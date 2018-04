Kvůli hormonální poruše jí rostou vousy, přestala se holit a je šťastná

Až na prahu čtyřicítky měla dost odvahy na to, aby se přestala holit. A uznává, že to měla udělat mnohem dřív. Teprve teď se totiž cítí sexy a vyrovnaná.

„Na střední škole jsem patřila mezi studenty, kteří zkrátka nezapadnou do party. Byla jsem outsider. A to ani nikdo z mých kamarádů nevěděl, jakou poruchu mám. Skrývala jsem to velmi dlouho a styděla jsem se za to,“ svěřila se Rose.



„Rodiče vždy stáli při mně a podporovali mě. Moje matka mě brala k lékařům, kteří mi nasazovali různé medikamenty. Na růst ochlupení to ale nepomáhalo,“ pokračovala.

Problém však nastal ve chvíli, kdy se žena rozhodla, že se přestane holit. Její rodiče neměli moc pochopení. Nedokázali se smířit s tím, že by jejich dcera měla plnovous. Chvíli trvalo, než dceru v jejím rozhodnutí podpořili.

Jakmile se s tím ale vyrovnali, Rose neměla pochyb o tom, že se chystá udělat správné rozhodnutí. Nadobro tedy odložila holicí strojek a nechala vousy růst. „Dívat se, jak mi rostou vousy, bylo něco neskutečného. Bylo to pro mě velmi emotivní,“ dodala.

Už si zvykla i na zvláštní pohledy lidí na ulici. Reakce okolí jsou ale většinou pozitivní. S negativní reakcí se kupodivu setkává jen zřídka.