Hormon prodlouží život o 30 let

17:47 , aktualizováno 17:47

Objevení "zázračného hormonu" prý může prodloužit život až o 30 let, tvrdí vědci z Aberdeenské univerzity. Vyplynulo to z výzkumu, jehož výsledky zveřejnili v nejnovějším čísle odborného časopisu Journal of Experimental Biology.