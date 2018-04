Homeopatika, čaj, koupel. Co opravdu pomůže proti chřipce?

Nachlazení, rýma, kašel

Vezměte si "něco na teplotu" a je po nemoci

VADÍ

Zvýšená teplota je přirozeným projevem organismu, který se tak brání proti nákaze. Pokud teplotu srazíte pomocí léků, neuděláte nic v boji proti nemoci samotné. V podstatě jen oddálíte uzdravování. Stejně je tomu v případě kombinovaných léků, které kromě teploty mírní také projevy rýmy a kašle. Ani ty neléčí samotnou nemoc. Ideální je zalehnout nebo být v klidu a nechat teplotu léčit. Pokud má člověk s virózou pocit, že do práce prostě "musí", měl by si uvědomit, že šíří nákazu.

Srážet horečku

NEVADÍ

Naopak horečku - nad 38 stupňů - je již lepší srážet, jinak hrozí vážné poruchy metabolismu, dehydratace, křeče a poruchy vědomí. Zkombinujte jak léky, tak i studené, respektive vlažné zábaly. Viróza a chřipka se vedle teploty může projevovat i bolestmi - hlavy nebo kloubů.

Na bolesti a teplotu pomáhají léky s obsahem paracetamolu, kyseliny acetylsalicylové (aspirin nebo acylpyrin) anebo ibuprofen (ibalgin nebo nurofen).





Při běžných virózách, jako je nachlazení a rýma, jsou vhodnější léky s obsahem paracetamolu. Ty, v nichž je jako látka tlumící bolest obsaženo ibuprofenum, je lepší nasadit při chřipce, kdy jsou bolesti větší. Paracetamol nedráždí žaludek, ibuprofen navíc působí protizánětlivě.

Na kašel jedině horké mléko s medem

VADÍ

Tento hojně užívaný recept na kašel nebo chrapot lékaři moc nedoporučují - mléko k zahušťování hlenu a med může dráždit sliznice a naopak kašel vyvolávat. Lepší službu vám prokáže třeba odvar z cibule, na hlasivky určitě vincentka.

Zvýšit dávku vitaminů

NEVADÍ

Dostatek vitaminů bychom si měli zajistit dříve, než tělo začne hlásit první projevy nemoci. Ani potom ale neuškodí, když si jejich dostatečný přísun pohlídáme. Rozhodně to ale nevyřeší jen preparáty kupované v lékárnách - vždycky je lepší spolehnout se na kombinaci s čerstvou zeleninou a ovocem, které by s dostatkem tekutin měly tvořit základ jídelníčku.





Jíst vitaminy neomezeně

VADÍ

Vitaminy bezesporu organismu při nemoci pomáhají, rozhodně zde ale neplatí rovnice, že čím více jich sníme, tím dříve se uzdravíme. U vitaminů existuje přesně spočítaná doporučená denní dávka, která je pro tělo užitečná. Ta se liší u mužů a žen, u těhotných, u lidí s nadměrnou zátěží, u zdravých i nemocných. Tuto dávku byste měli najít na každém balení vitaminů.

Rozhodně se nevyplatí tyto dávky překračovat - předávkování vitaminy může mít nedobré zdravotní následky. Předávkování vitaminem A se projevuje bolestmi hlavy, pocitem na zvracení a nemotorností. U těhotných žen může dokonce poškodit plod. Nadbytek vitaminu D nadměrně zatěžuje ledviny. Přebytek "céčka" se většinou vyloučí v moči, vysoké dávky ale leptají žaludeční sliznici a mohou vést k ledvinové kolice. Nadbytek vitaminu E může způsobit krvácivost.

Mobilizujte proti chřipce Čím dřív začnete, tím líp

Při chrapotu nešeptat, ale mluvit normálně

NEVADÍ

Ačkoliv by se zdálo, že sípání nebo šeptání chraptivým hlasivkám uleví, opak je pravdou. Při tomto druhu projevu jsou hlasivky zatěžovány ještě více. Zkuste vincentku a radši než šeptat si najděte čas na opravdový hlasový klid.

K uvolnění nosu je třeba neustále smrkat

VADÍ

Většina lidí má při rýmě pocit, že ucpaný nos je potřeba co nejintenzivněji zbavovat nudlí, a to především smrkáním. Hlen ale není to hlavní, co brání volnému dýchání. Je to především oteklá sliznice.

Zprůchodnění nosu pomohou buď kapky, které dočasně sníží otok sliznice, nebo nosní spreje, které naředí hlen. Pozor ale na jejich nadměrné užívání - podle některých výzkumů mohou sliznice po několika dnech přestat na lék reagovat a zduřet ještě více než na začátku.

I přílišné smrkání může způsobit komplikace. Zvýšením tlaku v oblasti nosohltanu můžete napomoci šíření virů do sluchové trubice či vedlejších nosních dutin a způsobit tam další zánět. Uvolnění nosu mohou napomoci zábaly končetin.





Horká koupel i zábaly končetin na rýmu

NEVADÍ

Koupele nebo zábaly končetin jsou v případě ucpaného nosu dobrým pomocníkem. Mají totiž účinek založený na reakci cév. Nemusíte do vany celí - do horké vody stačí postupně, pomalu, ponořit jen ruku nebo nohu. A to co nejvíce, ruku klidně až po loket. Postupně, až si končetina zvykne, můžete ještě trochu horké vody dolít.

Vlivem tepla se cévy na prohřívaných končetinách roztahují, a tím se odkrví mimo jiné i nosní sliznice. Pocit ucpaného nosu se tak zmenší.

Dejte si horký černý čaj s citronem

VADÍ

Zvýšit dávku vitaminů, a to ještě nikoliv v tabletách, ale v ovoci - na tom přece nemůže být nic špatného. Není. Ale pokud například citron rozkrojíte kovovým nožem, nalijete do horkého čaje a ještě zamícháte kovovou lžičkou, moc prospěšných látek z něj nezískáte. Kov i vysoká teplota vitamin C v podstatě zničí. Černý čaj navíc zahušťuje hlen. Svého oblíbeného nápoje se vzdávat nemusíte: čaj zkuste zelený nebo ovocný a s citronem počkejte, až trochu vychladne.





Kombinace homeopatik a klasických léků

NEVADÍ

Kombinovat homeopatika a klasické léky v podstatě nevadí. "Obecně bych se ale přikláněl k tomu, držet jeden způsob léčby, i proto, aby člověk viděl, co zabírá," říká přední český homeopat Tomáš Karhan. Není ale podle něj problém kombinovat na různé potíže léky z obou skupin.

Například při viróze s rýmou a kašlem může pacient vzít na sražení horečky klasický lék a dalším homeopatikům nechat mírnění ostatních příznaků nemoci.

"Pozor bych si dal u přípravků, které obsahují kafr nebo mentol. Tyto látky mohou účinek homeopatik snižovat," vysvětluje lékař.

I tak se to ale dá řešit například tak, že homeopatika berete ráno a večer a přípravky s mentolem během dne - v tom případě na sebe dané léky nemusejí mít vliv.

Užívání více druhů kapek proti kašli

VADÍ

Kašel, který je spojený jen s nemocemi dýchacích cest, můžete zvládnout sami. Jde v podstatě o obranný mechanismus, který napomáhá zprůchodnění dýchacích cest. Pokud se do dýchacích cest dostane nějaká bakterie nebo vir, brání se tělo tím, že zvýší produkci hlenu. Kašel tak v podstatě napomáhá odstranit z dýchacích cest škodlivé látky a není vždy užitečné jej tlumit.

Léky na kašel jsou v podstatě dvojího typu - jedny napomáhají vykašlávání hlenu, druhé kašel naopak tlumí. Pokud je váš kašel suchý a dráždivý, doporučí vám doktor nebo lékárník léky s tlumicími účinky. Jde nejčastěji o přípravky s obsahem kodeinu a jemu podobných látek. Užít léky na utlumení kašle se doporučuje zejména před spaním.

Jestliže trpíte kašlem vlhkým a vykašláváte hleny, potřebujete léky na vlhký kašel, které vám odkašlávání usnadní. Léky na odkašlávání používejte zhruba do pěti odpoledne. Jinak se kvůli kašlání nevyspíte.

Vždycky byste měli vědět, jaký účinek vaše kapky na kašel mají. Nikdy neužívejte kapky podporující vykašlávání a kapky tlumící kašel současně. V dýchacích cestách by se vám mohlo nahromadit větší množství hlenu, který byste neměli šanci vykašlat.

Vyměnit látkové kapesníky za papírové

NEVADÍ

Pokud používáte látkové, vytváříte si tím ve své blízkosti velice výživný zdroj bacilů. Těm se totiž v zavlhlém prostředí obzvlášť daří. Když smrkat, tak do papírových kapesníků a s nimi okamžitě do koše. Navíc mají tu výhodu, že bývají šetrnější k nosu, a tak si ho méně odřete.

Když dojde na antibiotika...

Některá antibiotika a slunce

VADÍ

Pacient, který užívá antibiotika, by se měl vyhýbat slunci. Některé látky totiž mohou způsobit vyšší citlivost kůže, která je pak náchylnější na vznik různých dermatitid. Nemusíte mít strach z každého paprsku, pokud se ale chystáte na slunce, myslete na ochranu v podobě vhodného oblečení s dlouhými rukávy, nezapomeňte na klobouk a brýle.





Dobrat antibiotika, i když obtíže zmizely

NEVADÍ

Naopak - dávka antibiotik je vyměřena tak, aby v těle zničila i poslední škodlivou bakterii. Projevy nemoci mohou ustoupit už v průběhu léčby, to ovšem neznamená, že zlikvidováni byli všichni původci. Pokud přestanete brát antibiotika, zbylé bakterie se v těle mohou znovu rozmnožit a získat navíc větší odolnost. Stejně je tomu v případě, že antibiotika berete nepravidelně. Pokud další dávku léku berete později, hrozí pokles účinné látky v těle a opět i nebezpečí, že bakterie budou vůči antibiotikům odolnější.

Určitá antibiotika a mléko

VADÍ

Obecně platí - prostudujte si pečlivě příbalový leták. Účinek antibiotik ovlivňuje celá řada potravin a léků. Ty mohou jak zmenšit, tak naopak znásobit jejich vstřebávání a účinek. Tetracyklinová antibiotika se například nedoporučují kombinovat s mléčnými výrobky. A pozor na alkohol - nejen, že u některých může ovlivňovat jejich správný účinek. Antibiotika ale už sama o sobě zatěžují organismus, takže přidávat tělu ještě práci s odbouráváním alkoholu se při nemoci určitě nevyplácí.

Děti neleží po celou dobu léčby v posteli

NEVADÍ

Pokud lékař předepsal dětem antibiotika, snažte se je alespoň v počátku onemocnění nechat odpočívat co nejvíce. Když se zdravotní stav zlepší, není nutné trvat na celodenním ležení v posteli. Rozhodně se ale vyhněte větší zátěži nebo podávání sportovních výkonů.