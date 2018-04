Horečku u dětí srážejte

Chřipka začíná u dětí stejně jako u dospělých, bolavými klouby a svaly a vysokou horečkou. Po zhruba dvou až třech dnech by měla teplota začít klesat. Obvykle se později objeví rýma a kašel. Jak dítě ochránit nebo alespoň zmírnit potíže?

1. Můžu dítě před chřipkou ochránit?

Jedinou prevencí, která funguje, je očkování. Na to už je teď, kdy chřipková epidemie nabírá na síle, pozdě. Hodně přírodních vitaminů, hlavně céčka, zdravé jídlo, dostatek spánku a odpočinku, vyhýbat se místům, kde se schází hodně lidí, například nákupním centrům nebo kinům, a mýt si pravidelně ruce, radí lékaři, jak snížit riziko nákazy.

"V mé praxi se osvědčila i echinacea. I ta funguje preventivně a podle mého dokáže zmírnit průběh nemoci," říká dětský lékař Josef Zemánek. Dodává, že podle některých výzkumů by měl v boji proti chřipce pomáhat i zinek.

V době epidemie je proto vhodné zvýšit jeho přísun na dvoj- až trojnásobek běžné dávky. Zinek najdete nejen v umělých vitaminových přípravcích, ale v přirozené formě například v mase a rybách. "Doporučuji také vitamin B, který chrání sliznice," doplňuje Josef Zemánek. Pokud je to možné, je také vhodné neposílat v kritické době dítě do školky nebo jeslí.

2. Kterým dětem hrozí chřipka nejvíc?

Chřipka si nevybírá. Zaútočí stejně na gymnazistu jako na batole. Kojené děti, jejichž matka chřipku měla, by mohly být chráněné – dostávají protilátky v mateřském mléce. Ale ani na to nelze stoprocentně spoléhat. Pro děti do pěti let je chřipka nebezpečná hlavně kvůli vysokým horečkám, jež mohou doprovázet takzvané febrilní křeče a přehřátí, které mohou mimo jiné vážně poškodit centrální nervový systém. Kvůli křečím v obličeji a zapadlému jazyku se může dítě i zadusit.

"Zrádné jsou mimo jiné v tom, že se objeví v době nástupu chřipky a horečky, takže rodiče ještě ani nemusí vědět, že je dítě nemocné," upozorňuje dětský lékař Zdeněk Ábel. Co v takovém případě dělat? Okamžitě volat záchrannou službu. "Pokud děti febrilními křečemi opakovaně trpí, může jim lékař předepsat lék, který se používá preventivně při nástupu horečky," říká Zdeněk Ábel. Obvykle se používá diazepam. Musíte se však vždy poradit s lékařem.

U všech dětí platí, že chřipka se musí vyležet. Jinak hrozí komplikace například v podobě zápalu plic nebo zánětu srdce.

Nejméně do patnácti let by děti neměly užívat léky s kyselinou acetylsalycilovou, například aspirin.

3. Jak srážet teplotu?

Teplotu do 37,5 stupně měřenou v podpaží, respektive do 38 v konečníku, je podle Josefa Zemánka vhodné srážet "zprostředkovaně", to znamená nepřetápět místnost, dát dítěti hodně napít, nepřehřívat ho pod peřinou a zvlhčovat vzduch. Pokud teplota přesáhne tuto hranici, můžete podat lék proti teplotě kombinovaný se zábalem.

Pozor, zábaly mají svá pravidla. Dítě se balí do mokré osušky nebo prostěradla od ramen ke kolenům zhruba na dvacet minut. Rozhodně se nepřikrývá peřinou, aby nevznikl zapařovací zábal. Stav by se totiž ještě zhoršil. "Dítě můžete také osprchovat vlažnou vodou. Předtím ho namydlete, póry se rozšíří a tělo se ochlazuje lépe," radí Josef Zemánek.

Zábaly lze použít jen v případě, že je dítě horké celé, tedy včetně nohou a rukou. Jestliže má končetiny studené nebo je jeho kůže mramorovaná, zábaly dávat nesmíte. "To je velmi důležité vědět. Dítě v takovém případě může upadnout do teplotního šoku, což je velmi vážný stav," upozorňuje Josef Zemánek. V případě horečky při studených nohou a rukou můžete přiložit chladicí sáčky – vychlazený gel v obalu – na velké tepny v nadklíčkových jamkách a v tříslech.

Pokud léky na teplotu s obsahem paracetamolu nebo ibuprofenu, které je možné podávat po šesti až osmi hodinách, přestávají účinkovat dříve, je možné je kombinovat. To znamená podat za tři až čtyři hodiny lék s druhou účinnou látkou.

4. Jak dlouho má trvat rekonvalescence?

Období vysokých horeček, kdy bolí svaly a klouby, by mělo ustoupit zhruba do dvou až tří dnů. I potom by však mělo dítě zůstávat v klidu a nemoc zcela "vyležet". Obvykle se po horečkách objeví rýma a kašel.

Je nutné sledovat, jakou mají hleny barvu. Žlutá nebo zelená ukazují na bakteriální infekci. Dítě by proto měl vidět lékař, někdy je nutné nasadit antibiotika. Zhruba tři dny po odeznění teplot můžete krátce ven. Ale v klidu.

Jak radí lékaři, rekonvalescence by totiž měla trvat stejně dlouho jako nemoc. Pokud dítě bralo antibiotika, je vhodné poslat ho zpátky do kolektivu zhruba za čtrnáct dní, protože má vlivem léků sníženou imunitu.