Homeopatie už není tak kontroverzní jako v 90. letech, říká lékař

Díky soukromé či spíše smluvní praxi pro zdravotní pojišťovny bylo možné více se profilovat, ukázat své postoje. Pokud lékař jako já inklinoval i k jiné medicíně, než byla jen medicína standardní, byl části klientely přijímán se zájmem i nadějí. Pro některé lidi to byla velká výzva, pro další část naopak zneklidnění a vyjetí ze stávajících kolejí.

Tomáš Karhan (56) * Začínal po promoci na 3. lékařské fakultě UK.

* V roce 1990 nastoupil do tehdejšího dětského střediska na pražském Žižkově. Po třech letech v OÚNZ si otevřel vlastní soukromou praxi.

* Kromě praktického lékařství pro děti a dorost se věnuje také homeopatické poradně.

* V 90. letech byl považován za poměrně kontroverzní postavu, protože často vystupoval s netradičními medicínskými přístupy, zastával se zejména homeopatie.

* Od roku 1997 je člen výboru České lékařské homeopatické společnosti, v roce 1999 spoluzakládal odborný časopis Homeopatické listy a osm let byl jeho šéfredaktorem.

* Praktikuje a přednáší klasickou homeopatii a permanentně se vzdělává na mezinárodních homeopatických školách.

* V současnosti dokončuje knihu o homeopatii pro širokou veřejnost.

V druhé polovině devadesátých let také začala kampaň proti homeopatii. Co to pro vás znamenalo?

V ordinaci se vlastně nic nezměnilo. V naší zemi má negativní kampaň převážně pozitivní dopady. I na homeopatii. Pro mne samotného protitlak znamenal více homeopatii studovat, praktikovat. Je to systém složitější než běžné předepisování. Bere současně v potaz více známek konkrétního stavu.

A co říkáte alternativním postojům rodičů k výživě, například vegetariánství?

V naší dětské ordinaci s tím nemáme mnoho zkušeností, známe jen pár takových rodin. Vesměs se jedná o běžnou formu vegetariánství bez dalších omezování, jako je třeba laktoovovegetariánství a podobné.

Myslím, že se v rodinách těchto dětí nejedná o nějakou módu, ale o přirozenou součást životního stylu a celé životní filozofie. V tomto kontextu se vyloučení masa ze stravy jeví jako samozřejmá a neškodící stravovací varianta.

Nemůže vyloučení některé složky potravy dítě ohrozit?

U dětských pacientů pravidelně sledujeme jejich vývojové fyziologické parametry. U našich malých vegetariánů jsme neshledali žádné úbytky ani v růstu, ani v laboratorních parametrech, jako je například obsah železa v krvi. Celkově se jejich výživa jeví jako přirozená, bez excesů fastfoodových rychlostravoven či určitých zlozvyků staročeské kuchyně. Na druhé straně my u nás v Čechách jsme spíše přirození masožravci.