Holanďanky rodí děti doma

Nastávající maminka nemá pocit, že by přikročila k něčemu neobvyklému. "Pro mne je to jednoduché rozhodnutí. Moje první dcera se také narodila doma, byl to fantastický zážitek." Doma si každá žena v první fázi porodu cení, že může dělat to, co chce - třeba napustit vanu. "Moc důležité pro mne bylo, že jsem mohla rodit v poloze, která je v tu chvíli nejpohodlnější pro mne, a nikoli jen pro doktora," říká Marieke van Amersfoortová. "Můj manžel se postaral o intimní osvětlení a příjemnou hudbu."

Statistiky přitom bývaly před lety ještě jednoznačnější. Na začátku šedesátých let rodily doma téměř tři čtvrtiny nizozemských žen. Podle odborníků má totiž i pobyt v nemocnici své výhody. "Na mnoho žen bezprostřední dostupnost nemocniční aparatury působí uklidňujícím dojmem - prostě pod vlivem myšlenky, že člověk nikdy neví, co se může stát," vysvětluje to porodní asistentka Else de Haanová, autorka knihy Rodit a vstát.

"Ještě ten samý den se ale vracejí domů," říká. Přesto je celý proces podle ní až příliš zmedikalizovaný. "To se nehodí k tak přirozenému procesu, jako je porod," tvrdí. V jedné věci je vliv domácích porodů nepřehlédnutelný. Inspirovaly nemocnice ke zlidštění pokojů a větší intimitě, stejně jako odbouraly nutnost diskuse o přítomnosti partnera.

"Pomoc muže a jeho podpora jsou při porodu neodmyslitelným faktorem," uvedl gynekolog Jaap Rijnders z Doetinchemské nemocnice. Těhotné ženy v Nizozemsku většinou nejsou pod pravidelným lékařským dozorem. Po dobu těhotenství chodí na kontroly k vysokoškolsky vzdělané porodní asistentce, která však není lékařkou. Pouze existuje-li pro to důvod, jako třeba očekávané komplikace při porodu nebo riziko dědičné vrozené vady, pošle je porodní asistentka ke gynekologovi. Ten potom rozhodne, zda je nutné rodit v nemocnici.

Po domácím porodu nebo po porodu v nemocnici mají matka s dítětem právo na více než týdenní péči profesionální ošetřovatelky. "Naší úlohou je starat se první dny o matku a dítě, průběžně kontrolovat jejich zdravotní stav, starat se o domácnost a eventuálně i o starší děti," říká ošetřovatelka Maartje den Heyerová. Je překvapivé, že nizozemské ženy, které tak často dávají přednost přirozenému porodu doma, mají v malé oblibě kojení. Sedmasedmdesát procent žen po porodu sice začne kojit, ale o tři měsíce později kojí již jen pětina matek.