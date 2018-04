Horké zimní nápoje, po kterých už nesmíte na lyže ani za volant

1:00 , aktualizováno 1:00

Možná to nevíte, ale na sjezdovce platí stejné pravidlo jako na silnici - měli byste se zahřívat leda čajem s citronem a alkoholem posilněné horké nápoje si nechat až domů či do chaty ke kamnům. Co takhle zkusit navečer pro změnu něco jiného než klasický grog nebo svařák?