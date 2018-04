Hormonální antikoncepce zvyšuje výskyt rakoviny prsu

Pokud žena někdy používala "tabletky", pravděpodobnost vzniku tohoto druhu rakoviny vzrůstá o 26 procent. Pokud brala hormonální antikoncepci dlouhou dobu, pravděpodobnost, že onemocní rakovinou prsních žláz, vzrůstá dokonce o 58 procent.Zvážit používání antikoncepce by měly zejména starší ženy - ve věku nad 45 let je riziko nádorové choroby prsu dokonce o 144 procent vyšší. Lékaři z týmu doktorky Merethe Kumleové také upozornili na to, že orální antikoncepce mohla sehrát negativní roli v současném znepokojivém růstu výskytu rakoviny prsu v celém světě.