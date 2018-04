Horké nápoje pro chladné dny

Čaj (nejen) o páté... * Ani v zimě to nepřehánějte s černým čajem, protože tělo odvodňuje. A dodržování pitného režimu je v zimě stejně důležité jako v létě, hodně času totiž trávíme v přetopených nebo klimatizovaných místnostech. * Zelený čaj je podle čínské medicíny chladivý, tak i s ním šetřete. * Naopak vhodný je červený čínský čaj puerh, který kromě toho, že dokáže krásně prohřát, ještě i snižuje v těle hladinu cholesterolu. * Skvělé jsou i exotické čaje roibos, lapacho a maté, které v sobě nemají kofein ani tein. Jihoafrický roibos obsahuje celou řadu minerálů a vitamin C, jihoamerické lapacho výrazně povzbuzuje imunitu a rovněž jihoamerické maté zase silně tlumí chuť k jídlu. * Ideálními bylinkami na „zimní čaje“ jsou šípek, měsíček, maliník, černý rybíz a černý bez. * Většího prohřátí organismu dosáhnete, když do jakéhokoliv bylinkového čaje přidáte trochu skořice, lékořice, vanilky nebo kapku alkoholu.