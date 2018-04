Horké a silné: recepty na nápoje, které vás zahřejí v sychravém počasí

Pomerančový punč se zázvorem a citronovou trávou

Příprava: 10 minut

Pro 4 osoby

* 2cm kousek čerstvého zázvoru

* 200 ml vody

* 1 sáček čaje

* 800 ml pomerančového džusu

* 4 lžíce medu

* 1 malý pomeranč

* citronová tráva

1. Zázvor oloupeme a nakrájíme škrabkou na brambory na tenké plátky. Pomeranč omyjeme a nakrájíme na kolečka.

2. Vodu přivedeme k varu a necháme v ní vylouhovat sáček s čajem.

3. Čaj a pomerančový džus společně zahřejeme k bodu varu, osladíme medem a promícháme. Přidáme plátky zázvoru a necháme 2–3 minuty společně prohřát.

4. Do sklenic z varného skla rozdělíme nakrájený pomeranč, zalijeme punčem a do každé sklenice vložíme citronovou trávu.

Třešňový punč

Příprava: 15 minut

Pro 4 osoby

* 1 pomeranč

* 1 l třešňového nektaru

* 2 lžíce hnědého cukru

* 4 kuličky nového koření

* 4 kuličky zeleného pepře

* 1 svitek skořice

* sušené třešně

1. Pomeranč omyjeme, oloupeme z něj kůru a vymačkáme šťávu.

2. V hrnci zahřejeme k bodu varu třešňový nektar, cukr, šťávu z pomeranče, pokrájenou kůru, koření a pomalu prohříváme asi pět minut – nevaříme!

3. Punč přecedíme a podáváme v pohárcích z varného skla s míchátky ozdobenými napíchanými sušenými třešněmi.

Jablečný punč

Příprava: 5 minut + vaření 5 minut

Pro 4 osoby



* 1 l džusu jablečného

* 5 svitků delších skořice

* 2 badyánu hvězdičky

* 5 cl calvadosu

* 5 cl rumu tmavého

* 1 jablko

* citronová šťáva

* cukr krystal

1. Do hrnce nalijeme jablečný džus, přidáme svitek skořice, badyán a pomalu přivedeme téměř k bodu varu.

2. Po několika minutách prohřívání vyjmeme koření a nápoj promícháme s calvadosem a rumem.

3. Z omytého jablka oloupeme škrabkou na brambory dlouhou spirálu, kterou rozdělíme do sklenic z varného skla a zalijeme jablečným punčem.

4. Do sklenic vložíme dlouhé svitky skořice jako míchátka a podáváme s citronovou šťávou a cukrem k dochucení.

Svařené víno

Příprava: 10 minut + vaření 15 minut

Pro 4 osoby

* 1 citron

* 1 pomeranč

* 400 ml vody

* 120 g hnědého třtinového cukru

* 6 hřebíčků

* špetka muškátového oříšku

* 1 svitek skořice

* 1 láhev červeného vína

1. Citron a pomeranč omyjeme, osušíme. Okrájíme kůru v jedné dlouhé spirále, dužinu pomeranče i citronu pokrájíme na plátky.

2. Do hrnce nalijeme vodu, přisypeme cukr, plátky citrusů, cukr, hřebíček, muškátový oříšek a svitek skořice. Pomalu vaříme asi 10 minut, případně podlejeme trochou vody.

3. Vyjmeme koření a plátky citrusů, přimícháme víno a zahřejeme téměř k varu.

4. Svařené víno přelijeme do sklenic a ozdobíme kousky oloupané kůry z pomeranče a citronu.

Horké mléko s rumem a skořicí

Příprava: 10 minut

Pro 4 osoby

* 800 ml plnotučného mléka

* 4 lžíce hnědého cukru

* 1 vanilkový cukr

* 100 ml rumu

* 1 svitek skořice

* mletá skořice

1. Do hrnků nebo sklenic z varného skla nalijeme horkou vodu, aby se prohřály.

2. V hrnci přivedeme mléko téměř k varu, osladíme cukrem a vanilkovým cukrem.

3. Horké mléko vyšleháme do pěny, přimícháme rum.

4. Z hrnků slijeme horkou vodu, nalijeme teplé mléko s rumem a ozdobíme kousky skořicového svitku a mletou skořicí.