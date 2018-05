Ňadra nebo zadeček? „Horňáci“ mají rádi pozornost, „dolňáci“ úspěch

ANKETA mezi muži: Jste „horňák“ nebo „dolňák“? Honza (52), manažer, se hrdě hlásí k horňáctví. „Moje první žena sice žádné prkno nebyla, ale křivek té druhé zdaleka nedosahovala. Přiznám se, že pro mě je ženství spojené s pětkami a právě ty má moje současná partnerka. To však neznamená, že když proti mně kráčí slušně vyvinutá kočka, že se na ni nepodívám. Jiný už asi nebudu. “ Aleš (40), počítačový specialista. „Ženit se mi moc nechtělo, ale když jsem poznal Alenku s úžasnými pětkami, dostala mě. Dneska máme dvě děti a jsme spokojená rodinka. Popravdě řečeno, prsa u mě vždycky hrála důležitou roli při výběru partnerky. Signalizují mi sex i péči o dítě a domácí pohodu, asi perfektní ženskou. Může to být klam, ale mně to vyšlo. “ Kryštof (49), podnikatel. „Velká prsa se mi hnusí, vždycky se mi líbily holky nahoře bez s malými, pevnými ňadry. Mají tu výhodu, že i když žena zestárne, zůstávají pěkná a nevisí dolů jako pytle, což se s těmi velkými často děje. V dnešní době je sice v módě plastická chirurgie, kde lze malá prsa zvětšit a ta velká zase vyztužit, ale sahat v posteli na nějaké umělou hmotu? To mě teda vůbec neláká...“ Vyzpovídali jsme muže - jaká prsa se jim líbí?