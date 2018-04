Hormonální léčba zvyšuje riziko rakoviny prsu, shodují se lékaři

"Skutečně to může sehrát svou roli. Je dokázáno, že léčba estrogeny přináší vyšší riziko vzniku nejen některých druhů rakoviny prsu, ale i nádoru dělohy," říká onkoložka Jana Prausová.

Totéž potvrzuje i onkolog Jan Žaloudík. "Z amerických studií vyplynulo až o třicet procent vyšší riziko těchto dvou druhů nádorů," říká.

Jde totiž o nádory takzvaně hormonálně citlivé, takže jakýkoliv zásah do hormonálního hospodaření organismu může být jedním z vlivů, které se na vzniku tohoto druhu rakoviny podílejí.

Zkontrolujte si své prSY Návod krok za krokem

Onkolog však zároveň uklidňuje: "To neznamená, že se teď má zhroutit každá žena, která touží po dítěti a podstupuje přitom léčbu na umělé oplodnění. Třicet procent se sice zdá mnoho, ale pohybujeme se v malých číslech. Navíc – pokud je takto léčená žena hlídaná a pravidelně každý rok chodí na preventivní vyšetření prsu a gynekolog kontroluje i dělohu, je všechno v pořádku, případný nádor se zachytí včas."

Prevence je účinná, ale s pilulkami opatrně

Totéž se podle Jany Prausové týká i žen, které se v přechodu léčí hormonálními pilulkami. "Není důvod z toho dělat módu a cpát je automaticky všem ženám," shodují se oba lékaři.

A ty ženy, které se bez nich neobejdou, by měly být také více hlídané – v tomto věku okolo padesáti let už pravidelnými preventivními prohlídkami na mamografu. Nárok na ně má každá žena od pětačtyřiceti let jednou za dva roky.

V tom, zda by se na vzniku nádoru prsu mohla podílet i hormonální antikoncepce, která také obsahuje dávky estrogenu, zatím lékaři nemají jasno. "Mluví se o tom, ale tento vztah nikdy žádnou studií prokázán nebyl," říká šéf Centra asistované reprodukce ve Zlíně Ladislav Pilka.

V Česku každoročně slyší z úst lékaře stejnou diagnózu jako Anna K. téměř sedm tisíc žen. Ve věku zpěvačky (43 let) onemocní každá šestnáctá. Za posledních třicet let přibylo případů rakoviny prsu u nás o 120 procent a každoročně kvůli ní zemřou téměř dva tisíce žen. Dobrá zpráva je, že byť počet žen s nádorem každý rok roste, úmrtnost se nemění – spíš naopak, velmi mírně klesá.

"Je to dáno jednoznačně díky včasnému záchytu nádoru a dobré prevenci," říká onkolog Žaloudík.