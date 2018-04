Nový hit ve světě: holohlavá Barbie, nyní pomáhá i českým dětem

Projektu Můj nový život, který se v České republice zaměřuje na péči o dětské pacienty s onkologickým onemocněním, se povedlo získat pro české nemocné děti 24 kusů holohlavých panenek Barbie od firmy Mattel.



Kampaň za holou hlavu

Původně holohlavou panenku vyrobila firma Mattel speciálně pro čtyřletou Američanku, která ztratila vlasy při chemoterapii. Panenka pak vyvolala obrovský ohlas na internetu, kde tisíce lidí podporovaly vznik oficiální série panenek bez vlasů.



Organizátoři kampaně se domnívali, že by to mohlo pomoci i dětem, které trpí dalšími nemocemi způsobující vypadání vlasů, jako je třeba alopecie. I zdravé děti by pak mohly snáze přijímat příbuzné a kamarády, které o bujnou kštici přišli.



Výrobce jejich volání vyslyšel, i když jenom částečně. Panenky byly ve velmi omezeném množství vyrobeny pouze pro americký a britský trh a jsou sběratelskou vzácností. V současnosti nejsou holohlavé Barbie k dostání už ani za oceánem.



Barbie bez vlasů v Česku

"Dívky, které procházejí onkologickou léčbou, se často velmi špatně vyrovnávají právě s rizikem vypadání vlasů. To, že je Barbie, idol mnoha dívek, holohlavá, jim může pomoci srovnat se se ztrátou vlasů, která je téměř pravidelně průvodním jevem léčby onkologicky nemocných pacientů," doplňuje dětská onkoložka Lucie Cingrošová, zakladatelka projektu Můj nový život.

Panenky budou distribuovány do všech osmi center pro léčbu dětských pacientů se zhoubným onemocněním v České republice. Barbie dostanou děti s kompletní výbavou – budou jim moci nejen měnit oblečení, ale díky sadě paruk i účesy. Jako první si panenku užila tří a půlletá Terezka, která se na Klinice dětské hematologie a onkologie v pražském Motole léčila s agresivním zhoubným nádorem. Léčbu skončila v listopadu 2013.



