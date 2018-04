Hormonální antikoncepce může poškodit zdraví

Ženy, které užívají antikoncepci, většinou po řadu let spoléhají stále na stejnou metodu, na kterou jsou zvyklé. Jenže typ antikoncepce, který jim před deseti lety vyhovoval, pro ně už dnes nemusí být nejvhodnější. Lékaři varují, že nesprávně vybraná ochrana proti početí může na zdraví působit nepříznivě. A navíc může mít na svědomí neplánované početí.

Pozor na tlak

Hormonální antikoncepci by se měly vyhnout například ženy, které trpí zvýšeným tlakem. Ten totiž na začátku užívání tohoto typu antikoncepce může přechodně ještě stoupnout. „Máte-li problém s tlakem, je třeba postupovat velmi individuálně ve spolupráci gynekologa s vaším internistou a volit preparát s extrémně nízkým obsahem estrogenu,“ vysvětluje soukromá pražská gynekoložka Eva Mazánková. Na gynekologii by sestra měla všem pacientkám při každé preventivní návštěvě změřit tlak. Pokud se tak neděje, žádejte nápravu.

Na hormonální antikoncepci by žena měla zapomenout také v případě, že někdy v minulosti měla embolii nebo problémy se srážlivostí krve. Je totiž prokázáno, že při užívání hormonální antikoncepce se mírně zvyšuje riziko tromboembolické nemoci – tedy ucpání cévy krevní sraženinou. Riziko stoupá hlavně v případě, že jste obézní, kouříte, máte vysoký tlak nebo trpíte poruchou krevní srážlivosti. „Pokud žena již někdy prodělala tromboembolii, nesmí již nikdy hormonální přípravky užívat,“ zdůrazňuje Eva Mazánková.

Tloustnutí a sex

Řada žen se domnívá, že vinou hormonální antikoncepce ztloustly. Výrobci těchto preparátů však tvrdí, že jejich užívání nemá na váhu vliv. Ve skutečnosti skutečně můžete po polykání pilulek přibrat na váze. Samotné tablety sice tloustnutí nezaviní, v tom mají výrobci pravdu, jenže způsobují zvýšení chuti k jídlu. Pokud si to žena neuvědomí a nezačne si hlídat jídelníček, sklouzne k přejídání a obtíží ji nežádoucí kilogramy. Když si dáte pozor a budete při užívání hormonální antikoncepce konzumovat stejné množství kalorií jako dřív, nadváha by vám hrozit neměla.

Problém ovšem může představovat nadměrné zadržování tekutin. Pokud berete pilulky s hormony a připadáte si oproti dřívějšku celá oteklá, určitě se s tím svěřte gynekologovi. Vyplatí se vyzkoušet preparát s jiným složením hormonů. „Totéž byste měla udělat i v případě, že déle než první tři adaptační měsíce trvá nepravidelné krvácení nebo špinění, bolesti hlavy, nepříjemná bolest v podbřišku, nesnášenlivost očních čoček, pocit napětí až bolesti v prsou, výrazný přírůstek váhy,“ dodává gynekoložka.

Bohužel není jen pověra, že hormonální antikoncepce může zmírnit chuť na sex. Podle americké endokrinoložky Claudie Panzerové je to tím, že při užívání těchto typů antikoncepce mají ženy v těle vysoké hladiny bílkovinného globulinu, který potlačuje účinky hormonu testosteron. A právě díky testosteronu si užíváte potěšení ze sexu. Gynekologové ovšem tvrdí, že po vysazení nebo změně preparátu se většinou vše upraví. Ne všechny typy pilulek účinky testosteronu likvidují, takže lékaři většinou nejprve pacientce doporučí změnu preparátu. Pokud problém přetrvává, jediným řešením je přechod na nehormonální antikoncepci.

Antikoncepční varianty

Antikoncepce vám může škodit jednoduše tím, že jste si zvolila typ, který neodpovídá vašemu životnímu stylu. Například pokud žena často střídá partnery, neměla by spoléhat jen na pilulky, protože ty ji neochrání proti pohlavně přenosným nemocem.

Spoustě žen zase dělá potíže vzpomenout si každý den na to, že mají polknout tabletu. I jediné opomenutí za cyklus ale zvyšuje riziko nechtěného otěhotnění! Navíc když zapomenete pilulku užít včas, rozkolísané hormonální hladiny vám můžou zařídit špinění nebo dokonce krvácení mimo cyklus. Pokud je toto váš problém, můžete vyzkoušet třeba antikoncepční náplast, která se lepí na kůži a vyměňuje se jen jednou týdně. Při jejím užívání jsou stabilnější hormonální hladiny, takže ženy netrápí špinění uprostřed cyklu, které někdy ztěžuje život uživatelkám pilulek. Má ale také své nevýhody - řada žen si například stěžuje, že se jim růžek náplasti odchlípl od těla, přilepil se k oblečení a při svlékání se celá náplast předčasně odtrhla od kůže.

Pokud vám dělá problém pravidelné polykání pilulek, ale nechcete si na tělo lepit náplast, můžete vyzkoušet například nitroděložní systém – malé tělísko, které gynekolog zavede do dělohy a z něhož se pak pomalu uvolňuje hormon progestogen. V děloze může zůstat několik let, což znamená, že žena může na antikoncepci úplně zapomenout. Zpočátku hrozí nepravidelné krvácení, ale jinak by metoda měla být bezpečná a spolehlivá. Je vhodná zejména pro ženy, které si jsou jisté, že v následujících několika letech nebudou chtít otěhotnět.