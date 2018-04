Chce to čas, hodně lásky a dobré nůžky, říká holič autistických dětí

Jeho speciální přístup získal ohlas snad na celém světě poté, co jej na sociálních sítích vychvalovala matka šestiletého chlapce. Wyatt Lafrenière navštěvuje Franzovo holičství už dva roky a podle své matky Fauve se vždycky vrací rád. Poprvé se synem přišla pár týdnů poté, co Franz holičství otevřel.

„Vysvětlila mi, jaký Wyatt je a já jsem se rozhodl tu výzvu přijmout. A uspěl jsem,“ popisuje holič z Quebecu listu Washington Post a vysvětluje, že chlapci vadí určité zvuky a to, že mu někdo sahá na vlasy. Franz Jacob sice do té doby neměl s autistickými dětmi žádné zkušenosti, ale rozhodl se zkusit vcítit do chlapcových pocitů, nespěchat a udělat z návštěvy holičství příjemný zážitek.



Nejprve si tedy dali bonbóny, pak si pustili muziku a pomalu prošli Franzovo holičství, které je vyzdobeno spoustou retro rekvizit. Přitom si povídali, hráli, pohybovali se po krámku a Franz při každé vhodné příležitosti chlapci jemně přidržel hlavu a zastřihl mu kus vlasů, ať už seděl na židli nebo ležel na zemi. Za devadesát minut měl malý Wyatt ostříhané vlasy a usmíval se.

„Než jsme potkali Franze, bylo opravdu těžké nechat Wyatta ostříhat,“ popisuje jeho spokojená matka. Zpráva o šikovném a empatickém holiči se v kanadském městě Rouyn-Noranda začala rychle šířit a Franz se nyní pravidelně věnuje několika autistickým dětem.



Bonbóny, punk i stříhání vleže

„Posedíme, dáme si pár bonbónů a posloucháme punk. Není to jenom o běžném ostříhání vlasů, vytváříme si tu příjemnou atmosféru, něco se tu děje a děti se chtějí vrátit, protože je to baví,“ popisuje potetovaný holič. „Chce to čas, lásku a dobré nůžky,“ dodává. Jeho i Wyattovu matku prý mile překvapil velký ohlas a slova chvály na fotku, kterou ona sdílela na sociálních sítích.

Podobný nápad měl i holič z Walesu James Williams a dokonce založil charitativní organizaci Autism Barbers Assemble (Sdružení holičů autistů), která si klade za cíl rozšířit v oboru povědomí o potřebách dětí s poruchami autistického spektra. Vlasy jim Williams stříhá třeba když sedí na parapetu, na sedačce nebo dokonce i v autě.