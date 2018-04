Holandské děti už dárky mají

15:04 , aktualizováno 15:04

Holandské děti už vánoční dárky vybalily. Ježíšek se jmenoval Sinterklaas a dárky roznášel v úterý 5. prosince. Takže to byl zároveň i Mikuláš. "Sinterklaasi, viděl jsem tě minulý týden u nás v Goudě. Ještě na tebe věřím," napsal mu sedmiletý Stefan, jeden z tisíců malých Holanďanů, kteří mu poslali svá přání. Vzápětí však zapochyboval. "Maminka ale říká, že nejsi opravdový, je to možné?" Jeho dopis nezůstal bez odpovědi. Podobně jako tisíce dalších, které vyřídili dobrovolníci jménem Sinterklaase. Annemarie Ploegsmaová, jedna z odepisovatelů, už píše odpověď: 'To jsme zvědavi, co bude říkat tvoje maminka, až uvidí tento dopis."