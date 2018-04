Holotropní dýchání může pomoct vyrovnat se s minulostí

Nebezpečí této metody 1. Průběh holotropního dýchání bývá spojen s mnoha motorickými projevy. Tím tedy vzniká možnost poranění. 2. Holotropní terapie by se neměli účastnit lidé s kardiovaskulárními problémy, epileptici, osoby po operacích popř. dosud nezhojených zraněních a těhotné ženy. Pro osoby mající vážné psychické problémy není holotropní seminář také vhodným řešením. 3. Velkým rizikem současnosti je také nedostatečná kvalifikace provozovatelů holotropní terapie a domácí samoukové. Holotropní dýchání by nikdy nemělo být prováděno bez odborného dohledu. 4. Další nebezpečí holotropní terapie vidí lékařská veřejnost ve škodlivém vlivu na mozkové buňky, během holotropního procesu hyperventilace, při němž dochází k překysličení mozku. (Zastánci holotropního dýchání argumentují tím, že hyperventilace jako taková paradoxně změnou kyselosti krve navozuje v určitých částech těla relativní nedokysličení. Relativní do té míry, že organismus disponuje řadou korekčních mechanismů jemu vlastních, mezi něž patří právě udržet si potřebné množství kyslíku jak v tělních tekutinách, tak i v buňkách.)

(Zdroj: Wikipedie)