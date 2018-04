Horká inspirace ze Sahary

Pozoruhodný předmět, tenhle komínek, který před vás položí v restauraci. Když ho odklopíte, omámí vás báječná vůně masa a ovoce, lahůdky, která dostala jméno podle nádoby, v níž se připravuje: tadžína.

Mezi jídly severní Afriky patří tadžína k nejpopulárnějším - a svou výjimečnou chutí si získala přívržence po celém světě. Hrnec zvláštního tvaru totiž umožňuje velmi pomalé dušení masa - skopového nebo kuřecího - spolu s ovocem, nejčastěji datlemi, sušenými švestkami nebo celými zelenými citrony a medem.

Kulatá hliněná mísa, někdy ozdobně malovaná, přikrytá vysokou kuželovitou pokličkou měla své opodstatnění především v pouštích, kde bylo třeba šetřit vodou. Stoupající pára se v ní sráží a stéká po šikmých stěnách zpět do připravovaného pokrmu. Ten tak získá zvlášť silné aroma. Navíc můžete poklici brát klidně do ruky - je natolik vzdálená zdroji tepla, že se nespálíte.

U nás se tadžína nabízí v modernějším provedení, jaké zdomácnělo především ve Francii. "Je kombinovaná ze dvou různých materiálů," vysvětluje Alena Melléová z Lagostiny, zatím jediné firmy, která tadžínu dováží. "Spodní část z ušlechtilé smaltované litiny, horní ze speciálně upravené glazované kameniny. Hodí se tak na plyn i elektřinu.

Důležité je ovšem dodržovat základní pravidla péče: zatímco spodní část můžete dát do myčky nádobí, vrchní jen oplachujte pod tekoucí vodou a nikdy nenechávejte ležet ve vodě.

V tadžíně připravíte polévky, maso, zeleninu, ovoce. Rozhodně není vhodná k přípravě minutek nebo rychlého občerstvení - běžná příprava masa v ní se protáhne na dvě hodiny pozvolného dušení. Pokud se vám zalíbí recept a nehodláte si tadžínu pořídit, zkuste ji nahradit litinovou hlubokou pánví.