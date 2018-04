Herečka Taylorová promluvila o vztahu se ženou: Je to nejúžasnější věc

„Je to nejúžasnější, výjimečná věc, jaká se mi v životě mohla stát,“ prohlásila herečka o své přítelkyni v rozhovoru pro newyorské rádio WNYC. Totožnost své přítelkyně však zveřejnit nechtěla.

„Neučinila jsem coming out, protože jsem to netajila,“ říká. O své partnerce prozradila pouze tolik, že je mladší a že plánují svatbu. „Jako symbol, závazek, slib věrnosti by bylo úžasné to udělat,“ říká Taylorová.

Láska herečce pomohla z depresí, kterými trpěla po smrti matky. „Byla jsem na antidepresivech více než 15 let. Bylo to mrtvé období mého života,“ říká herečka.

Holland Taylorová je divadelní i filmová herečka a také autorka. V televizním seriálu se poprvé objevila už v roce 1956. V Česku ji proslavila role svérázné matky Evelyn Harperové v seriálu Dva a půl chlapa.