologií se bude projevovat čím dál mocněji, a bude tak nejspíš příčinou eskalujícího napětí. Řešit se tak budou především peníze, majetek, půda, voda a vše, co je potřebné a nutné k přežití. Napětí na straně materiálna bude také eskalovat vývoj na straně duchovna. Stále více lidí si bude uvědomovat, že současný stav není dlouhodobě udržitelný a bude volat po změně. Objevovat se tak budou nová originální a nestandardní řešení nastalé situace. Větší bude sklon k nerozumnému jednání, porušování pravidel, zákonů a zákonitostí. Druhý a třetí měsíc by měly být klidnější, od čtvrtého zase napětí znatelně vzroste. Hodně napjatý by pak měl být v měsíci sedmém. To se můžeme dočkat opravdu lecčeho. Pak dojde na chvíli k určitému zklidnění, aby situace eskalovala, a to zejména v měsících říjnu a listopadu. Možná jsou zemětřesení, výbuchy, tornáda, a to jak ve smyslu fyzickém, tak i v tom přeneseném. Uklidnění by mělo nastat až v prosinci. Ze svého pohledu soudím, že lidstvu jako celku pomalu dojde, že je potřeba udělat nějakou zásadní změnu.

Lvi

Přestože do nového roku vstoupíte poměrně příjemně, kdy se vám může podařit realizovat něco, v co už jste třeba ani nedoufali, postupně se může vše zase poněkud zkomplikovat. Zejména v životě milostném to u vás nemusí být zrovna ideální. Vcelku dařit by se mělo v aktivitách výdělečných. Tam se dokážete prosadit.

V průběhu jara se nejspíš budete cítit poněkud houpačkově. Na jednu stranu budete pociťovat přísun akční a dynamické energie, na stranu druhou zase menší schopnost ji smysluplně a cíleně zužitkovat. Pozor byste si měli dát na možné podrazy a podvody.

Léto vám zřejmě bude vyloženě svědčit. Dařit by se vám mělo na cestách, ale i v komunikaci a výdělečných aktivitách. Podzim by pro vás mohl být v mnohém inspirující. Souvislost to může mít především s možností setkávání se s přáteli či novými zajímavými lidmi. Dařit by se mohlo i v kariérových aktivitách.

Konec roku, zejména pak prosinec, byste si mohli užít se vším všudy. Pravděpodobně budete mít tendenci expandovat a rozvíjet vše, co vám přijde zajímavé. Menší problémy by mohly nastat v životě milostném.

Panny

S nějakým zářivým vstupem do nového roku zřejmě moc počítat nemůžete. Ba naopak - spíše budete mít tendenci dívat se s obavou na časy příští. A jak to tak vypadá, opravdu by to v tom prvním čtvrtletí mohlo poněkud drhnout. Abyste nepropadali nějakým zbytečným chmurám, budete do života muset zařadit více řádu a disciplíny.

Vstup do druhé čtvrtiny roku už bude o poznání lepší. Pocítit byste měli přísun nové akční energie, dynamiky a tahu na branku. Spolehnout se také budete moci na určitou míru štěstí, jež by vás měla v tomto období provádět. Dočkat se tak můžete splnění svých momentálních nadějí a představ.

Vstup do léta už zase takový idylický zřejmě nebude. Setkávat častěji se můžete s nějakým porušováním pravidel, zákonů a zákonitostí. Je možné, že vám někdo nebude něco přát, jeho úsilí by vám mohlo poněkud komplikovat život.

Na konci léta a začátkem podzimu se toho u vás zřejmě až tak moc dít nebude. Očekávat můžete spíše stagnaci. V druhé polovině podzimu se nejspíš budete cítit poněkud zmateně. Možné nejasnosti se mohou projevit ve vaší rodině a rodinném zázemí.

Konec roku byste si už ale měli užít. Dařit by se vám mělo zejména v sexu a erotice.

Váhy

Leden u vás bude ve znamení revize plánů, jež jste si na tento rok dali. Je možné, že si uvědomíte, že jste si toho na sebe naložili více, než jste schopni zvládnout. Podpoří vás v tom i věci spojené s láskou a erotikou, neb právě v této oblasti by se vám mělo dařit. Vlastně vám to bude zabírat veškerý čas.

Počátkem jara byste si mohli troufnout na nějaké odvážnější obchody či investice. Zde by vám hvězdy také měly být nakloněny. S nástupem jara u vás převáží praktický, racionální a pragmatický přístup k životu. Více setkávat se budete s přáteli, plánovat budete možné budoucí aktivity.

Česká republika Vývoj v ČR zřejmě zas tak dramatický nebude. První až pátý měsíc by pro nás měly být docela příznivé. V šestém se projeví znatelné napětí a potrvá až do měsíce desátého. V té době se můžeme nadít nějakých zásadních změn. Na úrovni fyzické i duchovní. Napětí bude doznívat ještě v listopadu. Prosinec už by zase měl být příjemný.

Vstup do léta u vás bude hodně o pohybu. Pohyb to může být jak fyzický, tak mentální. V každém případě nudit byste se neměli a je také možné, že se rozhodnete pro nějakou zásadní změnu.

S nastupujícím podzimem se u vás může projevit touha po dalším vzdělávání. Možná se pustíte do nějakého studia, možná se přihlásíte do nějakého kurzu. Pozor ale, abyste nepřecenili své schopnosti. Jinak nastane období, kdy nebudete vědět, kam dřív skočit. Konec roku by pro vás měl být hodně pozitivní. Dařit by se vám mělo nejen ve financích, ale také ve vztazích. Půjde jen o to, abyste si to sami nezkazili.

Štíři

Vy se ze vstupu do nového roku můžete radovat. Hvězdy by vám měly přát. Přestože rok 2012 všeobecně nebude moc jednoduchý, vy si s tím zřejmě moc lámat hlavu nebudete. Ostatně transformace a věci spojené se smrtí a znovuzrozením jsou vašemu horoskopu blízké. Konec zimy by ale pro vás mohl být docela náročný. Ocitnout byste se mohli pod nějakým tlakem nebo v konfrontaci s podvody a podrazy.

Jaro by do vašeho života mohlo přinést novou svěží energii. Do věcí se budete pouštět s vervou a radostí, dařit by se vám mělo v milostných aktivitách. Pozor ale - už konec jara by vám mohl na poli milostném přinést nějaké komplikace. To zejména, budete-li mít tendenci k úletům.

Léto u vás bude ve znamení silných až rozjitřených emocí. Vše budete prožívat naplno až nadoraz. Raději tedy nic nepřehánějte a snažte se držet více při zemi. Konec léta by měl být spíše takový stagnační. Nic moc by se dít nemělo.

S nastupujícím podzimem byste opět mohli dominovat. Dařit by se vám mělo ve financích a vůbec, podzimní plískanice, vlezlo a sychravo nejspíš vašemu naturelu bude docela vyhovovat. Více se zabývat budete mystikou či věcmi tajemnými a záhadnými.

Koncem roku by měla ještě dobíhat pro vás příjemná podzimní energie. Nicméně až tak moc zajímavého se toho pro vás zřejmě dít nebude.

Střelci

Nástup do nového roku pro vás nejspíš moc optimistický nebude. Cítit se můžete poněkud vyčerpaně, bez energie a elánu. Nejspíš to pro vás bude signál, abyste si uvědomili, že ani vaše zásoby energie nejsou bezedné a že je také potřeba dbát i na odpočinek a relaxaci.

S novými slunečními aktivitami jako by i do vašich žil vstoupil nový život. Opět se projeví váš vrozený optimismus, tah na branku a radost ze života. Dařit by se vám mělo ve všem, na co sáhnete. Pozor byste si ale měli dát na možný sklon k okázalosti a předvádění se.

Léto by u vás mělo být ve znamení komunikace, ale také provětrávání peněženky. Možnost výdělečných aktivit sice mít budete, ale je pravděpodobné, že výdaje mohou být větší než příjmy.

Konec léta a podzim může být ve znamení nějakých zkoušek a omezení. Prověřována bude vaše schopnost stability a také schopnost dodržovat řád a disciplínu. Naštěstí by vám velmi dobře měla fungovat intuice. Na tu se budete moci spolehnout, nebudete-li si jistí, jak vzniklé problémy řešit.

Konec roku je ve vašich rukou. Hvězdy budou vůči vám stát neutrálně, takže bude záležet jen na vás, jak konec roku proběhne. Uděláte-li vše pro to, aby byl dobrý, dobrý bude.

Kozorozi

Do nového roku budete vstupovat celkem v poklidu a s jasnou představou, co a jak by mělo být. V lednu zřejmě věci budete ještě promýšlet, v únoru už ale nekompromisně půjdete za svým. A nebudou to žádné vzdušné zámky, ale věci, které budou měřitelné, viditelné a hmatatelné. Budete tedy striktně zaměřeni na to materiální.

Jaro přivítáte hravými, tvořivými a dá se říci i radostnými aktivitami. Některé z vás mohou dokonce čekat nové přírůstky do rodiny. Nemusí to nutně být děti, ale třeba nějaký domácí mazlíček. Zamilovanost a láska se vám nejspíš také nevyhne.

Přes léto, jak to tak vypadá, žádné velké aktivity vyvíjet nebudete. Velmi přivítáte, že je to čas odpočinku, dovolených a relaxace. Vše totiž budete potřebovat jako sůl. Nejspíš na vás bude doléhat únava z předchozích aktivit.

Podzim se nijak nebude vymykat vašim představám o tom, co by se v tomto období mělo dít. Dít se totiž zřejmě nebude nic moc. Podzim a zbývající část roku ve vás může vyvolat nostalgii a touhu po lepším finančním zajištění. Myslet by vám to mělo náramně, a tak asi nepřekvapí, že s výdělečnými aktivitami budete nakonec nadmíru spokojeni. Úročit se vám budou vaše předchozí i současné aktivity. To vás bude nadmíru těšit. Na konci roku byste tedy měli být spokojeni.

Vodnáři

Přestože vstoupit do nového roku byste měli docela optimisticky, docela brzo zjistíte, že vám nějak dochází inspirace i energie. Zřejmě tak můžete zažívat jistý pocit rozčarovanosti a otrávenosti. Naštěstí trvat dlouho by to nemělo. Energii by vám měly dodávat vaše, ale i cizí děti, se kterými se můžete častěji dostávat do kontaktu. Dokonce jsou možné i nějaké rodinné přírůstky. Nuda prostě nebude.

Pokud se v průběhu jara zamilujete či navážete nový vztah, je velmi pravděpodobné, že úplně jednoduché to mít nebudete. Možná jsou častější nedorozumění a komplikace.

Pokud pak v létě plánujete nějakou selanku, tak z pohledu hvězd to tak moc nevypadá. Spíše se ocitnete pod větším tlakem. Je pravděpodobné, že vás někdo bude tlačit do něčeho, co sami nebudete chtít. Možná také budete chtít někomu něco dokazovat. Ideální doba to tak pro vás zřejmě nebude.

Podzim by vás měl zastihnout ve víru výdělečných aktivit. Vaše energie zřejmě bude zaměřena právě tam. Kompenzovat dlouhodobější napětí můžete formou nějakých milostných úletů. Na to si raději dávejte pozor a držte se zpátky. Jinak si můžete přivodit zbytečné komplikace.

Konec roku by pro vás mohl být obdobím splněných přání. Vycházet vstříc by vám měly dokonce i úřady.

Ryby

Že byste při vstupu do nového roku hýřili optimismem a energií, to se zřejmě říci nedá. Pravděpodobná bude spíše vyčerpanost, možná i sklon k melancholii a nicnedělání. Možná dokonce budete mít tendenci dělat ze sebe oběť, a to větší, než jaká by mohla být realita. Naštěstí už v průběhu února dostanou věci příjemnější spád. Možné jsou nabídky nových pracovních a kariérových aktivit. V lásce a vztazích by ale vše mělo být stabilní a pohodové. Dařit by se mělo ve vzdělávání.

Jaro by vám mohlo připomínat poněkud více rozhoupanou houpačku. Střídat se tak bude to pozitivní s tím problémovým.

Léto se z tohoto trendu moc vymykat nebude. Jeho konec pak zřejmě bude takový neslaný nemastný.

Podzim by měl pro vás být hodně dynamický. Je pravděpodobné, že budete v jednom kole, vydávat budete energii zejména v oblasti výdělečných aktivit. To proto, že vaše předchozí výdaje nejspíš byly větší, než bylo záhodno. Budete tedy muset lepit nějaké díry v rozpočtu.

Konec roku pro vás může být poněkud rozpačitý. Věci nejspíš nebudou úplně takové, jak jste si naplánovali. Nicméně těšit se můžete na zajímavá setkání. Prim v nich mohou hrát věci tajemné a záhadné.