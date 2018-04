Hormony - pomocníci, nebo hrozba?

Hormony jsem vysadila a bylo vše OK. Po půl roce jsem otěhotněla. Těhotenství probíhalo normálně, bez problému.

Pak nastal porod. Při něm jsem málem zemřela, důvod jsem se dozvěděla až o pár let později. Chtěli mi vzít i dělohu, ale můj gynekolog byl zásadně proti, za což mu děkuji.

Dítě si vesele rostlo a já zase brala antikoncepci. Druhé dítě jsem si přála mít do 3 let, takže jsem tabletky po cca dvou letech vysadila. Jenže jsem měla nepravidelný cyklus, tak jsem dostávala injekce na vyvolání a pak Proveru (po té jsem přibrala za 3 měsíce 8 kg) a stále nepřicházel účinek ustálení menstruace.

Tak jsem se na hormony vykašlala (po poradě s gynekologem) a otěhotněla jsem. Jenže v 8 týdnu nastal potrat. Lékaři řeknou jen - "jednou se to stane každé ženě, nic se neděje."

No a po pár měsících jsem opět otěhotněla, jenže v 17 týdnu těhotenství - po krevních testech - mi byl proveden ultrazvuk a zjistilo se, že miminko je již mrtvé. Bohužel naše zdravotní pojišťovny hradí 3 ultrazvuky za těhotenství, takže smůla, mohlo se na to přijít dříve. Jednalo se o zamlklý potrat. A lékaři? Při zjištění, že je to již podruhé jen krčí rameny.

Gynekolog mi doporučil genetické testy (ty se dělají po 2 až 3 potratech). A naštěstí přišli na příčinu potratů. HURÁ! Byla mi zjištěna heterozygotní forma Leidenské mutace faktoru V - trombofílie. Znamená to, že se mi dělají krevní sraženiny a ty mohou ucpat tenoučké cévky mému miminku, a tím nastane potrat. Taky může sraženina doputovat do srdce, do plic, do mozku a způsobit tím smrt.

Tuto nemoc zhoršuje užívání hormonální antikoncepce (HA) a jiných hormonů (ale pozor - hormony na štítnou žlázu se třeba brát můžou bez problémů) a taky těhotenství. U mne se to v prvním případě zhoršilo v těhotenství a proto byl ten porod "náročný". Další zhoršení nastalo po užívání HA a Provery.

Má forma trombofílie se dá léčit a můžu mít i děti, protože jsem tuto nemoc zdědila jen po jednom rodiči. Ale celé těhotenství a v šestinedělí jsem byla pod neustálou kontrolou hematologa a gynekologa. Návštěvy co 14 dnů a ultrazvuk při každém vyšetření, měření průtoku krve placentou, atd. Taky jsem si musela každý den ráno

sama píchat injekce na zředění krve (v těhotenství i v šestinedělí).

Nohy mám doteď samou modřinu a hrbolky, ale zato mám miminko! Hormony již nikdy nesmím, ale to nevadí, s tím se dá žít. HA vám může pomoci při posunutí menstruace, a tím si třeba nezkazíte dovolenou, jenže u mne "nehrozí".

Takže ponaučení - pozor na hormony, trombofílie se může projevit a nemusí, můžete mít dítě a jste trombofiličky a nevíte o tom. Bohužel genetické testy stojí 20 tisíc, takže pojišťovny to nerady hradí. Trombóza se může vytvořit i po úrazu nebo po operaci, putuje tělem bez problémů a pak se najednou "ozve".

Pokud máte křečové žíly nebo je má maminka, tak opravdu pozor na hormony. Neužívejte je bezhlavě. Ale naopak, je pravdou, že tisíce žen užívá HA a problémy nemá. Pokud HA užíváte, doufejte, že nejste ta výjimka, která problémy mít může. Rozhodně bych vám to nepřála.

A co já teď? Chodím na kontroly k hematologovi a doufám, že bude vše v pořádku. Zatím je to OK. Rada? Pozor na hormony!